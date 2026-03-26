Emma & Amir : Dans l'ombre de la terreur

Amir, d'origine germano-irakienne, se retrouve dans le collimateur de la police après un attentat islamiste présumé à Berlin-Neukölln, où son ami Yusuf, journaliste d'investigation, est tué et soupçonné d'en être l'auteur. Pour prouver leur innocence, il se rend avec Emma, une Berlinoise, à Paris, dernière adresse de Yusuf, où ce dernier enquêtait sur un complot international d'extrême droite. Se déroulant entre Paris et Berlin, le roman graphique de Bianca Schaalburg nous entraîne dans des piscines, des hôtels, des cimetières et jusqu'au cinéma – et nous, lecteurs, suivons l'histoire et sa mise en scène avec un suspense haletant.« Emma et Amir » est la deuxième bande dessinée de Bianca Schaalburg à sortir en France après « Le parfum des pins ». On y découvre un mélange coloré teinté de gravité. Après qu'Amir ait été impliqué dans une agression, sa petite amie devient elle aussi suspecte dans l'enquête policière. Bien que les deux protagonistes se trouvent constamment aux mêmes endroits, ils ne se rencontrent jamais. De nombreux lieux à Berlin sont énumérés et montrés jusqu'à ce qu'un attentat présumé se produise : une explosion, une voiture piégée, et l'ami d'Amir serait l'auteur présumé. La suite semble un peu invraisemblable au premier abord, mais on se laisse prendre au jeu. Pourquoi réagit-elle toujours ainsi ? On se rend vite compte que la BD est un peu décalée et ne se prend pas trop au sérieux. Par exemple, les deux personnages brisent le quatrième mur en vous fixant du regard après avoir dit « Mais nous ne sommes pas des héros » et en demandant : « Voyez-vous des lecteurs ici ? » Dans une librairie, Emma découvre le rayon BD et dessine non pas une seule de ses BD sur l'étagère, mais une véritable sélection. Malgré la gravité du sujet, la BD ne manque pas d'humour. Gargouilles et autres figures similaires prennent vie à plusieurs reprises et suivent les protagonistes. Tantôt elles flottent dans les airs, tantôt on a l'impression que les protagonistes les chevauchent. On y trouve des références à de vieux films et à ce qui sont probablement les plus beaux bains publics de la région, ainsi qu'à de nombreux cinémas de charme. Au fil de leur périple, les deux personnages se découvrent des points communs et se prennent d'affection l'un pour l'autre. Il y a de quoi adhérer à ce mélange des genres, aux petites particularités de cette BD, aux allers-retours entre Paris et Berlin, et à son histoire vraiment captivante. C'est à la fois sérieux et drôle, un brin excentrique, le quatrième mur est brisé, et il y a tellement d'éléments qui rendent la BD divertissante et étonnamment facile à lire, malgré la gravité du thème central. Les nombreux petits détails des dessins — un matelas d'eau dans lequel on peut s'enfoncer, des personnages volants sur des fontaines et des gargouilles — témoignent d'un sens aigu des subtilités de l'architecture.Emma et Amir – Dans l'ombre de la terreur est un mélange de genres aussi inattendu que réussi, qui triomphe sans effort de la cruauté. Une œuvre empreinte d'humour.Date de parution : 26 Mars 2026Editions : L'Agrume