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Deel IT peut désormais gérer l’ensemble du cycle de vie IT
Publié le 06/05/2026 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
Avec Deel IT, Deel étend désormais son offre à la gestion logicielle, en réunissant l’achat de licences, la gestion des renouvellements et l’optimisation des dépenses au sein d’une seule plateforme intégrée. Pour accélérer cette évolution, Deel annonce l’acquisition de Sastrify, une plateforme spécialisée dans l’achat et la gestion de logiciels SaaS, conçue pour offrir aux entreprises une visibilité complète sur les logiciels qu’elles achètent, utilisent réellement et les coûts qui y sont liés.

Sastrify a été fondée par Sven et Max, deux entrepreneurs qui consacrent leur carrière à résoudre précisément cette problématique. Ils maîtrisent les défis complexes liés au procurement SaaS à grande échelle : coûts cachés, workflows fragmentés et contrats qui passent entre les mailles du filet. Toute l’expertise de leur équipe rejoint désormais Deel. En associant ce savoir-faire spécialisé aux ressources, à la portée internationale et à la capacité d’exécution de Deel, l’entreprise entend bâtir une solution IT full-stack pour ses clients.
Cette évolution intervient à un moment clé. Les dépenses logicielles figurent aujourd’hui parmi les postes de coûts qui progressent le plus rapidement dans les entreprises, tout en restant parmi les moins bien maîtrisés. Et avec l’explosion des outils d’intelligence artificielle, ces coûts pourraient encore doubler dans les années à venir.

Pourtant, de nombreuses entreprises continuent de gérer leurs contrats logiciels dans des feuilles Excel, de suivre manuellement les renouvellements et d’administrer leurs outils via des systèmes déconnectés les uns des autres. Les achats sont gérés à un endroit, les données d’usage à un autre, et personne ne dispose d’une vision globale avant qu’il ne soit trop tard pour agir.

Deel IT entend changer cette réalité.

Dès ce trimestre, Deel IT offrira aux entreprises une vue claire des logiciels utilisés, des dépenses associées et des renouvellements à venir, sans intervention manuelle. Grâce à l’intégration de Sastrify, cette visibilité se transforme en capacité d’action, avec des données d’usage intelligentes, des benchmarks tarifaires et une gestion centralisée des achats au sein d’une seule plateforme.

Les équipes IT ne se contentent ainsi plus d’analyser les coûts : elles peuvent prendre des décisions plus stratégiques pour réduire les licences inutilisées, éviter les renouvellements automatiques imprévus et renforcer leur pouvoir de négociation face aux fournisseurs.

Deel IT devient ainsi une plateforme unifiée combinant provisioning matériel et logiciel, sécurité et gestion IT, avec visibilité, contrôle et optimisation des coûts intégrés, le tout accompagné d’un support 24/7.

Le résultat : une infrastructure IT qui fonctionne réellement. Pas une IT qu’il faut constamment relancer.
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