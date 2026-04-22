 Se connecter 
 Se connecter 
 
RÃ¨gnes modernes tome 2 : La survie des Ã‚menimaux
PubliÃ© le 01/05/2026 Dans Bandes DessinÃ©es
https://www.jeuxpo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1777162218-81ag0YL6QGL._SL1500_.jpg


L'intrigue se dÃ©roule dans un monde oÃ¹ les animaux ont remplacÃ© les humains, mais ont hÃ©ritÃ© de tous leurs travers : corruption, clivages sociaux, et soif de pouvoir. Dans le premier tome, on dÃ©couvrait une sociÃ©tÃ© scindÃ©e entre les "Ã‚menimaux" (prÃ©dateurs et proies vivant sous un vernis de civilisation) et les instincts sauvages qui bouillonnent sous la surface. Le tome 2 pousse ce curseur beaucoup plus loin en explorant la fragilitÃ© de cet Ã©quilibre. L'histoire reprend alors que les tensions sont Ã  leur comble. Le concept de survie n'est plus seulement biologique, il devient politique. On suit l'ascension et les luttes de personnages pris en Ã©tau entre leurs aspirations personnelles et les rÃ¨gles implacables de la citÃ©. L'intrigue se densifie avec des complots de haut vol et des enjeux de caste.

Avec ce deuxiÃ¨me tome intitulÃ© "La Survie des Ã‚menimaux", Yann Brouillette et Paolo Loreto confirment la singularitÃ© de cette sÃ©rie publiÃ©e chez Paquet. On est ici sur une Å“uvre qui mÃ©lange habilement l'anthropomorphisme classique Ã  la Blacksad avec une rÃ©flexion sociopolitique beaucoup plus brute et contemporaine. Brouillette explore la notion de nature. Est-on dÃ©fini par son espÃ¨ce (sa naissance) ou par ses actes ? Le rÃ©cit pose une question cynique : la civilisation est-elle un progrÃ¨s ou simplement une cage plus dorÃ©e que la jungle ? De quoi livrer une critique sociale acerbe qui Ã©vite le manichÃ©isme. Il faut Ãªtre attentif, car l'intrigue politique est riche en sous-entendus. FidÃ¨le au titre, l'album ne fait pas de cadeaux Ã  ses personnages. Le passage du tome 1 au tome 2 se fait sans couture, approfondissant le lore. Le travail graphique de Paolo Loreto est sans doute l'un des points forts de l'album. Loreto propose un dessin riche et texturÃ©. RÃ©ussir Ã  rendre des visages d'animaux (lions, chiens, oiseaux) vecteurs d'Ã©motions humaines complexes est un dÃ©fi, et Loreto le relÃ¨ve avec brio. Les regards sont particuliÃ¨rement intenses. Le dÃ©coupage est dynamique, alternant entre des scÃ¨nes de dialogues pesantes et des moments d'action organiques. La gestion de la lumiÃ¨re renforce ce cÃ´tÃ© "polar noir" qui colle parfaitement au scÃ©nario. Les dÃ©cors urbains sont soignÃ©s, crÃ©ant une immersion totale dans cette mÃ©tropole Ã©touffante. Bref, si vous avez aimÃ© le premier tome pour son audace, celui-ci vous ravira par sa profondeur. C'est sombre, c'est intelligent, et c'est graphiquement superbe.

VERDICT
RÃ¨gnes Modernes n'est pas une fable animaliÃ¨re pour enfants. Câ€™est une tragÃ©die grecque en costumes de poils et de plumes. Ce tome 2, "La Survie des Ã‚menimaux", porte bien son nom : c'est un rÃ©cit sur la rÃ©silience et la compromission. Yann Brouillette Ã©crit avec une plume qui gratte lÃ  oÃ¹ Ã§a fait mal, tandis que Paolo Loreto offre une identitÃ© visuelle forte qui place la sÃ©rie parmi les pÃ©pites du catalogue Paquet.

Date de parution : 11 FÃ©vrier 2026
Editions : Paquet
Plus d'articles dans cette catÃ©gorie
06/05/2026 @ 02:01:14
Mon Cervin
05/05/2026 @ 01:36:35
Frankenwood
04/05/2026 @ 15:57:34
Ketsudan
30/04/2026 @ 16:53:33
Histoires Ã‰tranges - La Ville funÃ©raire
29/04/2026 @ 16:49:33
RÃ¨gnes modernes tome 1 : PrÃ©dation prodigieuse
28/04/2026 @ 15:42:44
On a volÃ© la coupe du monde 1966
27/04/2026 @ 14:17:28
Dortmunder tome 1 : Bank Shot
24/04/2026 @ 14:09:48
Astro Royale tome 3
23/04/2026 @ 19:32:53
Ichi the Witch tome 3
22/04/2026 @ 15:19:12
Ichi the Witch tome 2

Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Notre Avis
8 / 10
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
  ActualitÃ©s - Archives
 Linux01-05
VulnÃ©rabilitÃ© critique sous Linux. Il s'agit de la plus grande menace depuis des annÃ©es.
 SÃ©curitÃ©01-05
Un adolescent de 15 ans pirate des serveurs gouvernementaux. Fuite massive de donnÃ©es en France.
 Windows01-05
Microsoft prÃ©pare une rÃ©volution dans les performances de Windows.
 Jeux VidÃ©os01-05
Test Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition - Une MAJ pertinente mais perfectible
 Jeux VidÃ©os01-05
Test Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition (Nintendo Switch) - Le cÃ©lÃ¨bre RPG Wii U revient
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page