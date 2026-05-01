Cats and Dragon tome 3

Cats and Dragon (Neko to Ryuu) est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu douze tomes à ce jour aux éditions Takarajimasha. Il s'agit d'une adaptation du roman d'Amara. Au cœur de la forêt, un dragon cracheur de feu vit avec une bande de chats magiques, les Cait Sith. Le dragon a été élevé par les chats de cette forêt. Les dragons ont une longue espérance de vie. Les chats frères et sœurs se sont endormis depuis longtemps, et leurs chatons ont grandi, donnant naissance à une nouvelle vie. Le dragon, qui hait les humains et qui a longtemps protégé et élevé les chats de la forêt, est appelé « Tonton Ailé » par ces derniers, tandis que les humains l'appellent « Chat Dragon » avec admiration et respect. En grandissant, les chats de la forêt quittent le nid à la recherche de leur propre territoire. Certains finissent par vivre avec des humains. Un prince se lance dans l'aventure avec son chat noir comme mentor. Une jeune fille paresseuse vivant dans un orphelinat et un chat blanc qui lui enseigne la magie. Un chat est même devenu l'emblème de la Guilde des Aventuriers. Et aujourd'hui encore, dans la forêt, le dragon enseigne aux chatons l'art de la chasse. C'est une histoire touchante et mystérieuse de chats, de dragons et d'humains.Une chatte blanche enseigne la magie à une jeune fille d'un orphelinat, un chat artisan protège le champ d'herbe à chat transmis de génération en génération, et d'autres chats vivent comme de simples chats dans la ville fortifiée, chacun profitant de sa vie insouciante. Le troisième tome de cette histoire chaleureuse et mystérieuse de chats de la forêt, de dragons et d'humains est enfin disponible ! Le dragon apprend aux chatons à connaître les créatures de la forêt. Les idées des chatons sont intéressantes, et les souvenirs d'enfance du dragon sont vraiment amusants. Du poulet frit ? ça doit être des ailes de poulet frites miam... Il y a aussi la suite de l'histoire du prince aventurier atypique et du chat noir, et nous avons également pu lire la suite de l'histoire de la fille paresseuse et un peu brute dotée de puissants pouvoirs magiques. Le prince semble apprécier ses aventures, tandis que son maître rencontre de nombreuses difficultés. La femme du pharmacien est mignonne, comme on pouvait s’y attendre, mais son sourire est si agréable que cela n’a rien d’excessif. Ce recueil conserve le charme d'une anthologie tout en développant progressivement les histoires de chaque chat. Le problème, souvent rencontré avec les anthologies, de l'attachement aux personnages a été résolu. La dernière histoire du tome est différente des précédentes ; elle est empreinte de tristesse. Humains, animaux et plantes sont tous confrontés à l’inéluctable cycle de la vie. Si la série a souvent évoqué indirectement la mort des chats – chassés par les humains pour leur fourrure, ou contraints de chasser d’autres animaux et monstres pour survivre à l’état sauvage –, cette histoire la représente de façon directe. Tandis que le chat se remémore son passé, il s’éteint paisiblement, invisible aux yeux de tous, pour rejoindre son compagnon bien-aimé. En tant que dernière histoire du tome, elle laisse une émotion profonde et durable après sa lecture.Un univers doux et apaisant. Peu importe où vous commencez votre lecture, c'est un véritable réconfort. Vous pouvez débuter où vous voulez, mais il est plus intéressant de lire la série depuis le début pour suivre l'évolution des personnages et du chat. L'histoire et le style graphique s'accordent parfaitement.Date de parution : 06 Mai 2026Editions : Doki Doki