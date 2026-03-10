APT ScarCruft, lié à la Corée du Nord, compromet une plateforme de jeux vidéo lors d'une attaque de la chaîne d'approvisionnement, selon ESET

Publié le 05/05/2026 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
Le 5 mai 2026 — ESET a découvert une attaque multiplateforme menée par le groupe APT ScarCruft, lié à la Corée du Nord et ciblant la chaîne d'approvisionnement. L’attaque visait la région de Yanbian, en Chine, où vivent des Coréens et qui est un point de passage pour les réfugiés et transfuges nord-coréens. L’attaque, probablement en cours depuis fin 2024, a compromis les composants Windows et Android d'une plateforme de jeux vidéo dédiée au thème de Yanbian, en y plaçant un cheval de Troie. Celui-ci, baptisé BirdCall par ESET, était d’abord connu pour ne cibler que Windows ; par la suite, sa version Android a été découverte dans le cadre de cette attaque.
La version Android de BirdCall, découverte lors de la dernière attaque, implémente un sous-ensemble des commandes et fonctionnalités de la porte dérobée Windows. Elle collecte les contacts, les SMS, l’historique des appels, les documents, les fichiers multimédias et les clés privées. Elle peut prendre des captures d’écran et enregistrer l’audio ambiant. L’enquête a aussi démontré que pendant plusieurs mois BirdCall pour Android a été activement développé et qu’au moins sept versions furent déployées.
Puisque le site web compromis lors de cette attaque est dédié aux habitants de Yanbian et à leurs jeux traditionnels, ESET a conclu que les cibles principales sont des Coréens de souche vivant à Yanbian. Il est probable que l'attaque collectait des informations sur des personnes résidant à Yanbian ou originaires de la région et jugés d'intérêt par le régime nord-coréen.
Le client Windows de la plateforme de jeux a été compromis par une mise à jour qui a introduit la porte dérobée RokRAT, laquelle a déployé BirdCall, une porte dérobée plus sophistiquée. « Les victimes ont téléchargé les jeux infectés par un cheval de Troie via un navigateur web depuis une page unique sur leurs appareils. Les installations étaient intentionnelles. Nous n'avons identifié aucun autre emplacement de fichier APK ni aucun fichier APK malveillant sur le Google Play Store officiel. Nous n'avons pas pu déterminer la date de la première compromission du site web ni le début de l'attaque. Mais selon notre analyse du maliciel utilisé, nous estimons que cela date de fin 2024 », explique Filip Jurčacko, le chercheur d’ESET qui a découvert la dernière attaque de ScarCruft.
La porte dérobée Windows a été découverte en 2021 et attribuée à ScarCruft dans le rapport ESET sur les menaces (ESET Threat Intelligence). Cette porte dérobée Windows possède de nombreuses fonctionnalités d'espionnage, dont la prise de captures d'écran, l'enregistrement des frappes et du contenu du presse-papiers, le vol d'identifiants et de fichiers ainsi que l'exécution de commandes shell. Pour la fonction de commande et de contrôle, cette porte dérobée utilise du stockage cloud légitimes, tels que Dropbox, pCloud ou des sites web compromis.
ScarCruft, aussi connu sous les noms d'APT37 ou Reaper, est actif depuis au moins 2012. On le soupçonne d'être un groupe d'espionnage nord-coréen. Il cible principalement la Corée du Sud, mais aussi d'autres pays asiatiques. ScarCruft semble s'intéresser d’abord aux organisations gouvernementales et militaires mais aussi aux entreprises de divers secteurs liés aux intérêts de la Corée du Nord. De plus, le groupe cible les transfuges nord-coréens.
Pour plus de détails sur BirdCall, consultez le dernier blog d’ESET Research “A rigged game: ScarCruft compromises gaming platform in a supply-chain attack,” sur WeLiveSecurity.com. Suivez aussi ESET Research sur Twitter (today known as X), BlueSky et Mastodon pour les toutes dernières nouvelles.
À propos d'ESET
ESET® propose des solutions de cybersécurité de pointe pour prévenir les attaques avant même qu'elles ne se produisent. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET a une longueur d'avance sur les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, et protège les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers. Qu'il s'agisse de protection des terminaux, du cloud ou des appareils mobiles, les solutions et services ESET, basés sur l'IA et conçus pour le cloud, sont extrêmement efficaces et faciles à utiliser. La technologie ESET inclut une détection et une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multi facteur. Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, SET assure la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises. L'évolution constante du paysage numérique exige une approche innovante de la sécurité. ESET s'engage à mener des recherches de pointe et à fournir une veille performante, soutenue par des centres de R&D et un solide réseau de partenaires internationaux. Pour plus d'informations, consultez www.eset.com ou suivez ESET sur les réseaux sociaux, ses podcasts, ses blogs et www.eset.com/be-fr.
La version Android de BirdCall, découverte lors de la dernière attaque, implémente un sous-ensemble des commandes et fonctionnalités de la porte dérobée Windows. Elle collecte les contacts, les SMS, l’historique des appels, les documents, les fichiers multimédias et les clés privées. Elle peut prendre des captures d’écran et enregistrer l’audio ambiant. L’enquête a aussi démontré que pendant plusieurs mois BirdCall pour Android a été activement développé et qu’au moins sept versions furent déployées.
Puisque le site web compromis lors de cette attaque est dédié aux habitants de Yanbian et à leurs jeux traditionnels, ESET a conclu que les cibles principales sont des Coréens de souche vivant à Yanbian. Il est probable que l'attaque collectait des informations sur des personnes résidant à Yanbian ou originaires de la région et jugés d'intérêt par le régime nord-coréen.
Le client Windows de la plateforme de jeux a été compromis par une mise à jour qui a introduit la porte dérobée RokRAT, laquelle a déployé BirdCall, une porte dérobée plus sophistiquée. « Les victimes ont téléchargé les jeux infectés par un cheval de Troie via un navigateur web depuis une page unique sur leurs appareils. Les installations étaient intentionnelles. Nous n'avons identifié aucun autre emplacement de fichier APK ni aucun fichier APK malveillant sur le Google Play Store officiel. Nous n'avons pas pu déterminer la date de la première compromission du site web ni le début de l'attaque. Mais selon notre analyse du maliciel utilisé, nous estimons que cela date de fin 2024 », explique Filip Jurčacko, le chercheur d’ESET qui a découvert la dernière attaque de ScarCruft.
La porte dérobée Windows a été découverte en 2021 et attribuée à ScarCruft dans le rapport ESET sur les menaces (ESET Threat Intelligence). Cette porte dérobée Windows possède de nombreuses fonctionnalités d'espionnage, dont la prise de captures d'écran, l'enregistrement des frappes et du contenu du presse-papiers, le vol d'identifiants et de fichiers ainsi que l'exécution de commandes shell. Pour la fonction de commande et de contrôle, cette porte dérobée utilise du stockage cloud légitimes, tels que Dropbox, pCloud ou des sites web compromis.
ScarCruft, aussi connu sous les noms d'APT37 ou Reaper, est actif depuis au moins 2012. On le soupçonne d'être un groupe d'espionnage nord-coréen. Il cible principalement la Corée du Sud, mais aussi d'autres pays asiatiques. ScarCruft semble s'intéresser d’abord aux organisations gouvernementales et militaires mais aussi aux entreprises de divers secteurs liés aux intérêts de la Corée du Nord. De plus, le groupe cible les transfuges nord-coréens.
Pour plus de détails sur BirdCall, consultez le dernier blog d’ESET Research “A rigged game: ScarCruft compromises gaming platform in a supply-chain attack,” sur WeLiveSecurity.com. Suivez aussi ESET Research sur Twitter (today known as X), BlueSky et Mastodon pour les toutes dernières nouvelles.
À propos d'ESET
ESET® propose des solutions de cybersécurité de pointe pour prévenir les attaques avant même qu'elles ne se produisent. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET a une longueur d'avance sur les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, et protège les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers. Qu'il s'agisse de protection des terminaux, du cloud ou des appareils mobiles, les solutions et services ESET, basés sur l'IA et conçus pour le cloud, sont extrêmement efficaces et faciles à utiliser. La technologie ESET inclut une détection et une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multi facteur. Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, SET assure la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises. L'évolution constante du paysage numérique exige une approche innovante de la sécurité. ESET s'engage à mener des recherches de pointe et à fournir une veille performante, soutenue par des centres de R&D et un solide réseau de partenaires internationaux. Pour plus d'informations, consultez www.eset.com ou suivez ESET sur les réseaux sociaux, ses podcasts, ses blogs et www.eset.com/be-fr.