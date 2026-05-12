Développé par The End of the Sun Team, The End of the Sun est un jeu d'exploration à la première personne en 3D , axé sur la narration et les énigmes environnementales. Le tout est sublimé par un système de folklore et de légendes slaves absolument fascinant. Raconter l'histoire de The End of the Sun n'est pas chose aisée. Il ne s'agit pas seulement d'une intrigue captivante, mais aussi d'un récit s'entremêlant à une série de mythologies slaves qui enrichissent et façonnent l'identité même du jeu. Car The End of the Sun est avant tout une narration, et non un jeu vidéo. Une narration, toutefois, construite sous le prétexte de chasser un phénix, de collectionner ses plumes au fil de nos interactions avec les feux. Oui, car nous sommes un pyromancien , un magicien du feu qui nous parle par les flammes, parvenant à raviver des fragments du passé en suivant les volutes de fumée qui s'élèvent du brasier choisi. Pour rallumer la flamme et ainsi compléter ce fragment du passé, la tâche d'un bon pyromancien est de suivre ces volutes, de scruter des bribes d'histoires révolues, de rechercher l'élément manquant, de l'ajouter et de faire en sorte que le récit reprenne son cours. Pour entrer dans les détails, The End of the Sun propose une histoire à grande échelle s'étendant sur de multiples lignes temporelles qu'il faut reconstituer pièce par pièce pour comprendre ce qui s'est passé et, ce faisant, partir à la recherche d'une sorte de phénix. Chaque foyer achevé libérera sa propre plume, signifiant que nous nous rapprochons progressivement du but. Mais le plus fascinant dans The End of the Sun, c'est que presque chaque foyer renferme une légende, un rituel, une coutume, voire un événement « mythologique » lié à la culture slave.Et c'est précisément ce folklore , si peu connu de nous, qui nous a surpris par sa profondeur, ses nuances et son originalité. On y trouve des créatures monstrueuses, d'autres ressemblant à des sirènes, d'autres encore qui aiment jouer des tours si elles ne sont pas récompensées par un bon repas (et leur farce consiste à répandre du fumier), sans oublier les monstres venimeux, les alchimistes, les rois délirants et bien d'autres choses encore. L'histoire commence par une romance lors d'une fête animée et s'achève sur des moments résolument tragiques, tout en retraçant le parcours de vie de deux personnages en particulier. Ce qui est intéressant, c'est que la période durant laquelle évoluent ces personnages est découpée en foyers et se vit de manière décousue , presque aléatoire , puisque c'est au joueur de choisir quels foyers réparer au fur et à mesure. Cela ne vous permettra peut-être pas de saisir immédiatement l'histoire dans son ensemble ; en fait, vous risquez même de manquer certains éléments si vos sessions de jeu sont espacées. Et non, l'interface du jeu n'est pas d'une grande aide, notamment la carte, qui n'est pas des plus intuitives. Il est également important de noter que The End of the Sun propose une carte ouverte quasiment explorable librement. La zone de jeu est assez vaste pour le genre, mais aussi plutôt impersonnelle. Il n'y a pas de narration visuelle, hormis quelques éléments épars comme un arbre gigantesque emblématique et les ruines d'un château en ruine… il s'agit simplement d'une étendue de terre dont l'apparence change au gré des saisons. Oui, car le pyromancien de The End of the Sun possède un autre pouvoir : celui de changer les saisons . La raison est purement liée au gameplay, et nous la dévoilerons bientôt, mais de nombreuses histoires se déroulent à une période saisonnière précise. Pour les activer, il est donc nécessaire de paramétrer le monde du jeu sur la saison appropriée. Tout cela nous ramène à l'objectif principal du jeu : trouver un moyen de reconstituer une histoire. C'est un processus actif, mais aussi très lent. Ce n'est pas un jeu d'action, même si les histoires que nous allons revivre impliquent la mort, la souffrance et la douleur.The End of the Sun est un jeu d'exploration à la première personne en 3D où vous devez vous déplacer constamment d'un point à un autre dans une zone de jeu assez vaste, mais résolument « fermée ». Votre objectif est de localiser des feux, d'interagir avec eux, d'activer les traînées de fumée correspondantes, de les suivre et de débloquer ainsi des fragments d'histoire. Certains se débloquent simplement en les observant, tandis que d'autres nécessitent une intervention manuelle, comme l'ajout d'un objet manquant. Cet objet peut se trouver à proximité et donc être inclus dans la même zone que le foyer actif, voire dans d'autres foyers, même à des saisons différentes. Cela requiert donc mémoire et intuition. Il faut collecter autant d'objets que possible, puis se souvenir quel foyer pourrait en avoir besoin. Le processus est assez simple, mais très long. Marcher pendant des heures – et La Fin du Soleil est assez longue – peut devenir lassant, surtout à cause des allers-retours assez fréquents et pas toujours nécessaires. Pour en revenir à la résolution des énigmes, il arrive que la résolution d'un casse-tête environnemental permette de raviver la flamme . Ces énigmes prennent diverses formes : compter des objets dans un espace restreint pour résoudre un puzzle, analyser une série de lettres pour trouver la bonne correspondance, ou encore trouver des dessins à plusieurs niveaux à relier à différents nombres, etc. Rien de vraiment original, certes, mais c'est un défi stimulant et varié. Il arrive parfois qu'on se fasse assommer, mais malgré cela, le jeu n'est jamais vraiment un jeu d'action. Même si l'on se retrouve à concocter des potions, à se balancer sur des morceaux d'escalier dans un donjon submergé, ou à être traqué par de petits crapauds monstrueux et venimeux, The End of the Sun reste un jeu où l'on se déplace principalement et où l'on interagit avec certains objets. Et justement, les foyers terminés deviennent de véritables portails vers un temple où l'on peut changer manuellement la saison et donc la zone de jeu elle-même.Comme mentionné précédemment, chaque saison a ses propres histoires et donc ses propres foyers, mais certaines d'entre elles recèlent des éléments utiles aux récits d'autres saisons ou époques. Il nous appartient de les vivre dans le bon ordre chronologique, qui ne semble pas correspondre à celui du récit lui-même. De plus, le changement de saison modifie souvent l'environnement : planter une graine à une saison, c'est la voir grandir et devenir un arbre, lequel peut ensuite se transformer en pont pour ouvrir un passage auparavant inaccessible à une autre. Graphiquement , The End of the Sun peine à masquer ses limitations techniques. Si certains panoramas sont magnifiques, nous avons apprécié la variété appréciable de couleurs et de paysages offerte par les saisons. Malgré cela, les modèles humains sont anguleux, fluides et peu réalistes, paraissant vieillis de plusieurs générations. Le souci du détail dans les intérieurs est également assez grossier et peu attrayant, tandis que les décors, dépouillés de leurs rares éléments folkloriques, paraissent plutôt anonymes et dépouillés. Au final, le résultat ne nous a pas entièrement convaincus. De plus, quelques ralentissements notables sont à signaler, notamment dans les espaces clos et durant l'hiver. Les effets de lumière et d'ombre sont toutefois réussis, et même indispensables, dans certains cas, pour progresser dans les passages étroits et sombres. La bande-son , quant à elle, est sublimée par le folklore lui-même. Musique, chants et danses originaux se mêlent aux légendes, enrichissant et amplifiant les récits. Nous avons également apprécié le doublage anglais, en particulier celui du protagoniste. Mais la présence des sous-titres français est encore plus appréciable : un élément essentiel pour appréhender pleinement le récit fragmenté de The End of the Sun.The End of the Sun n'est pas un jeu pour tous les goûts. Son rythme est très lent ; il s'agit de reconstituer une histoire à travers différentes époques et saisons, ce qui exige de nombreux essais et de fréquents allers-retours. Pourtant, les légendes et les mythes qu'il relate, accompagnés de sous-titres françaijs et d'une musique originale envoûtante, nous ont captivés malgré ses quelques défauts. Dommage également pour ses graphismes, assez rudimentaires malgré quelques rares moments impressionnants.