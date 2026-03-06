Le Match du siècle





Pendant la Première Guerre mondiale, les femmes ont été contraintes de devenir ouvrières pour maintenir l'activité économique du pays et, par la même occasion, contribuer à l'effort d'armement. Afin de tempérer la dureté des conditions de travail, le patronat encourage les ouvrières à exercer une activité physique ou culturelle au sein des usines. Des équipes de football se forment alors et se rencontrent au cours de matchs de charité. L'objectif était de récolter des fonds pour porter assistance aux blessés de guerre de retour au pays.? À la fin du conflit et avec le retour des hommes, les critiques pleuvent dans les journaux. Des médecins décrédibilisent et dénoncent la pratique du football par les femmes. Alors qu'en 1921, on dénombre plus de 150 équipes, c'est l'escalade : la Fédération anglaise (FA) prononce l'interdiction pour les joueuses de pratiquer le football et d'utiliser ses installations. Pour contourner ce bannissement, elles vont devoir s'expatrier. Des matchs sont alors organisés en Europe et en Amérique. Katie, Linda et Emily se retrouvent autour de la fabrication d'obus et à la pause, ballon au pied. Soutenues par le directeur de leur usine qui voit en elles un vrai potentiel, elles se mettent en tête de monter une vraie équipe, un championnat féminin !Le récit mis en scène par Julie Billaut et illustré par Seb Piquet est inspiré des emblématiques Dick, Kerr's Ladies. En remplissant des stades comme Goodison Park à Liverpool (60000 spectateurs), elles ont prouvé que le football n'était pas une question de genre, mais de talent et de passion. Si l'interdiction de 1921 a brisé cet élan pendant cinquante ans, leur résistance et leurs tournées internationales ont semé les graines du football féminin moderne. Aujourd'hui, elles sont célébrées non seulement comme des championnes, mais comme des pionnières de l'émancipation qui ont refusé de laisser les préjugés dicter leur place sur le terrain. Le récit est habilement construit avec une bonne pointe d'humour quand c'est nécessaire.Cette BD librement inspirée de l'histoire vraie de l'équipe de foot féminin les Dick, Kerr's Ladies est un bel hommage à ces femmes du milieu du XXème siècle qui ont su imposer leur volonté pour pratiquer avec persévérance et joie leur sport en dépit des obstacles tant matériels qu'idéologiques.Date de parution : 06 Mars 2026Editions : Dupuis