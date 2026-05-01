Shangri-La Frontier tome 20

Shangri-La Frontier est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu vingt-six tomes à ce jour aux éditions Kodansha. Rakuro Hizutome est un joueur passionné, mais il est un peu différent des autres, car il aime principalement les jeux trash, les parcourir aussi vite que possible, puis tout écraser à la fin et se plaindre. Il vient de terminer le très mauvais Faeria Chronicle Online. Lorsque, dans sa recherche de nouveaux jeux vidéo, on lui suggère à la place Shangri-La Frontier, un jeu à succès, populaire et de grande qualité, Rakuro est curieux de voir à quoi ressemble un tel chef-d'œuvre. Après tout, il ne joue qu'à des jeux trash depuis longtemps et se décrit lui-même comme un chasseur de jeux trash. Même la création du personnage de Shangri-La Frontier l'excite et Rakuro ne se doute pas encore que non seulement une expérience qualitativement complètement différente, mais même une grande aventure l'attend. Après son affrontement avec Lycaon, Rakuro ne lâchera plus le jeu Shangri-La Frontier. Il veut briser la malédiction et vaincre la bête, mais pour cela, il doit devenir plus fort. Rakuro continue de se consacrer au MMORPG VR sous le nom de Sunraku et vient de découvrir un événement unique encore inconnu ...La bataille contre Kthaanid des Abysses, l'un des « Sept Suprêmes » (les espèces les plus puissantes), entre dans sa troisième phase ! Inversés par l'effet du Saint Graal, Sanraku et ses compagnons échangent leurs rôles pour relever le défi ! La grande trajectoire de l'âge des dieux, chantée par le maître des Abysses, l'humanité vivant à notre époque pourra-t-elle surmonter l'épreuve de l'espèce la plus puissante ?! Le combat contre le troisième monstre surpuissant se poursuit dans ce tome 20, et un volume entier est consacré à l'invocation de sa forme finale. Non seulement les genres, mais aussi de nombreux autres éléments sont inversés, créant un chaos tel qu'on ne sait plus où donner de la tête. Juste au moment où l'on commence à s'habituer aux personnages aux genres inversés, l'inversion prend fin. (Pauvre Ray, qui s'enthousiasmait pour chaque petit geste du protagoniste !). La coopération entre Ray et Sanraku est remarquable dans ce tome. Après la destruction de tous les ennemis, une substance visqueuse apparaît. Un trou noir se forme, les ennemis faibles invoqués sont capturés et pris en embuscade, puis trois boss sont invoqués pour un combat titanesque. La stratégie de Sanraku est impressionnante. Cependant, le troisième boss est absorbé et la forme finale apparaît : une silhouette élégante, semblable à celle d'une pieuvre. C'est une forme longue, mince et noire, capable de copier les pouvoirs de chacun de ses compagnons. Le joueur reçoit deux gemmes et peut utiliser librement leurs capacités et leur style de jeu. L'armure et l'arme les plus puissantes de Ray, Armageddon, réapparaissent. Il remplit progressivement les conditions d'activation et détruit la gemme située au dos du corps principal. L'a-t-il laissée se détruire intentionnellement ? Malgré les apparences, le protagoniste, qui apprécie les adversaires plus coriaces, se lance avec enthousiasme dans la mêlée. Ray va-t-il à nouveau déchaîner son attaque ultime ? Maintenant que le combat contre Kthaanid est presque terminé, nous avons vraiment hâte de découvrir ce qu'il combattait et protégeait. Il nous laisse beaucoup de paroles énigmatiques .La nouvelle bonus explique comment naviguer dans l'interface système au clavier. Réorganiser son inventaire est basique, certes. Mais se souvenir de l'emplacement des objets acquis (autres que ceux utilisés) et les récupérer relève de la pure folie.La couverture du tome 19 est identique à celle-ci ... mais les genres ont été inversé. Le combat contre Kthaanid reprend là où le précédent s'était arrêté. Ray, après son changement de sexe, affronte brièvement Sanraku. Mais Kthaanid semble avoir plus d'un tour dans son sac. À mesure qu'ils affaiblissent l'ennemi, il atteint enfin sa forme finale. Le suspense et l'imprévisibilité sont bien maîtrisés.Date de parution : 20 MaiEditeur : Glenat Manga