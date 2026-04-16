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Les nouvelles enquêtes Raffini tome 1 : La poupée sans tête
Publié le 12/05/2026 Dans Bandes Dessinées
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1959. L'agent de liaison Mylène a quitté Amsterdam en train pour rejoindre Paris. A l'approche de la capitale française, elle semble inquiète. C'est lorsqu'elle a ouvert son sac qu'elle a entrevu la poupée. Deux hommes aux traits patibulaires (qui ressemblent à Jean Gabin et Lino Ventura) l'attendent à la sortie de son wagon. La jeune femme décide de sauter du train en marche pour une raison inconnue. C'est en réalité le début du film "La Poupée sans tête", où la jeune actrice Martine Saintonge incarne la dite passeuse, qui transporte des diamants et des émeraudes dissimulées sur elle ou dans sa poupée. Les deux types mentionnés plus haut sont des policiers qui ont repéré ses agissements. Rapidement, ils retrouvent sa trace mais Mylène est abattue d'une balle en plein cœur. Quelqu'un aurait remplacé les balles à blanc par des vraies balles. Mais qui ? Et pourquoi causer un meurtre en plein plateau ? Un producteur en mal de sensation ? Une vengeance ? Le commissaire Raffini est chargée d'enquêter et il n'est pas venu seul ...

Toujours un plaisir de retrouver ce bon vieux commissaire Armand Raffini pour une quinzième enquête ! Les enquêtes du commissaire Raffini sont un peu à la BD ce qu'est Maigret au roman policier. Ici c'est plus "l'ambiance" qui compte. Le scénario est toujours de Rodolphe et les dessins de Maucler. À en juger par les précédents tomes de Raffini, leur collaboration semble très fructueuse. L'histoire de Rodolphe, pseudonyme de Jacquette, est fascinante et parfois palpitante. Une jeune actrice assassinée durant un tournage, un réalisateur en quête de notoriété avec en guest la présence de Gabin et Ventura. Ce nouvel opus des enquêtes du commissaire nous plonge dans l'univers du septième art où une actrice est tuée dans ce qui semble davantage qu'un simple accident. Un scénario solide servi par un dessin et une colorisation qui entraînent le lecteur dans les années 50-60. L'inspecteur Morlaine, adjoint de Raffini, ayant fait valoir son droit a? un repos bien mérité, il cède la place à une jeune inspectrice pétrie de talent. Le duo qu’elle forme avec Raffini fonctionne très bien et se révèle très prometteur. Affaire à suivre...en attendant, un album très réussi qui plaira aux amateurs de polars classiques. Vivement le prochain !

VERDICT
Cette bande dessinée est excellente : bien construite, bien dessinée, bien coloriée. Un travail remarquable de précision.

Date de parution : 16 Avril 2026
Editions : Editions du Tiroir
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