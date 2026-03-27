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Ketsudan
Publié le 04/05/2026 Dans Bandes Dessinées
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Dans le Japon médiéval, de jeunes gens brillants et héroïques se déchirent et s'adorent. Pour venger un affront, Natsumé tue le père de Harumi. L'honneur et le devoir exigent vengeance et haine, mais elle aime passionnément le meurtrier. Comédie ou tragédie ? Cette œuvre, chacun le sent, est la plus belle, la plus vivante, la plus jeune des tragédies romantiques. C'est un poème d'amour où les sentiments l'emportent sur la bienséance et la loi, un chant de désespoir et de révolte. Lors de la première du Cid, le succès fut tel qu'il fallut ajouter des chaises sur scène. Pendant plus de trois siècles, la pièce afficha complet. Le théâtre de Corneille est fait de tendresse et d'une folie inattendue ... et l'adapter à l'ère des samouraïs, dans un univers fantastique peuplé de Yokai (des monstres/fantômes), ne manque pas d'audace !

Ketsudan, ou le dilemme en français, peut paraître incongru et pourtant le monde imaginé par les auteurs est passionnant. L’histoire dramatique décrite dans le premier paragraphe ajoute en intensité. Le récit est prenant grâce à des rebondissements et à des séquences d’action impressionnantes. Le dessin de Julien Motteler est superbe. C’est beau, c’est précis. Les planches sont bien variées. Les couleurs sont la cerise sur le gâteau. Le seul petit bémol est que les dialogues sont très théâtraux, l’adaptation se veut fidèle. La langue n’est pas toujours évidente puisque les personnages conjuguent les verbes à un temps très rare de nos jours. Le choix de conserver les alexandrins donne une vraie saveur au récit cependant. Harumi est une vraie diva, et le pauvre Natsumé n'a qu'à subir ses frasques. C'est tellement évident qu'elle est une adolescente qui essaie de se comporter comme une adulte sans vraiment savoir comment s'y prendre. Du coup, elle dit et fait des choses qu'elle a vues et entendues faire par d'autres adultes, mais ce n'est jamais vraiment ce qu'elle a envie de faire, seulement ce qu'elle pense que les autres attendent d'elle… Et c'est un vrai désastre. Le texte est bien plus moderne que ce à quoi on s'attendait pour une histoire du XVIIe siècle.

VERDICT
Ketsudan est une excellente BD, l’univers est divertissant, l’histoire est captivante et les dessins magnifiques. Une très belle surprise.

Date de parution : 27 Mars 2026
Editions : Dargaud
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