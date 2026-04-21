ICARUS: Console Edition

Sorti sur PC en 2021, Icarus propose un jeu de survie sur une planète mystérieuse abritant une faune et une flore diversifiées. Vous incarnez un voyageur qui vient d'atterrir dans une capsule sur une terre recouverte de jungle. Pour survivre, vous devez rassembler diverses ressources. Icarus propose un gameplay axé sur la survie. Originalité du jeu : dès le début, vous devrez choisir entre les missions, le monde ouvert et les avant-postes. Les missions vous imposent un temps limité pour accomplir des objectifs précis, ce qui donne au jeu un aspect plus linéaire. Le mode Open World, comme son nom l'indique, vous offre la liberté de choisir votre point d'atterrissage et d'exploiter votre environnement à votre avantage pour survivre. Le mode Avant-postes, quant à lui, propose une carte plus petite avec un système similaire à celui du Monde ouvert. Icarus reprend de nombreux éléments d'autres jeux de survie, mais les réinvente avec un univers de science-fiction. Pour survivre, trois éléments essentiels sont nécessaires : nourriture, eau et oxygène. En début de partie, vous passerez une grande partie de votre temps à collecter des matériaux pour fabriquer des outils de base, comme un feu de camp, un filtre à eau et un ballon à oxygène permettant de transformer une substance appelée Oxite. L'utilisation de ces outils est très simple : il suffit de placer les matériaux souhaités dans l'inventaire correspondant, et l'outil les transformera automatiquement en d'autres objets.Ce jeu propose également un système d'XP, qui augmente lorsque vous accomplissez diverses tâches comme abattre des arbres, collecter des objets, etc. En gagnant des niveaux, vous pouvez améliorer les compétences et les talents de votre personnage, ce qui facilitera grandement votre survie. Des bonus comme un espace de stockage accru, une santé améliorée et de nouvelles recettes d'artisanat vous donneront également accès à des objets plus utiles. Bien sûr, les animaux sauvages qui peuplent la forêt représenteront aussi une menace. Il vous faudra fabriquer des armes comme des haches ou des flèches pour les chasser, et vous pourrez ensuite vous en servir pour vous nourrir et récupérer des matériaux comme des os ou des peaux. Après sa sortie sur PC, Icarus débarque sur consoles dans une version dédiée qui propose l'intégralité du système de survie PvE imaginé par RocketWerkz, notamment l'extension New Frontiers, et même du contenu bonus comme le pack d'animaux de compagnie.Visuellement, Icarus : Console Edition conserve une grande partie de l'impact de la version PC. Forêts, montagnes, déserts et biomes extraterrestres offrent des panoramas saisissants, et un éclairage dynamique contribue à créer un sentiment de danger constant. Une tempête peut obscurcir le ciel en quelques secondes, vous obligeant à vous mettre à l'abri ou à risquer votre vie pour atteindre votre objectif. Si le jeu rendait bien l'environnement sauvage, malheureusement les performances laissaient à désirer. Nous avons constaté de fréquentes chutes de framerate et des temps de chargement de textures longs, même pour des objets simples. Les menus sont assez intuitifs et les indications claires. Nous avons trouvé la qualité audio de ce jeu correcte, sans être exceptionnelle, mais elle n'est pas mauvaise pour autant. Le passage du jour à la nuit est bien marqué, avec des sons qui vous tiennent constamment éveillé, mais le jeu n'offre rien de particulièrement original. Pour les amateurs de jeux de survie, Icarus pourrait offrir une approche originale du genre, mêlant habilement science-fiction et graphismes. Cependant, si vous vous attendez à un jeu aux graphismes impeccables, nous avons trouvé les chutes de framerate assez gênantes.Icarus est un jeu de survie plutôt prenant, simple et facile à comprendre. Malheureusement, les fréquentes chutes de framerate et les délais de chargement des textures ont gâché notre expérience, un point que nous espérons améliorer avec les prochaines mises à jour.