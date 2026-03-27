Metropolia tome 2 : Les bordures extérieures

Berlin, 2099. Peu avant le début du 22e siècle, la capitale allemande est devenue la plus grande métropole d'Europe. Des millions et des millions de personnes vivent entre des monuments centenaires et des gratte-ciel ultramodernes, partageant des rues vertes et les autoroutes du cyberespace avec des androïdes et des IA. La plupart des gens ne quitteront jamais Berlin car les transports sont devenus un luxe et les gens sont redevenus piétons. La monnaie de ce monde est le kilomètre. Ceux qui accumulent beaucoup de pas peuvent utiliser un moyen de transport. Ici, Sasha gagne sa vie en tant que détective privé. Aujourd'hui, il décide de s'achèter de nouvelles chaussures – indispensables dans ce monde – et juste avant de payer, il reçoit une nouvelle mission d'Eva. Une grue excavatrice mobile appartenant à la société Metropolia a été endommagée par des explosifs, et Sascha doit enquêter sous couverture pour découvrir qui est derrière cet attentat. Le voici donc engagé en tant que soudeur. L'effontrée Martha semble irréprochable. Mais peu à peu, on découvre d'autres aspects de ses activités : coursière à vélo, militante écologiste , puis bénévole dans l'aide humanitaire . Que cache-t-elle ? Lucian, un adolescent schizophrène, se retrouve pris entre deux feux. L'enquête de Sascha le mène aux abords de la ville . Ces zones sont bouclées : contrôles frontaliers , murs et barbelés . Tout cela pour tenir à l'écart de la ville les réfugiés qui ont fui à cause du changement climatique.Fred Duval nous propose un polar futuriste de grande qualité. Cela commence par un petit texte introductif représentant l’univers. Bien que la société soit hyper connectée, l’énergie manque. Le scénario évoque un futur crédible, fait d’avancées technologiques et de désastres environnementaux. Dans cet environnement, on retrouve un détective indépendant dans une ville futuriste à l'architecture époustouflante, des policiers, des robots policiers et une technologie grotesque, le tout avec un style narratif décontracté qui ne se prend pas trop au sérieux. L'histoire principale progresse, tandis que les filss secondaires proposent des récits différents et originaux. Le fait que les illustrations soient d'une qualité exceptionnelle n'a rien d'étonnant vu le nom d'Ingo Römling. Un simple coup d'œil à l'une de ses pages suffit à reconnaître la virtuosité de ses compositions, la magie de sa lumière et l' élégance de ses personnages. Il s’agit d’un dessin semi-réaliste regorgeant de détails. Pour l’anecdote, le personnage de policier préretraité accompagné d’une androïde défectueuse ressemble beaucoup au scénariste Duval ! Les couleurs de Christophe Bouchard viennent illuminer l’ensemble.Ce second tome de Metropolia se lit comme un récit unitaire nous propulsant dans une odyssée de science-fiction captivante, à l'atmosphère délicieusement noire et aux couleurs éclatantes. Les auteurs créent une vision de Berlin dans un futur proche - pleine d'idées fascinantes, densément racontées et magnifiquement illustrées.Date de parution : 27 Mars 2026Editions : Dargaud