L'itrigue de Pragmata nous transporte au Berceau, une base lunaire construite par la Delphi Corporation pour étudier la lunite et la lunifibre, des matériaux aux propriétés exceptionnelles capables de répliquer la matière et de propulser l'humanité vers une nouvelle ère d'abondance. Lorsque la Terre perd le contact avec la Lune, Hugh Williams est envoyé avec une équipe d'intervention pour enquêter, mais la mission tourne presque immédiatement au désastre : un séisme ravage l'opération, ses compagnons sont éliminés ou dispersés, et Hugh se retrouve seul dans une installation désormais dominée par l'IA IDUS et son armée de machines. Le point de départ est classique, presque mécanique dans son immédiateté, et c'est précisément ce qui fait son efficacité : il nous plonge d'emblée dans le danger, l'univers du jeu et l'atmosphère générale de l'aventure, sans nous perdre dans de longs préambules. Le véritable cœur du récit se révèle avec l'arrivée de Diana (ou plutôt, DI-03367 ), un petit androïde à l'allure enfantine, appartenant au projet le plus secret de la Delphi Corporation et possédant des capacités uniques d'interaction avec les systèmes de la station. À partir de ce moment, Pragmata repose presque entièrement sur le lien qui se tisse entre les deux personnages, une relation construite sur un besoin mutuel, une méfiance initiale, de petits gestes quotidiens et la transformation progressive de Hugh en une figure protectrice de plus en plus présente. Le jeu exploite une dynamique père-fille très classique, sans jamais masquer sa dimension sentimentale, et alterne les moments de survie en zones hostiles avec des scènes plus intimes au refuge, où la relation se construit à travers des dialogues, des échanges et des interactions légères qui confèrent au récit une certaine profondeur.Cette approche présente à la fois l'une des principales forces du jeu et l'une de ses limites les plus évidentes. D'une part, l'histoire, bien que simple, parvient à toucher la corde sensible et à donner à l'ensemble une cohérence que beaucoup de productions plus ambitieuses finissent par perdre ; d'autre part, tout n'a pas la même importance. Certains rebondissements sont maîtrisés, l'univers n'a pas la prétention d'être exhaustif, et par endroits, la logique narrative se plie aux exigences du jeu vidéo, notamment lorsque IDUS, malgré sa puissance inouïe, laisse à Hugh des outils et des pistes utiles pour progresser. Quoi qu'il en soit, nous avons apprécié que Pragmata ne cherche pas à être plus complexe que nécessaire : le jeu raconte une histoire linéaire, se concentre sur les personnages, gère efficacement la tension et aboutit à une conclusion cohérente. La localisation en français est complète, avec des textes et un doublage de grande qualité .S'il est un domaine où Pragmata affirme véritablement son identité, c'est bien celui des combats Hugh tire, se déplace, esquive et gère son arsenal, tandis que Diana intervient grâce à un mini-jeu de piratage sur grille permettant de percer les défenses ennemies et d'exploiter leurs faiblesses ; sans cette étape, les attaques seraient inefficaces. La beauté de cette solution réside dans le fait qu'elle n'est pas un simple ajout cosmétique, mais le moteur de chaque affrontement : il faut analyser le champ de bataille, manœuvrer sous pression, choisir la bonne cible, et ce, simultanément, en menant un processus mental dont les possibilités s'enrichissent au fil du jeu. Au fil des heures, le système se révèle grâce à la variété des ennemis, des points de piratage et de l'équipement. Certaines unités entravent le piratage, d'autres protègent les alliés, tandis que d'autres encore vous obligent à définir vos priorités en quelques secondes. De même, les armes et les modules permettent des approches offensives, défensives ou tactiques plus variées, créant des combinaisons qui donnent de la profondeur aux combats sans tomber dans une complexité inutile. Pragmata fait peu de choses, mais les maîtrise parfaitement , pour un résultat : un gameplay rapide, intuitif et dynamique, avec une courbe d'assimilation initialement inhabituelle qui devient naturelle une fois assimilée l'alternance constante entre tirs et piratage.La structure générale de l'aventure suit la même philosophie. Le Berceau est divisé en secteurs distincts, reliés par un hub central. On y trouve des moments d'exploration, des énigmes environnementales simples, des objets à collectionner, des matériaux pour les améliorations, et une progression linéaire mais non étouffante, capable de donner l'illusion d'espaces plus vastes grâce à une conception des niveaux soignée et une utilisation intelligente de la verticalité. Le jeu présente toutefois des défauts : les combats de boss sont peu nombreux et variés, sa durée de vie peut paraître limitée pour ceux qui recherchent un jeu AAA très conséquent, et sa rejouabilité, bien que présente grâce au mode Nouvelle Partie + et aux contenus additionnels, ne semble pas toujours être soutenue par des motivations vraiment convaincantes. Soyons clairs : lorsque Pragmata nous oppose à des groupes de robots bien conçus dans des arènes, l’expérience est électrisante, mais lorsqu’il s’appuie trop sur le déjà-vu des combats de boss, il perd de son élan ( et c’est dommage, car le système de combat méritait des adversaires finaux plus mémorables ).L'impact artistique de Pragmata est l'une des raisons pour lesquelles le jeu d'aventure évite l'écueil d'une science-fiction stérile. Le Berceau n'est pas une simple succession de couloirs métalliques anonymes : la présence de la fibre unique permet aux artistes d'imaginer des environnements mêlant laboratoires, installations spectaculaires, sections reproduisant des paysages terrestres, biomes artificiels et surfaces lunaires, avec une direction visuelle particulière et évocatrice , capable de donner de la personnalité à un monde qui, autrement, pourrait paraître inquiétant de par sa froideur. Le design des robots et des technologies de la Delphi Corporation contribue également à créer une identité immédiate, tandis que l'utilisation de la lumière, des surfaces et des contrastes entre le vide spatial et les environnements intérieurs confère au jeu un caractère fort sans excès. Sur le plan technique , la version PS5 de Pragmata est une véritable prouesse, et le rendu sur PS5 Pro est tout simplement excellent. Le RE Engine est poussé à l'extrême pour un rendu d'une grande netteté, même dans les séquences les plus dynamiques. La prise en charge du path tracing est l'un des aspects les plus intéressants du département graphique, à tel point que Capcom a publiquement évoqué le travail technique nécessaire à son intégration dans le RE Engine , soulignant l'importance de trouver un équilibre entre la qualité de l'éclairage et les performances en temps réel. Pour les joueurs PC disposant d'une configuration adéquate, ce titre fait même partie de ceux qui peuvent servir de vitrine technologique, tout en exigeant des réglages judicieux pour une fluidité et une latence optimales.L'audio complète parfaitement le tableau . Il convient tout d'abord de souligner l' excellent doublage français, qui renforce considérablement la crédibilité de la relation entre Hugh et Diana et intensifie les moments les plus émouvants de la campagne. La bande-son accompagne les scènes narratives avec des tonalités douces et les combats avec une tension parfaitement dosée. Loin de chercher à s'imposer comme le protagoniste absolu, la conception sonore s'intègre harmonieusement à l'univers du jeu : mesurée, élégante et toujours au service de l'atmosphère. En ce sens, Pragmata confirme pleinement sa nature, car même d'un point de vue audiovisuel, elle privilégie la précision et l'harmonie aux effets spéciaux comme fin en soi. Certaines limitations restent visibles, notamment dans la variété de certaines situations et dans une structure qui aurait pu être plus audacieuse en termes de boss et de progression générale, mais ces défauts n'enlèvent rien à la valeur d'une expérience réfléchie et conçue avec une remarquable conscience de soi. Pragmata n'est pas seulement un bon jeu : c'est aussi la preuve qu'il est possible de créer un jeu d'action narratif ciblé, personnel et mémorable sans nécessairement suivre toutes les tendances, et nous espérons que cette nouvelle propriété intellectuelle connaîtra l'avenir qu'elle mérite.Pragmata est un jeu qui nous a séduits par sa capacité à définir précisément ce qu'il veut offrir au joueur. Ce n'est pas un blockbuster conçu pour en faire trop sur tous les plans, ni une œuvre qui cherche à impressionner par la quantité de contenu, ni même un jeu d'action qui mise uniquement sur le spectacle. Sa véritable force réside dans sa qualité globale, la solidité de son système de combat, l'alchimie entre Hugh et Diana , et l'agréable sensation de vivre une aventure soigneusement élaborée, sans trop d'imperfections ni de digressions inutiles.