Promenons-nous dans l'espace tome 3





Promenons-nous dans l'espace (Kimi to Uchuu wo Aruku Tame) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu cinq tomes à ce jour aux éditions Kodansha. Kobayashi est un lycéen délinquant que tout le monde considère comme un fainéant, alors qu'en réalité, il a beaucoup de mal avec ses études et ses petits boulots. Même ses amis doutent de sa capacité à accomplir les tâches les plus simples, ce qui lui a fait prendre conscience de sa faiblesse, qu'il affronte de la seule manière qu'il connaisse : en hurlant sur tout le monde. Un jour, un garçon assez étrange nommé Uno arrive dans sa classe. Il a l'air d'un enfant vif et innocent, mais il se fige lorsqu'on lui adresse la parole et a du mal à faire plusieurs choses à la fois ; même ce que les autres considéreraient comme facile ou normal est un véritable défi pour lui, ce qui fait de lui une cible facile pour les brimades. Malgré tout, Kobayashi est inspiré par Uno, et lorsque son précieux carnet est volé, le jeune délinquant décide de l'aider. Dès lors, ils deviennent amis, et Uno commence à l'inspirer par sa joie de vivre et son rêve : faire une sortie extravéhiculaire. Ensemble, ils apprennent à identifier leurs difficultés et à les surmonter, transformant ainsi leur vie de manière radicale.Avec le troisième tome, Inuhiko Doronoda confirme la qualité d'une série qui, loin de se reposer uniquement sur son postulat sensible et contemplatif, se déploie en un portrait émotionnel profondément humain. Ce nouvel opus illustre plus clairement encore l'évolution d'Uno et Kobayashi, et comment le club d'astronomie devient un refuge où ils peuvent se recentrer sur eux-mêmes, trouver du soutien et découvrir, presque involontairement, une nouvelle façon d'appréhender le monde. Le volume s'ouvre sur un détail en apparence anodin : Kobayashi décide d'étudier. Ce geste, présenté sans emphase, imprègne fortement le récit. Tout ce qui gravite autour d'Uno – sa manière d'observer, d'analyser et de réagir à son environnement – exerce une sorte de gravité émotionnelle capable d'influencer profondément le destin de ceux qui l'entourent. Kobayashi, qui a toujours traîné l'étiquette de délinquant, trouve en Uno une raison discrète de repenser sa vie. Ce n'est pas un changement radical, mais une progression maladroite et authentique, faite de doutes, de tourments intérieurs et de petites révélations. Et c'est là que réside l'une des plus grandes forces du manga : rendre la transformation intime et observable, presque aussi méticuleuse que les phénomènes astronomiques qui fascinent tant le club. À l'arrivée des vacances d'été, la sortie au planétarium promet d'être une pause bienvenue pour tous, un moment de plaisir qui renforcera les liens du groupe. Mais un événement inattendu vient bouleverser les plans d'Uno et déclenche un véritable tourbillon d'émotions que Doronoda relate avec un mélange de tendresse et de dureté. Uno, frustré, se replie sur lui-même et tente de contenir les émotions qui le submergent. Et Kobayashi, le voyant aux prises avec lui-même, agit avec une intuition qui surprend même le lecteur : elle le soutient, l’accompagne, lui offre ce qu’Uno ne sait comment demander. Dans ce tome 3 , ce geste devient l’un des moments les plus forts du volume, car il illustre comment leur relation se fonde sur l’observation, la patience et la reconnaissance mutuelle.Ce volume explore plus en profondeur tout ce qui touche à la perception, à la cognition et au traitement de l'information sensorielle. Les personnages commencent à comprendre que la compréhension d'un phénomène implique un processus qui va de la sensation à l'attention, puis à l'interprétation. Doronoda prend le temps de montrer comment notre perception du monde évolue au fil de notre apprentissage du regard, et comment cet apprentissage influence directement notre sécurité personnelle. Cette exploration est liée au planétarium : un lieu conçu pour contempler le cosmos, qui, dans cet ouvrage, fonctionne presque comme un miroir nous obligeant à l’introspection. La sœur d'Uno prend une place plus importante, révélant des failles dans sa rigidité apparente. Son inquiétude, parfois excessive, voire étouffante, se comprend mieux lorsqu'on évoque d'anciens conflits familiaux, des silences qui pèsent plus lourd que n'importe quel dialogue explicite. Sa relation avec Kobayashi se tend, non pas par méfiance infondée, mais à cause de vieilles blessures que l'auteur évoque subtilement, laissant au lecteur le soin d'imaginer un passé complexe. C'est là que Space Walking With You #3 devient particulièrement intéressant, car il ouvre de nouvelles perspectives narratives au-delà de la relation entre Uno et Kobayashi. Mais un élément qui marque véritablement les esprits est l'évolution intérieure d'Uno. Durant son attente au planétarium, il parvient à exprimer certains de ses sentiments ; un petit pas, certes, mais significatif. À chaque tome, Uno semble s'éloigner un peu plus de cet espace intérieur où il s'était enfermé, et le récit prend conscience de la difficulté à se défaire des schémas ancrés depuis l'enfance. Ce tome montre que son évolution ne dépend pas uniquement du soutien de Kobayashi : Mikawa, le professeur, sa sœur et le club lui-même jouent également un rôle, ce dernier devenant un microcosme où chacun apprend à communiquer. Chaque interaction s'inscrit dans un cycle de croissance partagé.Ce tome 3 de Promenons-nous dans l'espace est, par essence, un manga qui parle d'apprendre à vivre ensemble. Il ne romantise pas le handicap et ne banalise pas les conflits émotionnels. Au contraire, il observe avec sensibilité les faiblesses humaines et les met en lumière avec la même délicatesse que celle avec laquelle les personnages contemplent le ciel nocturne. Ce volume est intime, chaleureux et sincère : il confirme que la série poursuit sur une voie aussi solide qu'émouvante.Date de parution : 20 Mai 2026Editions : Glenat Manga