Dungeon Elf tome 1

Dungeon Elf (Dungeon Elf: Dungeon ni Takarabako ga Aru no wa Atarimae desu ka) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu trois tomes à ce jour aux éditions Kodansha. Voici un mystère que même les plus fervents amateurs de jeux de rôle ne peuvent résoudre : pourquoi les coffres au trésor sont-ils placés là, comme par magie, dans les donjons ? Dans les buissons de la Forêt des Origines, dans des lieux périlleux où même un groupe de héros risque l’anéantissement, parfois même au sein de simples maisons, les coffres au trésor sont toujours là, veillant discrètement sur les aventuriers et préservant l’équilibre du monde. Voici l’histoire de celle qui porte un coffre au trésor, une histoire que personne ne connaît, et qui n’intéresse personne. Voici Snail, une elfe dévouée et mystérieuse qui brave des pics périlleux, des cavernes profondes et des monstres redoutables. Mais quel est son but ? Est-elle une bienfaitrice altruiste, une farceuse chaotique, ou quelque chose de complètement différent ? Suivez-la jusqu'au bout du monde et découvrez-le !L'héroïne est une elfe qui gagne sa vie en plaçant des coffres au trésor dans des donjons. Son passé reste un mystère, on sait seulement qu'elle est « expérimentée dans la défaite des seigneurs démons ». Grâce à cela, ses compétences sont exceptionnelles : elle peut vaincre la plupart des monstres et placer les coffres avec succès. Gourmande, elle a tendance à rechercher des ingrédients (monstres et champignons vénéneux) qu'elle trouve dans les environs. La scène où elle dévore aussitôt les monstres qu'elle venait de choyer est assez surréaliste ! Accompagnée d'une vase céleste nourrie de rosée sucrée rencontrée au cours de son périple, elle poursuit son aventure. L'héroïne est d'une grande beauté et possède une silhouette parfaite. Bien qu'il n'y ait pas d'érotisme explicite, plusieurs scènes suggèrent un certain charme grâce aux poses déployées. Cependant, comme son passé n'est jamais révélé, certains lecteurs pourraient avoir du mal à s'identifier à elle. Néanmoins, les amateurs d'histoires d'aventure y trouveront sans doute leur compte. Les repas servis en cours de route ne sont qu'une petite marque d'appréciation, mais ils contribuent à donner au voyage une dimension qui dépasse le simple cadre d'une mission d'installation. Même si leur présence ou leur absence n'est pas essentielle, la scène où elle prend un verre après avoir terminé une tâche était agréable. Pour l'instant, on ignore pourquoi elle fait tout cela et qui le lui a demandé ; espérons que les prochains épisodes apporteront des réponses. C'est un univers fantastique très finement détaillé. De nombreux décors semblent inspirés de la littérature classique ; il serait donc intéressant d'en explorer les sources. C'est le genre d'ouvrage qu'on a envie de relire. Il reste encore beaucoup de mystères autour de Snail, et beaucoup de choses nous ont échappé à la première lecture. Le nom de l'auteur de Frieren figurait dans les remerciements à la fin du volume, ce qui témoigne de la même méticulosité que celle qui caractérise les deux œuvres. Est-ce Snail qui place les coffres au trésor dans lesquels Frieren se fait souvent dévorer ?Il s'agit d'une aventure classique de type RPG fantastique, mêlant exploration de ruines et gastronomie. L'elfe protagoniste parcourt divers donjons, laissant derrière elle des coffres au trésor, et prépare et déguste les ingrédients qu'il y trouve. Cet ouvrage semble être le chaînon manquant entre Frieren : Beyond Journey's End et Gloutons et Dragons.Date de parution : 06 Mai 2026Editions : Doki Doki