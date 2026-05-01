Danger ! Danger ! Des pumas dans le ciel ! Lajos Tóth, alias « Drumi », avec 26 victoires aériennes confirmées, fut l'un des pilotes de chasse les plus brillants de la Force aérienne royale hongroise durant la Seconde Guerre mondiale. Ce pilote du 101e escadron de chasse « Puma » rentra de captivité après la guerre et servit dans la nouvelle Force aérienne hongroise. Condamné à mort lors d'un procès inique, il fut exécuté en 1951 et ne fut réhabilité qu'en 1990.L'album nous plonge dans l'histoire méconnue et tragique du 1er escadron de chasse "Puma" de l'armée de l'air hongroise. Le récit se focalise sur le parcours de Lajos Tóth, surnommé "Drumi", un as de l'aviation crédité de 28 victoires durant la Seconde Guerre mondiale. Le récit ne se contente pas de relater ses exploits héroïques à bord de son Messerschmitt Bf 109 contre les forces soviétiques et américaines. Il explore surtout l'après-guerre : comment ces pilotes, considérés comme des héros sur le front, sont devenus des parias sous le régime communiste hongrois. Accusé de complot, Lajos Tóth sera exécuté en 1951, avant que sa mémoire (et celle de l'insigne du Puma) ne soit réhabilitée bien plus tard, en 1988. Gyula Pozsgay, qui assure ici le scénario, le dessin et la couleur, livre une prestation visuelle impressionnante, fidèle aux standards de la collection Cockpit. Les amateurs d'aviation seront comblés par le rendu des appareils (Bf 109, avions soviétiques). Le tracé est fin, précis et d'un grand réalisme historique. L'auteur utilise une grande variété de découpages. On y trouve des plongées vertigineuses, des vues panoramiques sur double page pour les combats aériens et des compositions verticales qui accentuent la sensation de vitesse et de chute. Le travail sur les ambiances chromatiques est marqué par des tons saturés qui renforcent la tension dramatique, tant dans le feu de l'action que dans l'atmosphère pesante de la répression politique. Ce qui distingue The Doomed Puma d'une simple BD d'aviation "classique", c'est sa dimension humaine et politique : L'album met en lumière le paradoxe des pilotes hongrois, coincés entre deux feux et finalement broyés par le système qu'ils étaient censés défendre ou par celui qui l'a remplacé. Le titre fonctionne comme un hommage à des pilotes longtemps restés dans l'ombre ou contraints à l'exil. L'histoire est poignante, car elle ne cherche pas à idéaliser la guerre, mais montre la rudesse des combats et l'injustice de la purge qui a suivi.The Doomed Puma est une œuvre solide qui allie l'expertise technique de l'aviation à un récit biographique bouleversant. C'est un album indispensable pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Europe de l'Est et à l'aviation de la Seconde Guerre mondiale sous un angle différent.Date de parution : 20 Août 2025Editions : Paquet