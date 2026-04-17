Dans le paysage des simulations sportives modernes, rares sont les certitudes qui résistent à l'épreuve du temps. Parmi elles, MLB The Show 26 s'impose une fois de plus comme une référence, fruit du travail minutieux et du savoir-faire de San Diego Studio, désormais synonyme de qualité dans le domaine du baseball virtuel. Nous sommes retournés sur le terrain avec de grandes attentes, sans doute inévitables pour une série qui nous a habitués au succès au fil des ans. Dès les premières minutes, on retrouve les sensations d'un retour aux sources, presque rassurant, peut-être même trop ? La direction prise par cette série est claire depuis un certain temps : améliorer sans tout chambouler . Un choix payant en termes de solidité, mais qui l'expose inévitablement à certaines critiques. MLB The Show 26 ne cherche pas à se réinventer, et cela se remarque immédiatement, avec des menus familiers et une structure qui surprend rarement . On s'y retrouve avec fluidité, mais aussi avec cette légère impression de déjà-vu, du moins en partie. Parmi les innombrables modes, Road to the Show s'impose comme la pierre angulaire de l'expérience pour ceux qui aiment créer leur propre joueur . Le parcours a été enrichi, avec l'introduction de phases liées au lycée et à l'université, ajoutant ainsi un contexte à la progression de notre athlète. Ce n'est pas un récit structuré de façon traditionnelle, mais la sensation de progression est plus marquée. Partir de rien et gravir les échelons jusqu'aux plus grandes scènes conserve tout son attrait. Malgré les améliorations, le récit de cette ascension reste quelque peu rigide. Les interactions hors du terrain sont limitées et les situations ont tendance à se répéter plus qu'elles ne le devraient. Nous nous sommes sentis impliqués, mais rarement surpris, comme s'il manquait l'étincelle qui rend chaque étape de votre carrière véritablement vivante et captivante. C'est un pas en avant, certes, mais pas encore le dernier.Une fois plongé au cœur de l'action, tous les doutes cèdent la place à des certitudes solides. MLB The Show 26 propose un système de jeu extrêmement abouti, où chaque coup sûr, chaque lancer et chaque choix tactique comptent pour la maîtrise du match . Les nouvelles mécaniques s'intègrent parfaitement, offrant un contrôle accru sans complexifier inutilement l'expérience. On a l'impression de jouer à une simulation authentique, conçue avec un soin incroyable. Nous avons particulièrement apprécié la capacité du jeu à récompenser l'implication et la constance. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton au bon moment ; il faut analyser la situation, s'adapter à son adversaire et rester concentré. Les animations accompagnent chaque action avec fluidité, tandis que la physique de la balle offre des résultats réalistes et jamais monotones. Chaque match raconte une histoire différente, et c'est là que le jeu brille. Cependant, si cette constance est un atout, elle manque aussi de surprises. Ceux qui ont joué au précédent opus reconnaîtront immédiatement le système, avec peu de changements substantiels. De nouvelles fonctionnalités sont présentes, mais elles ne modifient pas vraiment le gameplay. Cela peut atténuer l'impact global, surtout pour ceux qui espéraient une évolution plus marquée ou une expérience différente de l'année dernière. Même l'introduction d'événements liés à la Classique mondiale de baseball laisse un sentiment d'inachevé, comme si le potentiel n'avait été qu'effleuré. Il est également important de noter que les nouveaux joueurs devront surmonter de nombreuses difficultés d'apprentissage. Le système de jeu est riche, mais pas toujours clairement expliqué , ce qui peut constituer un obstacle initial. De plus, à la longue, certaines activités ont tendance à devenir répétitives, notamment en mode hors ligne.S'il est un domaine où MLB The Show 26 continue de démontrer son expertise, c'est bien celui de la technique, un secteur peaufiné avec une patience quasi obsessionnelle au fil des ans. Dès qu'on entre sur le terrain, la première impression est celle d'une représentation extrêmement détaillée de chaque aspect d'un match de baseball . En effet, le jeu parvient à recréer l'atmosphère des matchs télévisés avec un naturel que peu d'autres jeux de sport peuvent égaler. Les stades, par exemple, sont recréés avec un soin méticuleux, avec un éclairage dynamique et des détails environnementaux qui rendent chaque match visuellement réaliste, notamment les matchs en nocturne, où le jeu prend toute sa dimension. Cependant, le moteur graphique montre quelques signes de faiblesse , notamment au niveau des modèles des joueurs. Bien que globalement réussis, ils manquent parfois de réalisme en gros plan, leurs visages peinant à exprimer des émotions naturelles. L'audio, quant à lui, accompagne parfaitement l'action , avec des commentaires dynamiques et une foule très réactive. Les sons du terrain, du contact entre la batte et la balle aux annonces des joueurs, contribuent à une immersion totale. Bien sur, le jeu est entièrement en anglais (voix et textes), ce qui n'apparaît pas si surprenant compte tenu de la nature de niche du baseball en Europe.MLB The Show 26 s'avère un choix judicieux pour les fans de baseball. Sans révolutionner la formule, il la peaufine avec soin et constance. C'est un titre classique qui déçoit rarement, mais qui peine aussi à surprendre. Si vous aimez ce sport, vous y trouverez votre compte. En revanche, si vous recherchez un changement radical, vous pourriez être un peu hésitant.