Développé par OSEA Innovations, Rumbral est un jeu qui rappelle des titres comme Little Nightmare, Inside et Limbo. C'est également un jeu sombre et assez court – encore plus court que certains des jeux déjà cités – avec des énigmes peu originales, mais une atmosphère intrigante qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin, et qui se terminera en moins de deux heures. Son histoire linéaire offre peu de rejouabilité, mais elle parvient tout de même à procurer quelques sensations fortes grâce à une ambiance réussie et une narration purement visuelle qui, bien que parfois convenue, recèle quelques étincelles d'originalité. Commençons par le commencement. Rumbral est avant tout un jeu d'aventure solo en 2.5D à la troisième personne, où l'on incarne un homme masqué, solitaire et mélancolique. Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Quel est notre but ? Nous ne savons rien, et même notre alter ego semble bien ignorant de sa propre situation… L’essentiel est d’échapper à cette grisaille désorientante et désolée qui nous étreint. Oui, car nous sommes plongés dans une sorte de forêt solitaire, elle-même hantée par des structures et des ruines de toutes sortes. Mais ce qui nous frappe, c’est la désolation absolue du début. Durant les premiers chapitres, nous ne rencontrerons pratiquement personne, et les dangers seront presque exclusivement environnementaux. Ce que nous allons découvrir, cependant, est une étrange substance magenta capable de nous aspirer et de nous transporter dans une sorte de monde parallèle. On ignore s'il s'agit d'un voyage dans le temps ou d'une dimension parallèle, mais le même lieu est en quelque sorte dupliqué et transformé par endroits. Certes, la substance semble jouer un rôle narratif, et les formes informes disséminées alentour, y compris dans les décors, en sont un indice, mais son principal artifice, comme nous le verrons dans les paragraphes suivants, est avant tout ludique.De plus, comme nous l'apprennent Limbo et Little Nightmares, pour maintenir une tension palpable, il faut aussi des ennemis… ou des dangers capables de nous infliger la dose d'angoisse nécessaire. Rumbral n'en possède qu'un seul type, mais il est particulièrement obstiné et déterminé à nous poursuivre. Ces phases sont une fois de plus plus ludiques que narratives, à l'image de la plupart des éléments qui se dérouleront à l'écran. La raison, comme je l'ai mentionné, est que la narration de Rumbral est avant tout visuelle. Il appartient au joueur de trouver une logique entre le récit et son évolution progressive. Heureusement, de précieux objets à collectionner peuvent nous prêter main-forte . Il s'agit de divers objets, souvent bien dissimulés, reconnaissables à une faible lueur, parfois placés en arrière-plan, presque comme des accessoires. Certains de ces objets, une fois collectés, affichent un court texte qui se traduit par une sorte de reflet solitaire de notre propre alter ego. C'est dans ces moments, dans ces rares moments d'interrogation, que nous parvenons à glaner quelques bribes d'informations sur l'univers du jeu, mais elles sont vraiment très minces, et il est vrai que le titre aurait gagné à être plus étoffé. La confirmation en est donnée dès la fin, qui arrive abruptement , interrompant l'expérience et donnant l'impression d'un épisode plutôt que d'un jeu complet… C'est dommage, car le retournement de situation final n'a pas eu l'effet escompté et nous a même laissés avec plusieurs questions auxquelles, malgré tous les objets à collectionner, nous n'avons pas pu répondre pleinement. Malgré cela, le jeu possède un charme indéniable, même s'il reste en deçà des titres dont il semble s'inspirer.Rumbral est un jeu de plateforme 2.5D à défilement horizontal en vue à la troisième personne, axé sur la résolution d'énigmes environnementales variées. Il propose des phases d'essais et d'erreurs qui rappellent quelque peu Limbo, sans toutefois atteindre sa complexité. En effet, les énigmes de Rumbral sont plus simples et, dans certains cas, plus sûres. Elles consistent par exemple à activer des ascenseurs dans le bon ordre, à déplacer des caisses à des endroits précis ou à actionner des boutons spécifiques, ou encore à atteindre des échelles et des zones surélevées en exploitant la faible hauteur de saut du protagoniste. Pour couronner le tout, il y a ce fameux liquide magenta qui nous téléporte instantanément dans une version alternative du lieu , modifiant ainsi la conception des niveaux. Cela se traduit par la destruction d'un mur, l'apparition ou la disparition de pièges, etc. On découvre rapidement que la clé pour résoudre ces énigmes est de relier les deux réalités en déplaçant des objets afin de modifier ensuite la stratégie à adopter. Nous reconnaissons que les premiers niveaux magenta étaient ingénieux et captivants, mais avec le temps, l'inventivité s'estompe et la répétitivité s'installe. Le jeu subit donc une légère modification de son gameplay. On passe des phases d'infiltration et de poursuite, avec un ennemi mortel qu'on ne peut affronter, à des séquences de plateforme pure . Ces dernières, notamment un passage sur un pont, ont mis en évidence l'instabilité et l'imprécision des sauts du protagoniste, rendant ce niveau bien plus frustrant que prévu, sans pour autant présenter de difficulté particulière.Comme vous l'aurez sans doute remarqué, à l'exception du liquide magenta, qui n'a rien d' innovant en soi, Rumbral n'introduit rien de véritablement nouveau ou original. Pourtant, la combinaison de ces éléments, alliée à une ambiance réussie, offre une expérience simple, linéaire et plutôt satisfaisante . De plus, son accessibilité la rend idéale pour les néophytes du genre. Elle n'est pas effrayante, mais légèrement troublante en raison de quelques petits détails que nous vous laissons le plaisir de découvrir. Graphiquement , compte tenu de la nature du projet, c'est plutôt réussi. Les animations sont fluides et les environnements, bien que majoritairement austères, restent intéressants à explorer. On est loin de la profondeur et de la mise en scène de Little Nightmare, même en ce qui concerne le bestiaire, très limité ici, mais c'est un début plus que satisfaisant, captivant du début à la fin. Le choix de mettre en avant le magenta du liquide, véritable élément distinctif du titre, est intrigant, tout comme le protagoniste et son masque. L'éclairage est également très réussi. Le son est léger, bien équilibré et bien diffusé. Rien de particulièrement excitant ou original, mais il sert l'expérience sans être superflu ni totalement absent. Il convient toutefois de noter la présence de sous-titres français et de l'absence totale de doublage.Rumbral se distingue par son ambiance, son accessibilité et des idées de gameplay intrigantes, notamment le double monde créé à partir de l'étrange substance magenta. En revanche, c'est un jeu très court, avec un scénario inachevé et une fin propre qui laisse un goût d'inachevé. Il reste néanmoins un titre intéressant à parcourir.