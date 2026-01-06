Réimp' ! tome 19

Réimp ! (Juuhan Shuttai!) est un manga qui a déjà connu vingt tomes au Japon aux éditions Shogakukan. Judoka depuis l’enfance, Kokoro Kurosawa voit sa carrière interrompue par une blessure précoce. Elle décide alors de se lancer dans un nouvel univers : le manga ! Intégrant la maison d’édition Kohtokan et son célèbre magazine « Vibes », elle y découvre les facettes stimulantes et surprenantes de ce secteur : les relations avec les auteurs, les bienfaits du travail d’équipe, les retours des lecteurs… Et même les échanges avec les libraires !Le chapitre final commence ! Haku se libère de son enfance tumultueuse. La production de l'anime commence enfin. Le manga que Kokoro et lui ont créé ensemble se répand à travers le monde ! Les « pivs » deviennent un langage universel ! Et un nouveau projet, porteur d'avenir pour le manga, se met en place… !? Kurosawa Kokoro traverse ce chapitre final avec gratitude, joie et espoir au cœur ! Kokoro et les autres vivent les bouleversements qui secouent actuellement le monde de l'édition et luttent contre des situations qui semblent « impossibles ». Ce volume est à la fois la chronique des difficultés de Kurosawa Kokoro, éditrice dans un magazine de manga, et une plongée dans les coulisses de l'industrie. La conférence de l'ancien rédacteur en chef, Wada, en introduction, sur le fétichisme dans le manga, et notamment sur l'importance des éléments érotiques, était très intéressante. De plus, il illustre l'évolution du manga avec son temps, notamment le soutien multilingue simultané dans un monde globalisé. Ce tome est, une fois de plus, une lecture très instructive sur l'industrie du manga du point de vue de l'édition. Le professeur Nakata montra à son rédacteur en chef, Kurosawa, et à son ami, Kuriyama, un reçu mentionnant le nom de la banque et une importante somme d'argent. Sa mère avait sollicité leur aide. « Je ne peux pardonner ni à mon père ni à ma mère, mais le fait de pouvoir dessiner Pivs est une chose qui vient de ma propre vie… », dit le professeur, comme s'il s'interrogeait lui-même. « Non ! Cet argent risque de détruire la nouvelle famille de ta mère ! », l'interrompit Kuriyama. Kurosawa resta sans voix. Plus tard, elle raconta l'incident au rédacteur en chef. « Ta mère a dû ravaler sa fierté et te le demander », répondit-il. Au final, le choix du professeur était sans doute le bon. Le chapitre « L'argent fait peur ! » donne à réfléchir. À la fin, on apprend qu'il n'en reste qu'un, ce qui fut un choc. Au départ, ce manga traitait du rôle des éditeurs dans les maisons d'édition, du métier de mangaka et de la dynamique qui mène à la création d'un succès. Mais entre les tomes 1 et 19, les temps ont changé à une vitesse vertigineuse : les illustrations sont devenues numériques et la lecture s'est largement répandue, passant du papier au numérique. Le tome 19 capture parfaitement l'air du temps, avec les génériques d'ouverture et de fin des animés japonais en tête des classements musicaux mondiaux . Quand on arrivera à une époque où l'on se demandera : « C'est quoi une trame ? » ou « C'est de la photocomposition ? » (ce qui est déjà le cas), ce manga deviendra une chronique de l'histoire du manga japonais. Nous espérons une forme de rédemption pour Tanaka Haku.Le tome 19 est riche en événements, notamment la fin de l'enfance tumultueuse de Nakata Haku, le début de l'anime et un nouveau projet qui façonnera l'avenir du manga. On se demande s'il existe des éditeurs capables de traduire et de distribuer un manga aussi rapidement ? Le prochain volume sera le dernier. Espérons qu'ils résoudront le problème du harceleur d'Ayu et l'histoire d'amour.Date de parution : 20 Mai 2026Editions : Glenat Manga