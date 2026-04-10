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Me & Roboco tome 1
Publié le 19/05/2026 Dans Bandes Dessinées
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Me & Roboco (Boku to Roboko) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu vingt-cinq tomes à ce jour aux éditions Shueisha. Nous sommes en 20XX, et les « OrderMaids », des robots domestiques ultra-performants dotés d'une intelligence artificielle, sont disponibles à l'achat. Leur incroyable polyvalence et leur adorable apparence en ont fait un succès planétaire. Bondo, dix ans, rêve d'avoir sa propre OrderMaid, comme tous les autres enfants, et supplie sa mère d'en commander une. Le jour J arrive enfin : il ouvre la porte et découvre sa nouvelle OrderMaid, mais quelque chose cloche… Attendez… elle a des genoux comme ce Saiyan, Nappa ?! C'est le chaos ! Le monde de Bondo est sur le point d'être bouleversé par cette domestique maladroite qui apporte son lot d'humour, de quiz surprises et de gaffes !

Quand on pense au Shonen Jump, on pense naturellement à des titres comme Dragon Ball, Bleach, Naruto (et Boruto), Jujutsu Kaisen, Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba et One Piece. Mais il existe un titre qui apporte une touche d'humour bienvenue : Me & Roboco de Shuhei Miyazaki . On remarque que non seulement les gags sont bon enfant, mais que la série se concentre principalement sur les défauts de Roboco, et quasi tout son humour tourne autour de l'absurdité des situations dans lesquelles les personnages se retrouvent. Roboco enchaine les gaffes avec ses gadgets bizarres. Les deux amis de Bondo sont des méchants au grand cœur, faisant mine de le harceler, mais toujours avec politesse. La plus belle fille de la classe de Bondo a une personnalité cachée qui la transforme en brute du jeu de plateau. En fait, il s'agit d'une parodie assez explicite de Doraemon. Doraemon est un robot venu du futur qui se lie d'amitié avec un garçon en difficulté scolaire, harcelé par deux brutes à l'école . Dans « Me & Roboco », on retrouve Rondo, deux amis à la fois passifs et agressifs, tout un attirail de gadgets et de pouvoirs étranges, et d'autres personnages loufoques. Mais si le lecteur n'est pas familier avec ce genre d'humour, la blague tombera à plat et semblera plus absurde qu'intelligente. Par exemple, la mention des « genoux de Nappa » de Roboco : si quelqu'un n'a jamais lu Dragon Ball, cette blague n'aura aucun sens. Heureusement, les lecteurs français connaissent mieux Dragon Ball que Doraemon. Un autre point fort de ce manga humoristique est son bon équilibre de personnages, comme Gachi Gorilla et Motsuo Kaneo, la mère de Bondo. Chacun a ses gags et ses moments uniques qui alimentent l'humour et divertissent le lecteur.

VERDICT
C'est l'une des meilleurs mangas humoristiques que nous ayons lues depuis longtemps. Il offre un excellent équilibre entre parodie, humour burlesque,références aléatoires au Shonen Jump et bonnes chutes, même si certaines tombent parfois à plat. Shuhei Miyazaki a trouvé la formule gagnante avec Me & Roboco.

Date de parution : 10 Avril 2026
Editions : Mangetsu
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