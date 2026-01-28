Lorelei and the Laser Eyes - Nintendo Switch 2 Edition

Lorelei and the Laser Eyes , développé par le studio suédois Simogo, est sorti sur Nintendo Switch début 2024 et dispose à présent d'un pack de mis à jour gratuit pour la Nintendo Switch 2. Dès les premières secondes, Lorelei and the Laser Eyes annonce la couleur : il ne s'agit pas d'un jeu vidéo traditionnel. Plongez dans un univers sombre et mystérieux où les réponses sont aussi bien dissimulées que les nombreuses clés à trouver dans l'hôtel claustrophobique du jeu. Ici, pas de solution toute faite. Non, il vous faudra creuser profondément, aiguiser votre logique et vous préparer à être à la fois fasciné et frustré. À bien des égards, Lorelei and the Laser Eyes est un jeu qui tire sa force de ses contrastes. Son esthétique alterne entre noir et blanc, surfaces minimalistes et soudaines touches de rouge qui rompent la monotonie comme des faisceaux laser acérés. Ces éléments rouges apparaissent à des moments choisis avec soin et confèrent au jeu une énergie presque onirique et surréaliste. Parallèlement, ils semblent constituer un commentaire assumé sur la structure même du jeu : une structure qui, en apparence simple et directe, recèle une complexité bien plus grande, exigeant patience et attention pour être pleinement découverte. L'hôtel où se déroule le jeu porte bien son nom : Hotel Letztes Jahre. Sa structure labyrinthique sert de métaphore au jeu lui-même, avec des chambres qui semblent s'enchaîner sans interruption et des couloirs qui semblent se refermer sur eux-mêmes. C'est un décor à la fois déroutant et fascinant, et il faut de la patience et une bonne mémoire (ainsi que du papier et un crayon) pour s'y retrouver dans son architecture complexe.L'un des thèmes les plus marquants de Lorelei and the Laser Eyes est l'omniprésence des mathématiques et des nombres. Des combinaisons de touches simples aux codes complexes, en passant par l'utilisation de calculatrices exigeant précision et patience, le jeu est omniprésent. Cette fascination profonde pour les systèmes et les schémas est un atout pour ceux qui aiment se plonger dans des défis intellectuels et faire travailler leurs méninges à toute vitesse, mais elle peut aussi constituer un obstacle pour ceux qui préfèrent une approche plus intuitive. Au début du jeu, on vous présente une affiche déchirée et votre mission est de la reconstituer. Le problème, c'est que vous ne réalisez pas sur le moment que les petits détails sur l'affiche ne seront importants que bien plus tard. Ce choix de conception peut paraître génial une fois la solution trouvée, mais il peut aussi être incroyablement frustrant car il vous oblige à vous souvenir de détails datant de bien plus tôt dans le jeu. Lorelei and the Laser Eyes exige une attention constante, et parfois, on a l'impression que le jeu nous punit sévèrement si l'on perd sa concentration, même un instant. C'est une approche indéniablement audacieuse, mais qui frôle l'exigence inutile.Dans Lorelei and the Laser Eyes, l'expérience repose en grande partie sur le déblocage, tant au sens propre qu'au sens figuré. Le jeu s'attarde sur les petits détails : le clic d'une serrure qui s'ouvre, la note satisfaisante qui retentit lorsqu'on entre le bon code. Ces détails sont exécutés avec un soin presque excessif, procurant de brefs instants de joie même lorsque le reste du jeu peut ressembler à une lutte sans fin contre des systèmes cryptiques. Malheureusement, cette impression est souvent gâchée par des commandes peu intuitives et un système de menus complexe. Même des actions simples comme la navigation entre les pistes et les notes peuvent s'avérer un véritable combat contre l'interface du jeu. Par exemple, utiliser la calculatrice intégrée ou simplement sauvegarder sa partie nécessite plusieurs étapes, ce qui devient vite agaçant. Ces difficultés techniques créent une distance entre le joueur et l'univers que le jeu tente de recréer, ce qui est d'autant plus dommage que ses ambitions sont par ailleurs si évidentes. L'atmosphère du jeu est sans conteste l'un de ses plus grands atouts. La bande-son sombre et souvent inquiétante renforce à merveille le sentiment d'isolement et de mystère. Les craquements provenant des couloirs de l'hôtel donnent l'impression qu'une menace cachée et indéfinissable plane constamment hors de portée. La musique, subtile mais efficace, contribue à créer une tension et un sentiment d'aliénation qui s'accordent parfaitement avec le style visuel si particulier du jeu.Le design de l'hôtel contribue largement à l'identité du jeu. Chaque chambre et chaque couloir apparaît comme un fragment d'un puzzle plus vaste, presque incompréhensible, dont la compréhension exige du temps et de la patience. Les caméras fixes, présentant les lieux sous des angles précis, peuvent rendre la navigation difficile au premier abord, car elles modifient la perception de l'agencement des pièces. On a l'impression que le jeu cherche délibérément à désorienter le joueur, l'obligeant à réfléchir intensément à son parcours et aux lieux visités. Il s'agit parfois de se souvenir de l'endroit où l'on a aperçu un objet précis, tandis que d'autres fois, il faut comprendre comment une énigme qui paraissait impossible au départ prend tout son sens une fois les pièces nécessaires rassemblées dans d'autres parties de l'hôtel. Côté Switch 2, les nouveautés viennent de la résolution et du framerate améliorés depuis la Switch 1. Le jeu tourne ainsi en 1080p à 120fps en mode portable et en 1440p à 120fps sur le dock. Il est également possible de choisir un mode Qualité pour profiter d'une résolution 4K, le framerate passe alors à 60fps.Lorelei and the Laser Eyes est une expérience qui déborde d'ambition et d'originalité. Ce jeu repousse les limites du genre puzzle avec une audace à la fois inspirante et un peu intimidante. Mais c'est aussi un jeu exigeant envers le joueur.