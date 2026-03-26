ESET investit € 40 millions dans l’IA pour contrer la surface d'attaque en expansion rapide

Publié le 19/05/2026 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
ESET World, Berlin, le 19 mai 2026 — ESET, un leader mondial en cybersécurité a annoncé aujourd'hui un investissement de 40 millions d'euros dans l'avenir de la cybersécurité basée IA, alors que l'entreprise met en garde contre une nouvelle surface d'attaque qui émerge rapidement, alimentée par des systèmes d'IA autonomes et agents.
L’engagement, annoncé aujourd’hui par Richard Marko, CEO d’ESET, à ESET World 2026, fait suite à une évolution déjà visible dans les données d’ESET. Depuis mars 2026, les technologies ESET ont analysé près de 800 000 compétences uniques d’IA: des composants modulaires qui indiquent aux agents d’IA comment effectuer des tâches, utiliser des outils, accéder à des services et interagir avec des systèmes externes. Près de 25 000 de ces compétences ont été classées comme suspectes et plus de 3 000 ont été bloquées, car considérées comme malveillantes. Ce chiffre est 13 fois plus élevé par rapport aux quelque 60 000 compétences accessibles au public recensées en début d’année. Selon les chercheurs d’ESET, les compétences d’IA font partie d’une couche de la chaîne d’approvisionnement logicielle en pleine expansion, reliant souvent des systèmes sensibles à des référentiels externes, des plugins, des ensembles de données et des services tiers.
« La cybersécurité entre dans une ère nouvelle », a déclaré Richard Marko. « L'intelligence artificielle n'est plus seulement un outil de défense. Elle fait désormais partie intégrante de la surface d'attaque. Nos investissements visent à garantir que l'IA renforce la cybersécurité au lieu de l'affaiblir, et à développer des technologies protégeant les organisations dans un monde où l'IA est autonome. »
L’objectif de cette initiative est de renforcer l'indépendance technologique d'ESET et la souveraineté européenne en matière de cybersécurité, alors que l'accès aux systèmes d'IA avancés est toujours plus concentré entre les mains d'un petit nombre d'entreprises technologiques mondiales. « Nous sommes convaincus que l'avenir de la cybersécurité ne peut reposer entièrement sur des modèles contrôlés par les géants de la tech », a ajouté Richard Marko. « En matière de cybersécurité, la souveraineté est essentielle. »
Soutenu par un plan de recrutement de trois ans qui fera passer l’équipe R&D d’ESET à 1 000 chercheurs et ingénieurs, l’investissement de 40 millions d’euros se concentrera sur trois domaines stratégiques : des modèles d’IA fondamentaux indépendants, axés sur la sécurité ; une pile complète de sécurité IA multicouche et un SOC IA de nouvelle génération.
« Depuis longtemps, ESET est un pionnier dans l’application de l’IA à la cybersécurité », a déclaré Juraj Jánošík, vice-président d’ESET en intelligence artificielle. « Aujourd’hui, le rôle de l’IA change. Les outils d’IA s’intègrent au quotidien, les systèmes multi-agents étendent la surface d’attaque et les équipes de sécurité ont besoin de moyens plus rapides pour réagir aux menaces. Cet investissement nous permet d’agir sur l’ensemble du spectre : sécuriser l’utilisation de l’IA, développer des modèles d’IA pour la cybersécurité et intégrer des capacités autonomes aux opérations de sécurité sous la supervision humaine. »
Modèles d'IA fondamentaux indépendants axés sur la sécurité
ESET accélèrera le développement de ses propres modèles d'IA dédiés à la sécurité et conçus pour les applications de cybersécurité. A l’envers des systèmes d'IA généralistes entraînés sur un vaste contenu internet, les modèles d'ESET seront optimisés par la télémétrie de cybersécurité et aux renseignements sur les menaces réelles recueillis au cours des près de 35 années d'existence d'ESET.
L'entreprise continuera à développer ses technologies IA existantes (ESET LiveGrid, ESET LiveCortex et ESET LiveGuard), tout en explorant les concepts IA émergents, dont les World Models capables de comprendre les comportements, le contexte et les intentions dans les environnements numériques.
Création d'une pile complète de sécurité IA multicouche
Alors que l'IA s'intègre aux opérations quotidiennes des entreprises, ESET développe une architecture complète de sécurité native IA, protégeant les organisations contre les risques et menaces émergents liés à l'IA. Cet investissement comprend le développement d'ESET Secure AI Relay, une couche intermédiaire sécurisée entre les utilisateurs, les agents IA, les applis métier et les modèles d'IA.
L'entreprise de cybersécurité développera aussi des protections sécuritaires au niveau du réseau pour la communication entre les agents IA. ESET AI Skills Checker (un outil gratuit lancé lors de la conférence RSAC 2026), ainsi que ses versions améliorées intégrées aux produits ESET, ont été spécialement conçus pour cet écosystème émergent de systèmes d'IA multi-agents.
Développement d'un SoC IA de nouvelle génération
Une nouvelle génération de technologies d'IA pour les centres d'opérations de sécurité (SOC) répondra à la complexité et à l'échelle croissantes des environnements de détection et de réponse. Plutôt que de remplacer les analystes par des agents d'IA, ESET veut repenser fondamentalement le traitement, la corrélation et l'interprétation des données de télémétrie en cybersécurité. L'entreprise souhaite rendre la cybersécurité avancée, basée sur l'IA, accessible non seulement aux grandes entreprises, mais aussi aux PME et aux TPE grâce à des technologies de protection fortement automatisées et supervisées.
« La cybersécurité ne peut pas évoluer en ajoutant plus d'alertes, plus de tableaux de bord et plus de complexité », a ajouté Marko. « Le secteur a besoin d'un nouveau bond en avant majeur. Selon nous, l'IA doit contribuer à rendre la cybersécurité de pointe simple et accessible à tous. »
À propos d'ESET
ESET® propose des solutions de cybersécurité de pointe pour prévenir les attaques avant même qu'elles ne se produisent. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET a une longueur d'avance sur les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, et protège les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers. Qu'il s'agisse de protection des terminaux, du cloud ou des appareils mobiles, les solutions et services ESET, basés sur l'IA et conçus pour le cloud, sont extrêmement efficaces et faciles à utiliser. La technologie ESET inclut une détection et une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multi facteur. Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, SET assure la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises. L'évolution constante du paysage numérique exige une approche innovante de la sécurité. ESET s'engage à mener des recherches de pointe et à fournir une veille performante, soutenue par des centres de R&D et un solide réseau de partenaires internationaux. Pour plus d'informations, consultez www.eset.com ou suivez ESET sur les réseaux sociaux, ses podcasts, ses blogs et www.eset.com/be-fr.
L’engagement, annoncé aujourd’hui par Richard Marko, CEO d’ESET, à ESET World 2026, fait suite à une évolution déjà visible dans les données d’ESET. Depuis mars 2026, les technologies ESET ont analysé près de 800 000 compétences uniques d’IA: des composants modulaires qui indiquent aux agents d’IA comment effectuer des tâches, utiliser des outils, accéder à des services et interagir avec des systèmes externes. Près de 25 000 de ces compétences ont été classées comme suspectes et plus de 3 000 ont été bloquées, car considérées comme malveillantes. Ce chiffre est 13 fois plus élevé par rapport aux quelque 60 000 compétences accessibles au public recensées en début d’année. Selon les chercheurs d’ESET, les compétences d’IA font partie d’une couche de la chaîne d’approvisionnement logicielle en pleine expansion, reliant souvent des systèmes sensibles à des référentiels externes, des plugins, des ensembles de données et des services tiers.
« La cybersécurité entre dans une ère nouvelle », a déclaré Richard Marko. « L'intelligence artificielle n'est plus seulement un outil de défense. Elle fait désormais partie intégrante de la surface d'attaque. Nos investissements visent à garantir que l'IA renforce la cybersécurité au lieu de l'affaiblir, et à développer des technologies protégeant les organisations dans un monde où l'IA est autonome. »
L’objectif de cette initiative est de renforcer l'indépendance technologique d'ESET et la souveraineté européenne en matière de cybersécurité, alors que l'accès aux systèmes d'IA avancés est toujours plus concentré entre les mains d'un petit nombre d'entreprises technologiques mondiales. « Nous sommes convaincus que l'avenir de la cybersécurité ne peut reposer entièrement sur des modèles contrôlés par les géants de la tech », a ajouté Richard Marko. « En matière de cybersécurité, la souveraineté est essentielle. »
Soutenu par un plan de recrutement de trois ans qui fera passer l’équipe R&D d’ESET à 1 000 chercheurs et ingénieurs, l’investissement de 40 millions d’euros se concentrera sur trois domaines stratégiques : des modèles d’IA fondamentaux indépendants, axés sur la sécurité ; une pile complète de sécurité IA multicouche et un SOC IA de nouvelle génération.
« Depuis longtemps, ESET est un pionnier dans l’application de l’IA à la cybersécurité », a déclaré Juraj Jánošík, vice-président d’ESET en intelligence artificielle. « Aujourd’hui, le rôle de l’IA change. Les outils d’IA s’intègrent au quotidien, les systèmes multi-agents étendent la surface d’attaque et les équipes de sécurité ont besoin de moyens plus rapides pour réagir aux menaces. Cet investissement nous permet d’agir sur l’ensemble du spectre : sécuriser l’utilisation de l’IA, développer des modèles d’IA pour la cybersécurité et intégrer des capacités autonomes aux opérations de sécurité sous la supervision humaine. »
Modèles d'IA fondamentaux indépendants axés sur la sécurité
ESET accélèrera le développement de ses propres modèles d'IA dédiés à la sécurité et conçus pour les applications de cybersécurité. A l’envers des systèmes d'IA généralistes entraînés sur un vaste contenu internet, les modèles d'ESET seront optimisés par la télémétrie de cybersécurité et aux renseignements sur les menaces réelles recueillis au cours des près de 35 années d'existence d'ESET.
L'entreprise continuera à développer ses technologies IA existantes (ESET LiveGrid, ESET LiveCortex et ESET LiveGuard), tout en explorant les concepts IA émergents, dont les World Models capables de comprendre les comportements, le contexte et les intentions dans les environnements numériques.
Création d'une pile complète de sécurité IA multicouche
Alors que l'IA s'intègre aux opérations quotidiennes des entreprises, ESET développe une architecture complète de sécurité native IA, protégeant les organisations contre les risques et menaces émergents liés à l'IA. Cet investissement comprend le développement d'ESET Secure AI Relay, une couche intermédiaire sécurisée entre les utilisateurs, les agents IA, les applis métier et les modèles d'IA.
L'entreprise de cybersécurité développera aussi des protections sécuritaires au niveau du réseau pour la communication entre les agents IA. ESET AI Skills Checker (un outil gratuit lancé lors de la conférence RSAC 2026), ainsi que ses versions améliorées intégrées aux produits ESET, ont été spécialement conçus pour cet écosystème émergent de systèmes d'IA multi-agents.
Développement d'un SoC IA de nouvelle génération
Une nouvelle génération de technologies d'IA pour les centres d'opérations de sécurité (SOC) répondra à la complexité et à l'échelle croissantes des environnements de détection et de réponse. Plutôt que de remplacer les analystes par des agents d'IA, ESET veut repenser fondamentalement le traitement, la corrélation et l'interprétation des données de télémétrie en cybersécurité. L'entreprise souhaite rendre la cybersécurité avancée, basée sur l'IA, accessible non seulement aux grandes entreprises, mais aussi aux PME et aux TPE grâce à des technologies de protection fortement automatisées et supervisées.
« La cybersécurité ne peut pas évoluer en ajoutant plus d'alertes, plus de tableaux de bord et plus de complexité », a ajouté Marko. « Le secteur a besoin d'un nouveau bond en avant majeur. Selon nous, l'IA doit contribuer à rendre la cybersécurité de pointe simple et accessible à tous. »
À propos d'ESET
ESET® propose des solutions de cybersécurité de pointe pour prévenir les attaques avant même qu'elles ne se produisent. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET a une longueur d'avance sur les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, et protège les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers. Qu'il s'agisse de protection des terminaux, du cloud ou des appareils mobiles, les solutions et services ESET, basés sur l'IA et conçus pour le cloud, sont extrêmement efficaces et faciles à utiliser. La technologie ESET inclut une détection et une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multi facteur. Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, SET assure la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises. L'évolution constante du paysage numérique exige une approche innovante de la sécurité. ESET s'engage à mener des recherches de pointe et à fournir une veille performante, soutenue par des centres de R&D et un solide réseau de partenaires internationaux. Pour plus d'informations, consultez www.eset.com ou suivez ESET sur les réseaux sociaux, ses podcasts, ses blogs et www.eset.com/be-fr.