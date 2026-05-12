HADES II est sorti en septembre 2025 sur Switch, Switch 2 et PC. Sept mois plus tard, HADES II débarque sur PS5 et Xbox Series X/S avec de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur. Supergiant Games revient avec l'histoire de la mythologie grecque, la présentant d'une manière différente du premier opus. Un jour, Chronos, le maître du temps, revient après avoir été renversé par ses enfants des siècles auparavant. Chronos prend le contrôle des Enfers et emprisonne Hadès, Perséphone et Zagreus. Entre-temps, Hécate parvint à s'enfuir avec la sœur nouveau-née de Zagreus, elle aussi princesse des Enfers, nommée Mélinoé. Elle l'éleva et l'entraîna pour qu'elle devienne forte et puisse un jour venger Chronos. Se sentant suffisamment préparée, Mélinoé descendit enfin au Tartare. Mélinoé parviendra-t-elle à vaincre Chronos une fois pour toutes ? Sans surprise, HADES II est la suite du jeu roguelike inspiré des dieux de la mythologie grecque. Ce deuxième opus se déroule après l'évasion de Zagreus des Enfers et se concentre désormais sur sa sœur, Mélinoé . Le jeu reprend le concept du roguelike : chaque zone explorée est générée aléatoirement en fonction de votre progression précédente. Si votre personnage meurt, vous recommencez depuis le début sans point de sauvegarde . Cependant , chaque mort vous fait progresser pour le voyage suivant.De manière générale, le gameplay de HADES II reste similaire à celui du premier opus. Vous explorerez des niveaux générés aléatoirement à chaque cycle de jeu. À chaque zone terminée, vous recevrez des objets qui vous aideront dans votre progression. Le gameplay de ce deuxième opus reste aussi excellent que celui du premier, mais avec une approche légèrement différente. Alors que le premier opus misait sur un rythme effréné, celui-ci privilégie la profondeur des mécaniques de jeu. Melinoe possède la technique Omega, une attaque puissante dont l'activation nécessite la consommation de certains paramètres. Au début, vous n'avez accès qu'à une seule arme : le Bâton de la Sorcière . Cependant, au fil du jeu, et après chaque mort et résurrection, vous débloquerez d'autres armes comme les Lames Sœurs, la Hache de Pierre de Lune, les Flammes Ombrales, Xinth et le Crâne d'Argent . Chaque arme possède une fonction différente ; par exemple, les Flammes Ombrales sont idéales pour décimer des groupes d'ennemis. Une nouvelle mécanique introduite dans ce deuxième opus est le Chaudron , grâce auquel Mélinoé peut créer divers sorts et objets pour l'aider dans ses aventures. Il s'agit sans doute du principal système de progression d'HADES II. On trouve également la Méditation, où il faut choisir un Arcane sous forme de carte. Ce système fonctionne comme une progression passive, permettant d'obtenir des bonus permanents qui augmentent les statistiques de Mélinoé. Dans ce jeu, les ennemis sont redoutables. Même les plus faibles peuvent représenter un obstacle majeur lorsqu'ils surgissent en grand nombre. C'est pourquoi il est essentiel de bouger constamment, d'esquiver et de rester attentif à son environnement pour éviter d'être encerclé et de mourir inutilement. De même, les boss offrent un défi et une singularité exceptionnels grâce à leurs schémas d'attaque dynamiques. Cela vous oblige clairement à observer attentivement avant d'attaquer.Visuellement, HADES II est bien plus impressionnant que le premier opus, grâce à des couleurs audacieuses qui lui confèrent un aspect plus dynamique et moins répétitif. Le style artistique reste inchangé, fidèle à l'esthétique picturale caractéristique de Supergiant. Côté performances, le jeu est également irréprochable. La version PS5 tourne à 120 images par seconde jusqu'en résolution 4K, tandis que sur Nintendo Switch, elle atteint 60 images par seconde en 720p. La bande-son de HADES II est bien plus dynamique et variée que celle du premier opus. Elle mêle avec brio rock, métal et blues, s'harmonisant parfaitement avec le gameplay et l'atmosphère du jeu. Le doublage est également excellent : les acteurs incarnent chaque personnage avec maestria et donnent vie à l'ambiance, rendant les dialogues toujours pertinents. Les effets sonores des combats sont aussi remarquables : ils offrent une expérience musicale particulièrement satisfaisante à chaque utilisation des mouvements de Melinoe. HADES II se situe à la croisée des chemins entre jeux indépendants et jeux AAA. Considéré comme un jeu indépendant, sa qualité est telle qu'il pourrait même surpasser des titres AAA coûtant des millions de roupies. Cependant, il est impossible de le qualifier de jeu AAA, son prix étant bien inférieur à celui des titres grand public. Pour seulement 29.99 Euros, vous obtenez un jeu de qualité, complet et captivant : scénario prenant, gameplay palpitant, graphismes soignés, musique entraînante, doublage de qualité et une excellente rejouabilité. Il n’est donc pas étonnant que ce jeu ait été nominé pour le titre de Jeu de l’année l’an dernier. Notons qu'aucune édition physique n'a été annoncée pour la PS5.Il est rare, dans l'industrie du jeu vidéo, qu'une suite surpasse la qualité de son prédécesseur, mais HADES II fait exception. HADES II représente une évolution du jeu original à tous les niveaux : scénario, gameplay, graphismes, musique et même éléments roguelike.