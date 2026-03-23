À la croisée de la gouvernance de l'IA et de l'innovation

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Productivité interne : l'IA au service de l'efficacité de vos équipes

Services aux clients : outils d'IA permettant d'améliorer la qualité du service

Produit et technologie : une IA intégrée aux produits, comme Ava, l'agent virtuel avancé de Unit4.

Les entreprises font souvent face à deux pressions contradictoires : (i) le besoin d'innovation – technologies, démonstrations, attentes du marché, et (ii) la réalité humaine – manque de compétences, habitudes, confiance. Tout processus qui ajoute des étapes au lieu d'en supprimer risque de se heurter à des résistances. Ainsi, le ralentissement de l'adoption n'est parfois pas un obstacle, mais une friction nécessaire. Ce dilemme en dit long sur les défis liés à l'une des tâches les plus cruciales de l'adoption de l'IA : le cadre de gouvernance. Il constitue le socle de l'intégration de l'IA, tout en devant concilier soutien à l'innovation et protection de l'organisation. Comment savoir si votre cadre de gouvernance est prêt ? Et si votre architecture ne permettait pas d'intégrer l'IA ni d'extraire efficacement les données ? Et si votre posture de sécurité freinait l'utilisation de l'IA – ou au contraire exposait votre entreprise à des risques excessifs ?Réussir l'adoption de l'IA suppose de concilier gouvernance et innovation : les outils doivent s'intégrer naturellement à vos méthodes de travail, et les systèmes sous-jacents doivent être conçus pour favoriser l'innovation.Cela ne signifie pas pour autant que le cadre de gouvernance de l'IA doive être parfait. Bien au contraire : les entreprises doivent être prêtes à apprendre en chemin, à rectifier le cap, à préserver leur agilité, à composer avec l'imprévu et à accepter que la conformité totale soit une cible mouvante.Cela dit, les organisations peuvent prendre des mesures concrètes pour s'engager sur la voie d'une adoption éthique de l'IA, tout en évitant les écueils potentiels.Apprendre au fil de l'eau peut être déstabilisant, d'autant que l'évolution constante de l'IA et la multiplicité des paramètres en jeu compliquent considérablement l'élaboration d'un cadre de gouvernance capable de suivre le rythme. Un défi majeur pour les équipes concernées, qui doivent accompagner les collaborateurs dans l'adoption des bonnes pratiques en matière d'IA, protéger les informations sensibles et garantir la conformité réglementaire.Ce n'est pas nouveau : la technologie a toujours devancé le cadre réglementaire. Mais l'IA impose aux organisations un apprentissage continu, les contraignant à adapter leurs politiques en temps réel. Ne sous-estimons pas ce défi. Chaque jour, même les professionnels chevronnés de l'IT et des données se retrouvent face à des situations pour lesquelles ils n'ont pas de réponse immédiate et doivent monter en compétences. Les « experts » vers lesquels les collaborateurs ont l'habitude de se tourner ont eux-mêmes besoin d'accompagnement.Ce qui préoccupe les dirigeants : si vous apprenez sur le tas, vous risquez soit d'accroître votre exposition aux risques, soit de freiner l'innovation.Comment les organisations peuvent-elles éviter ces risques et mettre en place des politiques de gouvernance pragmatiques, réalistes et propices à l'innovation ? Adopter le principe d'« anticiper l'imprévisible » en matière d'éthique et de gouvernance de l'IA constitue un excellent point de départ.L'IA soulève également de nouvelles questions qui ne s'inscrivent pas dans les cadres traditionnels de gouvernance et de conformité, notamment en matière de sécurité et de transparence des données. Prenons l'exemple d'une application de bien-être mental proposée à l'ensemble des collaborateurs, intégrant un agent d’IA capable de jouer le rôle de compagnon et d'offrir certaines formes d'accompagnement psychologique. Que se passe-t-il si un collaborateur devient dépendant de cette application (son « thérapeute ») puis quitte l'entreprise et perd l'accès à ce soutien ? Quelle responsabilité, morale ou autre, incombe alors à l'entreprise ?Ce scénario hypothétique soulève également des questions quant à la responsabilité de ces décisions. Doit-elle incomber au Directeur des Ressources Humaines ou au Directeur juridique ? Ou être partagée par le comité de direction ? Il est essentiel de clarifier ce point.Cela peut sembler paradoxal, mais la nature en perpétuelle évolution des technologies signifie que les entreprises ne seront peut-être jamais totalement conformes. Les équipes dirigeantes qui acceptent cette réalité, plutôt que de se laisser paralyser par l'inquiétude, seront mieux armées pour faire face à l'impact imprévisible de l'IA.Les entreprises assument au quotidien de nombreux risques, et celui-ci ne fait pas exception. L'essentiel réside dans une transparence ciblée : privilégier les sujets qui comptent réellement pour les collaborateurs et les clients, tout en déployant des efforts raisonnables pour maintenir et renforcer la conformité. Comme nous l'avons constaté dans d'autres domaines, les régulateurs se montrent bien plus compréhensifs lorsqu'une entreprise peut démontrer qu'elle s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue.La première étape essentielle consiste à mettre en place un comité de gouvernance de l'IA, chargé de définir les principes directeurs et le cadre de gouvernance global de votre organisation. Véritable socle d'une adoption responsable de l'IA, l'efficacité de ce comité repose sur le respect des principes fondamentaux suivants :Définissez des principes non négociables. Ces valeurs fondamentales — sécurité des données, transparence et utilisation éthique — serviront de garde-fous à l'ensemble de vos initiatives IA.Veillez à la diversité des profils représentés. Réunissez des décideurs issus de l'ensemble de l'organisation : non seulement les responsables IT, mais aussi les représentants des directions juridique, RH, opérationnelle et des autres fonctions clés.Passez des principes à la pratique. Des « règles » abstraites restent lettre morte si vos collaborateurs ne savent pas comment les appliquer. Le comité doit élaborer des politiques claires et concrètes pour guider vos équipes : comment, quand et pourquoi utiliser l'IA au quotidien. Par exemple, via une charte d'utilisation responsable de l'IA.Cartographiez les cas d'usage de l'IA dans l'ensemble de votre organisation. Chaque scénario nécessitant une approche spécifique, le comité doit catégoriser les différentes utilisations de l'IA au sein de l'entreprise. Chez Unit4, nous avons identifié trois profils distincts — une démarche qui s'est avérée particulièrement pertinente, car elle permet d'adapter les politiques de gouvernance aux risques et opportunités propres à chaque catégorie.Ces catégories sont les suivantes :Enfin, à l'heure où nous nous trouvons au carrefour de capacités technologiques sans précédent et de besoinsprofondément humains, je tiens à rappeler l'importance cruciale de l'empathie, qui doit être au cœur de tout cadre de gouvernance de l'IA.L'équipe en charge de la gouvernance ne doit pas présumer du niveau de compréhension et d'ouverture des collaborateurs, y compris des experts. Même les profils les plus expérimentés en technologies apprennent sur le tas, ce qui peut engendrer incertitude et anxiété : il est donc essentiel que les dirigeants fassent preuve d'empathie. Certains collaborateurs hésitent à utiliser l'IA, tant elle diffère de leurs habitudes de travail, tandis que d'autres manquent de confiance, faute de compétences adaptées ou parce qu'ils ont l'impression de « tricher ». C'est précisément là qu'il devient crucial d'identifier clairement les usages concrets de l'IA et les besoins de montée en compétences associés.De même, les clients peuvent exprimer des préoccupations ou des interrogations concernant l'utilisation de l'IA dans les produits et services. Il est donc essentiel de faire preuve d'empathie et de leur expliquer clairement la démarche de gouvernance adoptée par l'organisation. La transparence est primordiale.En définitive, la réussite d'une transformation par l'IA repose avant tout sur les personnes, et non sur la seule technologie. Elle exige de réunir des voix diverses autour de la table, d'aborder l'incertitude avec courage et humilité, d'accepter que l'itération fait partie intégrante de l'innovation, et de conserver la souplesse nécessaire pour ajuster le cap au fil de nos apprentissages. En ancrant nos efforts dans ces principes et en plaçant l'humain au cœur de notre démarche, nous ne nous contentons pas de déployer l'IA : nous façonnons un avenir où la technologie est véritablement au service de l'humain.