"Mon Cervin" est une bande dessinée qui se démarque par sa dimension contemplative et son rapport presque spirituel à la montagne. L'histoire suit le parcours de l'auteur lui-même, Benoit Roels, dans son obsession et sa fascination pour le Cervin (ou Matterhorn), cette pyramide de pierre emblématique des Alpes suisses. L'album retrace son désir d'ascension, mais surtout son cheminement intérieur. On y découvre les doutes, l'effort physique intense, et cette solitude si particulière que l'on trouve face aux sommets. Tout a débuté pour Benoît en août 2022 lorsqu'il a retrouvé une lettre de son père décédé, adressé à l'auteur, et qui demandait à son fils de disperser ses cendres au sommet du Cervin. Une mission à priori impossible car non seulement Benoît Roels n'avait pas la condition sportive pour s'attaquer à une pareille montagne, mais aussi parce qu'il ne disposait plus des dites cendres ....Contrairement à beaucoup de récits d'aventure qui misent sur l'adrénaline et le danger, Roels choisit la voie de la sensibilité. Le récit est ponctué de réflexions personnelles. L'alpinisme est ici une métaphore de la vie : pour monter, il faut savoir renoncer, s'écouter et respecter plus grand que soi. Le rythme de la BD est volontairement lent, calqué sur le pas du marcheur. On prend le temps d'observer la roche, les changements de lumière et les nuages. Le style raphique est sans doute le point le plus impressionnant de l'album. Benoit Roels déploie un talent de dessinateur naturaliste époustouflant. Le Cervin n'est pas un décor, c'est un personnage à part entière. Le trait de Roels rend hommage à la texture de la pierre, à sa dureté et à sa verticalité. Le choix de couleurs ou de contrastes marqués renforce l'aspect brut et authentique de la haute montagne. Les compositions jouent énormément sur l'échelle, plaçant l'humain comme un minuscule point face à l'immensité minérale."Mon Cervin" est un album organique. On en sort avec l'impression d'avoir un peu de poussière de roche sur les doigts et le souffle court dû à l'altitude. C'est une ascension graphique et psychologique d'une grande pureté, portée par un dessin d'une précision chirurgicale.Date de parution : 23 Janvier 2026Editions : Kalopsia