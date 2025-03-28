Dans l'océan des simulateurs pour tous les métiers, Corner Kitchen Fast Food Simulator tente de se faire une place de choix. Purple Heads Games nous plonge dans l'univers des burgers et des frites, avec pour objectif de nous aider à ouvrir un restaurant florissant. Quand on pense à des simulateurs atypiques, on imagine facilement un scénario classique : on se retrouve à la tête d'un commerce en ruine, avec des locaux délabrés et vides, et il faut déployer des efforts considérables et faire preuve de professionnalisme pour lui redonner son lustre d'antan. C'est précisément le point de départ de Corner Kitchen Fast Food Simulator, un jeu qui, comme son titre l'indique, nous met aux commandes d'un petit restaurant de restauration rapide situé à un coin de rue. À notre arrivée, nous ne trouverons qu'un comptoir et un ordinateur pour commander les produits et les fournitures. Il faudra nettoyer les sols et les vitrines, se débarrasser des détritus laissés par l'ancien propriétaire, et enfin tourner l'enseigne du côté « Ouvert ». Corner Kitchen Fast Food Simulator est un jeu classique sans fioritures. Le gameplay est simple et direct : pas de dialogues, de narration ni de cinématiques. L'objectif ? Reprendre le commerce, tout mettre en place et le faire prospérer. Vous pouvez choisir de tout gérer vous-même, mais l'afflux de clients vous obligera vite à embaucher du personnel . Il vous faudra commander les produits et les stocker en réserve, réapprovisionner les plateaux et, bien sûr, acheter le matériel nécessaire pour préparer des hamburgers, cuire des frites et servir des boissons sucrées. Si vous vous attendez à un rebondissement inattendu, oubliez ça. Corner Kitchen Fast Food Simulator fait exactement ce que son titre suggère : une simulation très basique, où notre intervention devient presque superflue. Certes, certaines actions nécessitent une intervention à la première personne, mais on peut souvent déléguer à ses assistants et regarder son entreprise prospérer . Satisfaisant ? Pas vraiment, car les actions restent fondamentalement les mêmes. Amusant ? Probablement pendant la première demi-heure, après quoi le jeu révèle toutes ses limites.Comme tout bon simulateur à petit budget, Corner Kitchen Fast Food Simulator propose des mécaniques classiques qui raviront les fans du genre. Depuis l'ordinateur installé au comptoir, on commande les marchandises et les ingrédients, et on place par exemple la cuisine, les tables, la caisse enregistreuse, etc. Tout, de la friteuse géante à la salade, arrive dans des cartons qu'il faut aller chercher à l'extérieur du restaurant . Inutile de préciser qu'une fois qu'on a une quinzaine de cartons à récupérer et qu'on doit les porter un par un, on regrette vite d'avoir pris les rênes d'un fast-food. Ouvrir un carton rempli de tranches de concombre prédécoupées, sans aucune protection, nous fait aussi penser aux conditions d'hygiène déplorables du lieu. Nos clients, en revanche, l'ignorent et se ruent sur nous pour commander toutes sortes de sandwichs. Nous pouvons les préparer nous-mêmes, en disposant les ingrédients dans l'ordre indiqué, ou bien faire appel à un employé, mais la cuisson sera d'une lenteur exaspérante. Et encore, seulement s'il n'est pas en pause cigarette et qu'on n'a pas besoin de le rappeler . Heureusement, au fil des jours, nous gagnerons en argent et en réputation, ce qui nous permettra d'acquérir du matériel plus performant et supplémentaire, rendant l'entreprise semi-autonome. Il nous faudra alors nous concentrer sur la collecte et le rangement des boîtes, ainsi que sur la commande des fournitures manquantes. Tout cela devient vite terriblement aliénant, à tel point qu'au bout de moins d'une heure, on a l'impression d'avoir déjà tout donné à la restauration. Il va sans dire que, même sur le plan technique, Corner Kitchen Fast Food Simulator ne peut rivaliser avec un triple A. Les graphismes sont spartiates, les animations rigides et les modèles polygonaux des aliments et des clients très limités . Il en va de même pour la bande-son plate, adoucie par la possibilité d'allumer la radio sur le comptoir. Cependant, ceux qui apprécient le crépitement de la viande et le grésillement de l'huile de friture lorsqu'on y jette des frites surgelées auront hâte de poursuivre leur aventure à la tête du monde de la restauration rapide.Corner Kitchen Fast Food Simulator ne propose qu'un seul mode, avec des objectifs extrêmement restreints et une répétitivité qui se fait vite sentir. Même la possibilité d'embaucher du personnel, de décorer son établissement et de débloquer de nouvelles fonctionnalités ne parvient pas à rendre le jeu captivant, un problème accentué par des capacités techniques datées et très limitées. Cependant, si vous avez toujours rêvé de servir des burgers et des frites aux passants, qui sait, vous trouverez de quoi étancher cette soif dans ce simulateur.