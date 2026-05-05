Depuis l'Antiquité, le thème de l'espace a souvent été utilisé comme univers dans les jeux vidéo. Ce thème possède une base de fans fidèles, et plusieurs JRPG l'ont adopté comme thème principal. Star Ocean, Xenosaga, Phantasy Star Online et Rogue Galaxy sont autant de titres qui explorent des planètes du système solaire. Le studio de développement sud-coréen IKINAGAMEs s'est essayé au genre avec la création d'un RPG au tour par tour intitulé STARBITES. Annoncé initialement en 2022 et ayant subi plusieurs reports, le jeu est finalement sorti mondialement le 21 mai 2026 sur les plateformes de jeu modernes. STARBITES se déroule sur une planète appelée Bitter . Autrefois refuge pour les explorateurs et pionniers interstellaires, la planète est désormais jonchée de débris laissés par la guerre interstellaire, rendant toute la terre stérile et inhabitable. N'ayant d'autre choix que de s'installer ailleurs, la plupart des derniers habitants de Bitter, criminels, fugitifs et fauteurs de troubles compris, se sont regroupés à Delight, la seule ville encore debout sur la planète. Parmi eux, une jeune femme nommée Lukida est déterminée à fuir Bitter et ses déserts une fois pour toutes. Mais en poursuivant son rêve d'atteindre les étoiles, elle découvrira des secrets sur la planète qui pourraient bouleverser sa vie à jamais. Lukida parviendra-t-il à s'échapper de la planète Bitter ?STARBITES est une nouvelle licence RPG éditée par NIS America. Vous explorerez la planète désertique de Bitter dans la peau de Lukida , une jeune femme prête à tout pour quitter cette planète. Malheureusement, une dette importante et la malchance semblent être des obstacles constants sur son chemin. STARBITES propose des Motorbots, des mechas conçus pour diverses missions. Les joueurs équiperont leurs Motorbots pour des combats au tour par tour, utilisant des capacités comme l'Hyper du Pilote, la Rupture et des compétences de soutien pour vaincre leurs ennemis. À l'instar des JRPG classiques, vous explorerez des plaines, des donjons et des villes à la recherche de coffres au trésor et de chemins menant à vos objectifs. Vous devrez résoudre quelques énigmes pour progresser dans l'histoire, mais il s'agit de tâches relativement simples, comme trouver des interrupteurs ou le bon itinéraire. Outre les missions principales, vous pouvez également accomplir des missions secondaires en parlant aux PNJ. Ces missions sont relativement faciles à terminer, la plupart consistant simplement à récupérer des objets, comme dans la plupart des jeux du même genre. Globalement, les phases d'exploration sont assez banales et sans intérêt particulier.Le système de combat du jeu utilise des mécaniques au tour par tour classiques : vous choisissez les commandes de chaque personnage à l'approche de son tour. Si vous avez déjà joué à des jeux comme Dragon Quest, vous vous adapterez sans doute plus rapidement aux mécaniques de combat. Votre équipe peut compter jusqu'à trois personnes, et chaque joueur peut être accompagné d'un personnage de soutien. Le système au tour par tour est assez simple, à la manière de Dragon Quest : chaque personnage dispose de commandes spécifiques pour attaquer, utiliser ses compétences, ses objets, se défendre et, bien sûr, fuir. Si vous trouvez le rythme des combats par défaut un peu lent, vous pouvez doubler la vitesse, ce qui accélérera toutes les animations. Dans ce jeu, chaque personnage possède son propre arbre de compétences, dans lequel vous pouvez répartir des points pour améliorer ses statistiques et débloquer de nouvelles compétences. Détail intéressant : en combat, chaque personnage dispose d'une capacité spéciale appelée « Hyper du pilote ». Une fois chargée au maximum, vous pouvez l'activer pour obtenir un tour supplémentaire à tout moment, même pendant le tour de l'ennemi. Le principal obstacle réside dans le niveau de difficulté, sans doute trop faible, ce qui donne l'impression d'un défi insuffisant. Alors que dans Persona, une seule erreur peut être fatale, dans ce jeu, c'est tout le contraire. On peut remporter des combats rapidement en utilisant ses compétences à répétition, sans se soucier des faiblesses de l'ennemi.Sorti sur les plateformes de génération actuelle, le jeu affiche des graphismes qui semblent appartenir à une autre génération. En réalité, nous estimons même que de nombreux JRPG de l'ère PS3 offrent des graphismes supérieurs, tels que Ni no Kuni, Resonance of Fate et Lost Odyssey. Les modèles des personnages manquent de finition, les textures des environnements sont de faible résolution et les expressions faciales sont inexpressives. Le seul point positif de la présentation visuelle réside dans la beauté des illustrations des personnages. En réalité, nous pensons que le jeu aurait été bien plus captivant s'il avait opté pour le cel-shading plutôt que de forcer une 3D complète de qualité médiocre. Contrairement aux graphismes, la bande-son du jeu a bénéficié d'une attention toute particulière de la part des développeurs. La musique est agréable et mémorable. De plus, le doublage est d'excellente qualité, tant en anglais qu'en japonais. Les acteurs incarnent parfaitement leurs personnages, faisant ressortir la personnalité de chacun dans chaque dialogue. Au vu de sa qualité, il nous est difficile de recommander ce jeu à plein tarif, même si on a plaisir de découvrir que les textes écrans sont proposés en français. Son scénario médiocre, son gameplay peu innovant, ses graphismes datés, ses donjons répétitifs et son exploration peu captivante l'empêchent de rivaliser avec les RPG actuels. NIS America devrait proposer une démo gratuite, comme le font d'autres RPG, afin que les acheteurs potentiels puissent se faire une idée du jeu. Notez que la version physique est livrée avec un mini artbook et un coupon pour télécharger la bande son.Face à la profusion de RPG de qualité ces dernières années, STARBITES a peiné à se démarquer, voire à séduire les fans de RPG, notamment de JRPG. Aucun aspect du jeu ne sort véritablement du lot, ce qui lui donne un côté superficiel et l'empêche de laisser une impression durable. Toutefois, si l'espace ou les robots vous passionnent, STARBITES mérite peut-être le détour lors d'une promotion.