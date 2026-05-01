Nous avons souvent affirmé que le Mythe de Cthulhu est un terreau fertile pour la création d'expériences d'horreur exceptionnelles. L'œuvre de H.P. Lovecraft a inspiré de nombreux scénaristes, réalisateurs et, bien sûr, créateurs de jeux vidéo. La terreur cosmique de son univers est en effet difficile à égaler, et l'atmosphère de ses écrits, entre de bonnes mains, peut produire des résultats remarquables, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des effets de surprise faciles ou autres procédés convenus. Cthulhu : The Cosmic Abyss en est le plus récent exemple, le nom de Cthulhu, personnage éponyme de l'œuvre, figurant en bonne place dans le titre du jeu. Ce titre a été créé par la société française Big Bad Wolf, à qui l'on doit notamment les remarquables The Council et Vampire: The Masquerade – Swansong. Cosmic Abyss est un projet nettement plus ambitieux, et nous sommes ravis de constater que la société avance bien, même si cela ne signifie pas pour autant que tout est parfait. Contrairement à la quasi-totalité des jeux et récits du Mythe de Cthulhu, qui se déroulent soit à l'époque actuelle, soit dans les décennies précédentes, nous voici en 2053. Ce mélange de science-fiction et d'histoires lovecraftiennes est bienvenu. Les ressources naturelles de la Terre commencent à s'épuiser et les grandes multinationales se tournent vers les profondeurs inexplorées des océans. Parallèlement, l'occultisme et toutes sortes de sectes ont proliféré, se livrant souvent à des pratiques incompréhensibles et horribles. Notre protagoniste, Noé, a un passé lié à l'occultisme : ses parents ont été assassinés lors d'une cérémonie sanglante lorsqu'il était enfant. Depuis, il a grandi sous la protection d'une organisation gouvernementale chargée de lutter contre ces menaces occultes et est peu à peu devenu l'un de ses agents les plus compétents.Une fois la partie lancée, nous recherchons des traces d'un autre agent, disparu depuis. Une fouille rapide de sa maison, située quelque part dans le Massachusetts, révélera un portail mystérieux qui nous transportera brièvement dans une autre dimension. À notre retour, les indices découverts nous mèneront à une base sous-marine, perdue dans l'océan Pacifique, que l'on croyait abandonnée. Globalement, l'histoire n'est pas le point fort du jeu. Notre protagoniste est simplement à la recherche des scientifiques disparus de la base, sans véritable développement ni surprise. L'histoire sert plutôt de prétexte à son périple dans des lieux mystérieux et extraterrestres, permettant ainsi au joueur de ressentir l'atmosphère de mystère, d'émerveillement et de terreur cosmique voulue par les créateurs. Si l'histoire ne nous a pas convaincus, l'atmosphère, en revanche, nous a agréablement surpris. Les créateurs ont quasiment réussi à transposer l'univers de Lovecraft à l'écran. On y trouve de nombreuses références à ses œuvres les plus célèbres, notamment Call of Cthulhu. Les graphismes sont excellents et les décors figurent parmi les plus réussis que nous ayons vus dans un jeu inspiré de Cthulhu. Les mondes étranges et étrangers, ainsi que la géométrie non euclidienne que l'on rencontre dans l'œuvre de Lovecraft, nous sont présentés de façon impressionnante. Rares sont les jeux qui ont aussi bien retranscrit l'atmosphère des récits de l'auteur : l'immensité glaciale de l'Univers, le néant de l'Homme face aux menaces cosmiques qui le guettent s'il s'aventure un tant soit peu hors de sa courte et banale existence…L'exploration des zones du jeu est donc une raison fondamentale de s'y intéresser, et le joueur aura constamment envie d'avancer pour découvrir la suite. Malheureusement, la beauté des graphismes ne garantit pas une fluidité satisfaisante. Nous avons testé la version PS5 et constaté de nombreuses chutes de framerate importantes. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas vu un taux de rafraîchissement aussi catastrophique sur notre console, et nous avions l'impression d'utiliser non pas une machine actuelle mais une console des années 2000. Les problèmes techniques persistaient, affectant certains aspects du gameplay, que nous aborderons plus loin, en les détaillant sous leurs aspects positifs et négatifs. Le gameplay mêle donc exploration pédestre et jeux d'aventure et d'énigmes. La perspective est à la première personne et le jeu est divisé en chapitres distincts aux zones relativement compactes. Les créateurs souhaitent proposer un titre où l'exploration et la découverte d'informations sur le sort du personnel de la station priment, à la manière d'un détective high-tech. Précisons que le compagnon de Noé est une IA, Key, intégrée en permanence à son cerveau. Key se charge d'analyser les preuves que nous découvrons et peut nous fournir des indices si nous sommes bloqués. Malheureusement, nous manquons ici l'occasion d'explorer narrativement la relation de Noah avec l'IA, car Key se comporte comme une simple compagne et le fait qu'elle soit une IA n'a aucune incidence sur le récit.La découverte et l'analyse des éléments nécessaires à la résolution des énigmes environnementales sont au cœur du gameplay, et les créateurs ont fait le choix de ne pas inclure de combats, d'ennemis, de mécanismes d'infiltration ni d'éléments d'action en général. Un pari audacieux de leur part, qui plaira à certains joueurs et déplaira à d'autres. Le sonar perfectionné de notre combinaison, capable d'utiliser différentes fréquences, jouera un rôle crucial dans la découverte des éléments. Concrètement, nous repérerons souvent un objet, l'analyserons, puis, grâce au sonar, nous rechercherons d'autres objets similaires aux alentours. L'objectif est de découvrir le premier objet de ce type, ce qui, dans la plupart des cas, ne pose pas de problème. Cependant, il arrive que ce ne soit pas si simple et qu'il faille explorer les espaces lentement et avec précaution, car les objets interactifs ne se distinguent pas toujours facilement des éléments décoratifs. Il faut s'en approcher suffisamment pour pouvoir les sélectionner. Cela peut engendrer une frustration inutile, même s'il est possible d'activer un compteur dans les paramètres de difficulté qui indique si l'on a trouvé tous les objets d'une pièce. Les données recueillies sont automatiquement stockées dans un tableau numérique. Il nous faut ensuite les combiner et les empiler pour en tirer les conclusions nécessaires. Cependant, si ce tableau contient trop de données, son ouverture entraîne malheureusement une baisse de la fréquence d'images, un peu comme lorsqu'on utilise un sonar avec un environnement riche en données.En général, le secteur technique semble souvent avoir une longueur d'avance sur la panne (que, disons, nous n'avons jamais rencontrée) et les créateurs devraient veiller à peaufiner un peu l'expérience en publiant des correctifs (plusieurs ont déjà été publiés) et à la rendre plus fluide et de nouvelle génération. Les énigmes sont logiques et ingénieusement conçues, mais très difficiles, même avec l'aide de Key. Sans elle, on peut rester bloqué pendant des jours, et la dernière énigme du jeu est particulièrement ardue, digne de Riven/Schizm. Cependant, il n'y a pas de logique absurde (merci aux Chevaliers de Baphomet) et la satisfaction de résoudre les énigmes est immense. Disons que dans la plupart des chapitres, il existe une bonne et une mauvaise façon de résoudre l'énigme principale. La mauvaise, la plus évidente, accroît la corruption de Noah et l'influence du Grand Ancien, tandis que la bonne produit l'effet inverse. Cela aura un impact sur la fin de l'histoire. Côté son, la musique est immersive et la conception sonore, excellente, contribue grandement à créer une atmosphère suffocante et angoissante. Le doublage est également de très haute qualité et les acteurs interprètent leurs rôles de façon très convaincante, malheureusement ils sont uniquement proposés en anglais (les textes sont en français).Alors que nous approchons de la fin, nous tenons à souligner que notre expérience de jeu a été globalement positive. Nous avons véritablement eu l'impression de faire partie de l'univers de Lovecraft ; la transposition de ses écrits et du style unique de l'auteur sur nos écrans est l'une des plus réussies que nous ayons vues et, de manière générale, les fans de ses histoires s'y sentiront comme chez eux. Les énigmes nous ont également donné du fil à retordre et nous les avons appréciées, à l'exception peut-être de l'énigme finale, excessivement difficile et qui aurait pu être simplifiée d'un simple clic. En revanche, l'absence de combats ne plaira pas à tout le monde, tandis que nous aurions souhaité une histoire plus « souple » et que la partie audiovisuelle, par ailleurs magnifique, soit accompagnée d'une partie technique plus stable et de nouvelle génération.Cthulhu : The Cosmic Abyss est un titre qui, malgré ses imperfections, respecte pleinement l'œuvre originale et constitue un excellent exemple pour les amateurs de jeux d'aventure/énigmes exigeants et de l'univers de H.P. Lovecraft. Nous espérons que l'entreprise pourra déployer quelques patchs correctifs pour maximiser au mieux l'expérience.