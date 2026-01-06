Alice au-delà des étoiles tome 1

Alice au-delà des étoiles (Arisu, Dokomademo) est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu six tomes à ce jour aux éditions Shogakukan. Il a remporté le prix du Manga Taisho en 2025 ! Alice Asahida est une jeune fille un peu maladroite avec les mots et qui a parfois du mal à s'entendre avec les autres. Un jour, elle rencontre le garçon surdoué Inuboshi Rui et réalise qu'elle est « semilingue ». Le terme « semilingue » désigne un état d'hésitation entre deux langues ou systèmes linguistiques. Il est proche de celui de « double-limité ». Alors que les bilingues maîtrisent deux langues, le semilingue se situe à un stade intermédiaire où la maîtrise des deux langues est insuffisante (ici le japonais et l'anglais). De ce fait, sa pensée et son expression présentent une singularité. En étroite collaboration avec Inuboshi, elle ambitionne de devenir la première femme astronaute japonaise commandante de vaisseau spatial.Alice a déménagé à de nombreuses reprises depuis son enfance, ayant perdu ses parents très jeune dans un accident de la route. Athléte exceptionnelle, elle est très appréciée de son entourage, mais son intelligence est souvent sous-estimée en raison de sa faible maîtrise du japonais (elle a grandi essentiellement à l'étranger). Malgré sa beauté, l'attention et les compliments qu'elle reçoit, ses camarades la surnomment « bébé ». Inuboshi est le seul à l'accepter telle qu'elle est. Il l'aide à comprendre ses faiblesses et à agir. Personnage logique et solitaire, il porte lui aussi un passé douloureux. Même face à une réalité qu'il n'a pas choisie, Inuboshi ne se résigne pas, convaincu que l'avenir peut être changé. Guidé par lui, Alice découvre la joie de l'introspection. Ensemble, ils se dirigent vers un grand rêve. Le tome 1 n'est qu'un premier pas, mais c'est déjà une avancée prometteuse. Ce qui a surpris à la lecture, c'est la minutie avec laquelle le contexte est décrit et son lien avec des systèmes réels. Par exemple, la phrase « les astronautes sont recrutés tous les cinq ans » est clairement indiquée dans la FAQ officielle de la JAXA : « le recrutement a lieu environ tous les cinq ans ». Dans l'histoire, ce recrutement est lié au programme Artemis et explique le contexte de la mise en place d'un système de recrutement régulier d'astronautes. Le programme « Artemis », piloté par la NASA, constitue la première étape de la prochaine ère de l'exploration spatiale habitée , et des expositions y étaient consacrées lors de l'exposition sur l'espace lointain. De plus, il semble que le manga intègre également des descriptions tirées d'entretiens avec Naoko Yamazaki, la célèbre astronaute japonaise. Ce qui a particulièrement marqué, c'est la perspective du « semilinguisme ». À l'école et dans la société, on attend inévitablement de nous que nous nous conformions à la « norme ». Mais dans cette œuvre, la maladresse avec le langage et les processus de pensée légèrement inhabituels sont présentés comme des « possibilités ». Ce qui était particulièrement mémorable, c'était la scène où Alice déclare qu'elle va « devenir plus intelligente » afin de devenir astronaute, et commence des leçons avec le garçon génial, Inuboshi. Bien sur, les lecteurs peuvent aussi percevoir les thèmes sociaux sous-jacents et les aspects concrets du développement spatial, ce qui offre une profondeur différente. Ce qui rend cette histoire si excellente, c'est que , bien qu'elle soit destinée aux enfants, elle intègre également des problématiques pertinentes pour la société moderne. Le manga possède une structure véritablement duale, permettant à tout un chacun de l'apprécier sous différents angles. Pour l'instant, l'entraînement spatial n'a pas encore commencé, mais il semble que les choses vont s'accélérer dans le prochain tome puisque les candidats participeront à l'atelier de sélection des astronautes,.Un récit émouvant qui montre comment le savoir et l'apprentissage peuvent nous donner les moyens de surmonter les difficultés de la vie. La force d'Alice réside dans sa capacité à allier émotion, ambition et empathie. C'est l'histoire d'un rêve extraordinaire qui se réalise, mais aussi celle du talent caché, de la difficulté àDate de parution : 20 Mai 2026Editions : Glenat Manga