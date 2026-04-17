Diable Pâle tome 1 : Pour quelques Winchester de plus

L'intrigue nous plonge dans l'Amérique de la fin du XIXe siècle, une époque où la Frontière se referme. On y suit Taglito, un blanc élevé par les indiens. A l’âge adulte, il infiltre des Blancs pour les manipuler en faveur de la cause Apache. Son but : fournir des Winchesters à sa tribu. Mais la tâche est loin d'être évidente : Il va devoir gérer une double identité, manipuler son monde et découvrir que tout n'est pour noir ou blanc. "Le Diable Pâle" - comme on le surnomme - doit sans cesse rester sur ses gardes, car une seule erreur et tout ce qu'il a construit s'effondrera.Vincent Brugeas (connu pour Le Roy des Ribauds ou Nottingham) prouve une nouvelle fois sa maîtrise du récit historique et caractériel. Le protagoniste, surnommé le "Diable Pâle" par les tribus autochtones, est un personnage mutique et complexe. Il n'est ni un héros pur, ni un méchant, mais une victime de sa propre histoire. Les traditions ancestrales est au cœur du récit. Brugeas prend le temps d'installer son atmosphère. Si l'action est présente et brutale, ce sont les silences et les regards qui pèsent le plus lourd. Ce western propose une dose d’espionnage. Le personnage de Taglito est un maitre du déguisement, et de la manipulation. Sa filiation avec les Apaches le met en danger constamment. Cela crée une tension palpable tout au long de l’album. Le travail de Nicolas Siner est tout simplement magistral et constitue l'un des points forts de l'album. Les planches capturent l'immensité sauvage des plaines et des montagnes avec une précision cinématographique. On ressent la poussière et le froid. Le visage du personnage est traité avec une grande finesse. Siner parvient à rendre la douleur et la détermination du personnage sans tomber dans le grotesque. Les teintes sont souvent automnales ou crépusculaires, renforçant cette sensation de "fin de règne". L'utilisation de la lumière est particulièrement soignée, créant des ambiances lourdes et immersives.Diable Pâle n'est pas un western classique de gare. C'est une œuvre mélancolique et visuellement somptueuse. Le duo Brugeas/Siner signe ici une entrée en matière puissante, posant les bases d'une tragédie humaine profonde sous le soleil couchant de l'Ouest.Date de parution : 17 Avril 2026Editions : Le Lombard