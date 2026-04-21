En tant que filiale de PlayStation Studios, Housemarque suit un parcours différent de celui des autres studios. Dès le lancement de la PS5, ils ont immédiatement commercialisé une nouvelle licence intitulée Returnal. Cinq ans plus tard, Housemarque revient avec un nouveau jeu exclusif pour la PS5. Il ne s'agit pas d'une suite, mais d'une nouvelle licence intitulée Saros . Si, au premier abord, ce jeu partage un concept similaire, Saros semble offrir de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur. Le jeu Saros raconte l'histoire d' Arjun Devraj, un agent des forces de l'ordre soltari interprété par l'acteur hollywoodien Rahul Kohli . Il fait partie de l'Échelon 4, une unité d'élite envoyée sur la planète Carcosa à la recherche de colons disparus. Cependant, un mystérieux phénomène se produit sur la planète, piégeant Arjun et ses compagnons au milieu de monstres féroces. Arjun, doté d'un arsenal sophistiqué, est déterminé à sauver ses troupes disparues en explorant les terres désolées de la planète Carcosa. Outre ses soldats, Arjun est également à la recherche d'une personne importante dans sa vie. Arjun parviendra-t-il à quitter la planète Carcosa vivant ?Six ans après sa sortie, le catalogue de jeux exclusifs sur PS5 reste relativement restreint comparé à l'ère PS4. Sony privilégie souvent la sécurité en proposant des suites de licences établies comme God of War, Marvel's Spider-Man ou Horizon. De fait, la plupart des titres exclusifs sur PS5 sont de simples remasters ou remakes de jeux de la génération précédente tels qu'Uncharted, Days Gone, Demon's Souls et Until Dawn. Pourtant, en tant que joueurs, nous espérons des licences inédites et originales pour cette console. Reprenant les bases de Returnal, le jeu d'action Saros intègre des éléments de roguelike, un sous-genre du RPG caractérisé par des niveaux générés aléatoirement à chaque mort du personnage. Saros propose une introduction bien plus réussie que Returnal, grâce à un court tutoriel intégré à l'histoire qui permet d'apprendre les mécaniques de base.Returnal utilise peut-être encore le terme « Bullet Hell » pour décrire les obstacles que vous rencontrerez : un déluge de balles ou de projectiles à motifs qui envahissent votre écran. Cependant, Saros a un nouveau terme pour décrire l’atmosphère du jeu : « Bullet Ballet » . Pourquoi ? Parce que les balles et les projectiles de ce jeu semblent danser comme une ballerine. Vous serez constamment obligé de bouger pour les éviter et éviter les dégâts. Leurs trajectoires sont incroyablement dynamiques, vous forçant à réfléchir en permanence à la manière d'esquiver chaque salve, surtout celles des ennemis redoutables comme les boss et les mini-boss. Saros propose une action intense dans presque tous les domaines. Dans la peau d'Arjun, vous pouvez effectuer des mouvements de base comme courir, sauter, esquiver avec la compétence Dash , des attaques au corps à corps et, bien sûr, tirer avec son arme à feu. Pour les actions offensives, Saros reste similaire à Returnal : vous ne pouvez porter qu'un seul type d'arme à feu durant votre aventure. Ainsi, si vous trouvez une nouvelle arme, vous devez l'échanger contre l'ancienne. Chaque arme possède deux modes de tir : le tir standard et le tir alternatif. Pour le tir standard , il suffit d'appuyer sur la touche R2. Le tir alternatif , quant à lui, s'active en maintenant la touche L2 à mi-course, puis en appuyant sur la touche R2. Outre les armes à feu, vous disposez d'une seconde arme appelée Arme de Puissance , une attaque ultime que vous pouvez activer en maintenant L2 enfoncé, puis en appuyant sur R2. Cependant, son utilisation requiert de l'énergie, que vous pouvez obtenir en absorbant des projectiles bleus avec votre bouclier. Pour la défense, vous disposez désormais d'une nouvelle action défensive en plus du saut et de l'esquive : le Bouclier . Ce bouclier circulaire bleu enveloppe le corps d'Arjun et se déploie en maintenant la touche R1. Cependant, il présente une faiblesse : il ne peut absorber que les projectiles bleus. Touché par des projectiles jaunes ou rouges, il se brise et devient temporairement inutilisable. De plus, sa durée d'utilisation est limitée.La planète Carcosa, votre « terrain de jeu », possède une structure du monde qui se renouvelle constamment à chaque fois qu'Arjun meurt ou retourne à la base du Passage . Ce concept est similaire à celui utilisé par les développeurs dans Returnal. L'une des améliorations que nous avons constatées est une carte plus lisible et plus facile à comprendre. Ainsi, dans chaque zone visitée, un drapeau bleu indique l'objectif principal pour progresser dans l'histoire. Parallèlement, un drapeau blanc signale généralement une zone alternative contenant une récompense intéressante. En explorant ces zones, vous trouverez de nombreux objets qui confèrent des bonus ou des malus . Par exemple, vos dégâts peuvent être augmentés, mais votre défense peut être réduite. Ces bonus et malus persistent tant qu'Arjun est en vie ou ne retourne pas à sa base. L'exploration de ce jeu intègre également des éléments de Metroidvania. Vous rencontrerez plusieurs points ou plateformes initialement inaccessibles en raison des capacités et gadgets limités d'Arjun. Cependant, au fil de l'histoire, Arjun acquerra de nouvelles aptitudes, comme des sauts plus hauts, des grappins, et bien plus encore, qui vous permettront de progresser plus facilement dans les phases de plateforme. Le jeu propose donc un système de voyage rapide vers des lieux déjà explorés ou de nouvelles zones à découvrir. Ainsi, même si Arjun meurt et retourne à sa base, vous n'aurez pas à recommencer depuis le début pour poursuivre l'histoire. Ah oui, chaque zone comporte généralement une zone dangereuse appelée les Bribes du Cauchemar. Dans cet endroit, les ennemis sont bien plus puissants et, bien sûr, plus coriaces. Cependant, de superbes récompenses vous attendent si vous parvenez à la terminer. De plus, vous pourrez récupérer la fonctionnalité « Seconde Chance » , c'est-à-dire une seconde vie utilisée, en terminant la zone en question.Ce qui nous avait déplu dans Returnal, c'était son esthétique sombre, qui rendait difficile le repérage des ennemis et la lecture de leurs trajectoires de tirs. Heureusement, Housemarque a su éviter cette erreur cette fois-ci, puisque Saros propose une palette de couleurs plus lumineuse pour son univers et ses objets. Le ballet des balles, les effets d'explosion et la lumière du soleil rendent les graphismes du jeu absolument époustouflants. Lorsque l'éclipse atteint la pleine lune, le monde se métamorphose. La lumière est si intense qu'elle confère au crépuscule une atmosphère encore plus inquiétante. Nous avons été très impressionnés par les graphismes absolument époustouflants du jeu, même sur une PS5 Fat, une console vieille de plus de cinq ans. Nous sommes convaincus que le jeu est encore plus impressionnant sur PS5 Pro, grâce à la technologie PSSR. Pour ceux qui ne la connaissent pas, la PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) est une technologie d'upscaling basée sur l'IA, exclusive à la PS5 Pro, conçue pour améliorer la résolution et la netteté des images en temps réel sans impacter la fluidité. La conception sonore du jeu est également remarquable. La musique y joue parfaitement son rôle. Face à un monstre, elle s'intensifie pour faire monter l'adrénaline du joueur, tandis que lorsque la situation est sans danger, elle s'estompe progressivement pour créer une ambiance plus sereine et apaisante. Rahul Kohli incarne Arjun avec un tel justesse que chacune de leurs conversations est empreinte d'émotion. C'est aussi grâce aux personnages secondaires qui donnent vie au quartier général de The Passage à chaque visite. Oui, ce jeu intègre également la technologie audio 3D Tempest , comme d'autres titres exclusifs à la PS5, pour une immersion sonore accrue. Cette technologie révélera tout son potentiel avec un casque ou un système audio compatible 3D.Housemarque s'est rendu compte que de nombreux joueurs étaient frustrés de jouer à Returnal car, à chaque fois que Selene mourait, la progression et les améliorations acquises étaient réinitialisées à zéro, comme les améliorations de santé, les bonus, les malus , etc. Dans Saros, les mécaniques roguelike ont été quelque peu assouplies : lorsqu'Arjun meurt, vous conservez une partie de votre progression, comme la Lucenite, l'Halcyon et les améliorations de santé obtenues grâce à l'arbre de compétences. Ainsi, la mort d'un personnage le rend plus fort au cycle suivant. Le slogan du jeu, « Revenir plus fort », prend donc tout son sens. Outre les améliorations permanentes via l'arbre de compétences , vous pouvez également obtenir des améliorations temporaires au cours de votre aventure, comme des bonus de dégâts. Ce système de progression rend Saros bien plus humain que Returnal, qui était une véritable torture. À la base, vous trouverez également une option de personnalisation appelée « Modificateurs Carcosan » , qui vous permet d'équiper du matériel aux effets positifs et négatifs. Chaque fois que vous équipez un de ces modificateurs, un baromètre avec une aiguille apparaît. Si l'effet est trop positif ou trop négatif, l'aiguille se déplace vers la gauche ou la droite, vous empêchant d'utiliser l'équipement. Bref, en tant que successeur spirituel de Returnal , Saros propose des améliorations sur tous les plans : scénario, personnages, gameplay, graphismes, musique, confort de jeu et fonctionnalités telles que les gâchettes adaptatives et le retour haptique . Bien plus qu'un simple jeu de tir, Saros offre une action intense, des obstacles exigeants et un univers riche en mystères qui captiveront les joueurs. Ah oui, l'un des inconvénients de Returnal était l'impossibilité de sauvegarder la progression d'un seul jeu par profil PS5. Housemarque a enfin remédié à ce problème en ajoutant la fonctionnalité « Emplacement de jeu » , qui permet de sauvegarder la progression de trois jeux différents sur un seul profil PSN. Attention cependant : chaque emplacement possède sa propre progression et ne fonctionne pas comme une sauvegarde de données, contrairement à d'autres jeux.Saros est l'un des meilleurs jeux d'action-science-fiction de l'année. Alliant des graphismes magnifiques, une conception sonore soignée, une action frénétique et une exploration incroyablement satisfaisante, il offre une bouffée d'air frais par rapport aux nombreux jeux PlayStation développés par la firme, qui privilégient souvent le monde ouvert.