Esquisses de nos coeurs en devenir tome 1

Esquisses de nos coeurs en devenir (Hanninmae no Koibito) est une série qui a connu sept tomes au Japon aux éditions Shueisha. Shintaro est souvent seul dans la salle d'art plastiques, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors qu'il est en train de construire la boite à idées qu'on lui a demandée, une jeune fille le dévisage avec un air agacé. Elle va finir par le faire pour lui, et en plus de ça, avec une grande dextérité. Le jeune garçon est beaucoup plus doué pour le dessin il faut dire, vu qu'il prépare les examens d'entrée pour une école des beaux-arts. La jeune fille, du nom de Kyoko est quand à elle artisane de taiko et aide son grand père a? l'atelier familial. Et cette rencontre va les rapprocher petit à petit.Mais qu'est-ce que c'est que ce manga « école d'art » adorable ?! La rencontre entre un garçon qui travaille assidûment sur ses projets artistiques dans l'atelier et une fille qui est visiblement une artiste et qui peint avec application est tout simplement craquante… ! Comme le montre la couverture, elle est la fille d'un fabricant de tambours japonais, et elle est vraiment géniale ! Le garçon, quant à lui, est sincère et touchant dans son approche passionnée de la peinture. Ce premier tome raconte comment les deux jeunes gens se rapprochent peu à peu. C'était un récit d'apprentissage racontant l'histoire d'une jeune fille garçon manqué, passionnée d'artisanat, et d'un garçon artiste un peu réservé. Tous deux sont timides et peu à l'aise en société. Il était évident qu'ils étaient attirés l'un par l'autre émotionnellement, et pas seulement physiquement, ce qui était magnifique. D'habitude, on s'impatiente et on s'agace quand les histoires mettent du temps à se développer, mais dans ce cas précis, cela a rendu l'histoire encore plus captivante. Comme le titre japonais l'indique (traduit en français, cela donne quelque chose comme "mon amant à moitié cuit"), c'est un peu maladroit, mais c'est l'histoire d'un homme qui grandit. La façon dont les protagonistes perçoivent les petites attentions de l'autre et y répondent est rafraîchissante, pure et adorable ! Ce premier tome, qui se termine sur une scène où ils apparaissent tous les deux sous un arbre, laisse déjà une impression durable. Quelle belle fin ! La façon dont le visage dur, presque effrayant, de la couverture, de la page 6 et de la page 39 se métamorphose en un visage rougissant à la page 90, un visage radieux à la page 100, un visage souriant à la page 127, un visage introspectif à la page 163 et un visage expressif à la page 167 est tout simplement remarquable. L'auteur est reconnu pour son talent artistique exceptionnel, mais sa capacité à retranscrire avec justesse les émotions et l'atmosphère à travers les expressions de ses personnages témoigne de son immense pouvoir expressif. Dans la postface, l'auteur présente case par case le travail des assistants, ce qui témoigne d'un certain savoir-faire. Le milieu artistique est un bon cadre, cela permet de faire des profils passionnés et on y apprendra un peu de choses sur la fabrication de taiko.Une jolie histoire sur Kyoko, une artisane, et Shintaro, un garçon passionné d'art. Kyoko n'est pas malicieuse... elle a plutôt un côté légèrement intimidant, mais son sérieux et sa maladresse la rendent adorable. Aucun des deux n'excelle dans le domaine où l'autre excelle. Est-ce pour cela qu'ils sont attirés l'un par l'autre ?Date de parution : 24 Avril 2026Editions : Kana