RÃ¨gnes modernes tome 2 : La survie des Ã‚menimaux

L'intrigue se dÃ©roule dans un monde oÃ¹ les animaux ont remplacÃ© les humains, mais ont hÃ©ritÃ© de tous leurs travers : corruption, clivages sociaux, et soif de pouvoir. Dans le premier tome, on dÃ©couvrait une sociÃ©tÃ© scindÃ©e entre les "Ã‚menimaux" (prÃ©dateurs et proies vivant sous un vernis de civilisation) et les instincts sauvages qui bouillonnent sous la surface. Le tome 2 pousse ce curseur beaucoup plus loin en explorant la fragilitÃ© de cet Ã©quilibre. L'histoire reprend alors que les tensions sont Ã leur comble. Le concept de survie n'est plus seulement biologique, il devient politique. On suit l'ascension et les luttes de personnages pris en Ã©tau entre leurs aspirations personnelles et les rÃ¨gles implacables de la citÃ©. L'intrigue se densifie avec des complots de haut vol et des enjeux de caste.Avec ce deuxiÃ¨me tome intitulÃ© "La Survie des Ã‚menimaux", Yann Brouillette et Paolo Loreto confirment la singularitÃ© de cette sÃ©rie publiÃ©e chez Paquet. On est ici sur une Å“uvre qui mÃ©lange habilement l'anthropomorphisme classique Ã la Blacksad avec une rÃ©flexion sociopolitique beaucoup plus brute et contemporaine. Brouillette explore la notion de nature. Est-on dÃ©fini par son espÃ¨ce (sa naissance) ou par ses actes ? Le rÃ©cit pose une question cynique : la civilisation est-elle un progrÃ¨s ou simplement une cage plus dorÃ©e que la jungle ? De quoi livrer une critique sociale acerbe qui Ã©vite le manichÃ©isme. Il faut Ãªtre attentif, car l'intrigue politique est riche en sous-entendus. FidÃ¨le au titre, l'album ne fait pas de cadeaux Ã ses personnages. Le passage du tome 1 au tome 2 se fait sans couture, approfondissant le lore. Le travail graphique de Paolo Loreto est sans doute l'un des points forts de l'album. Loreto propose un dessin riche et texturÃ©. RÃ©ussir Ã rendre des visages d'animaux (lions, chiens, oiseaux) vecteurs d'Ã©motions humaines complexes est un dÃ©fi, et Loreto le relÃ¨ve avec brio. Les regards sont particuliÃ¨rement intenses. Le dÃ©coupage est dynamique, alternant entre des scÃ¨nes de dialogues pesantes et des moments d'action organiques. La gestion de la lumiÃ¨re renforce ce cÃ´tÃ© "polar noir" qui colle parfaitement au scÃ©nario. Les dÃ©cors urbains sont soignÃ©s, crÃ©ant une immersion totale dans cette mÃ©tropole Ã©touffante. Bref, si vous avez aimÃ© le premier tome pour son audace, celui-ci vous ravira par sa profondeur. C'est sombre, c'est intelligent, et c'est graphiquement superbe.RÃ¨gnes Modernes n'est pas une fable animaliÃ¨re pour enfants. Câ€™est une tragÃ©die grecque en costumes de poils et de plumes. Ce tome 2, "La Survie des Ã‚menimaux", porte bien son nom : c'est un rÃ©cit sur la rÃ©silience et la compromission. Yann Brouillette Ã©crit avec une plume qui gratte lÃ oÃ¹ Ã§a fait mal, tandis que Paolo Loreto offre une identitÃ© visuelle forte qui place la sÃ©rie parmi les pÃ©pites du catalogue Paquet.Date de parution : 11 FÃ©vrier 2026Editions : Paquet