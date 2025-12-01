Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition

ConÃ§u par Tetsuya Takahashi (qui s'Ã©tait illustrÃ© sur Xenogears et Xenosaga), le jeu Xenoblade Chronicles X de Monolith Software se dÃ©roule en 2054 sur Terre. Deux races extraterrestres dÃ©cident de livrer bataille juste au-dessus de la planÃ¨te, laissant le monde dans un Ã©tat proche de l'extinction. Les humains tentent de subsister en construisant des vÃ©hicules spatiaux (les fameuses arches interstellaires) dans le but de voler vers d'autres mondes oÃ¹ la population pourrait vivre un monde meilleur. Cependant, ces tentatives de fuite coÃ»teront la vie de nombreux aventuriers et laissera au final, un seul et unique vaisseau en Ã©tat, la Baleine Blanche, l'arche des Etats-Unis d'AmÃ©rique. BientÃ´t pris en chasse par des extraterrestres, le bÃ©luga de l'espace ira s'Ã©craser sur une planÃ¨te inexplorÃ©e appelÃ©e Mira. Lors du crash, de nombreuses capsules de survie sont Ã©jectÃ©es du vaisseau, notamment le personnage principal du jeu qui sera finalement retrouvÃ© deux mois aprÃ¨s par une jeune femme nommÃ©e Elma. Comme dans tout jeu de rÃ´les japonais, vous devrez dÃ©jÃ personnaliser votre avatar (fille ou garÃ§on) et un didacticiel vous expliquera les bases du concept. Bien sur, vous pourrez dÃ©velopper votre classe de personnage, une spÃ©cialitÃ© ou un clan. Vous devrez recueillir des ressources Ã l'aide de sondes Ã installer au prÃ©alable dans le but d'aider les habitants.Demeurant assez accessible, Xenoblade Chronicles X prÃ©sente une interface rappelant les jeux de rÃ´les en ligne (ou MMORPG). Une barre d'informations apparait au-dessus des ennemis, et prÃ©cise la force de l'adversaire, ainsi que s'il attaque Ã vue. De quoi Ã©viter de tomber dans un guet-apens. Les combats ont lieu en temps rÃ©el, et les liens sociaux sont trÃ¨s dÃ©veloppÃ©s, car les affinitÃ©s entre personnages permettent de partager des compÃ©tences et de profiter de bonus. La magie n'existe pas dans Xenoblade, et les attaques se rÃ©gÃ©nÃ¨rent avec le temps. De mÃªme aprÃ¨s chaque rixe, votre personnage retrouvera ses points de vie. On pourra par contre regretter une police d'Ã©criture des menus un peu petite et un inventaire lÃ©gÃ¨rement Ã©triquÃ©, mais cela demeure des dÃ©tails assez mineurs. Les mÃ©chas Skell seront utiles pour voyager plus rapidement, que cela soit au sol ou dans les airs mais vous ne les dÃ©bloquerez qu'aprÃ¨s une bonne vingtaine d'heures ! Il existe diffÃ©rents type de Skells, chacun avec ses spÃ©cificitÃ©s. MalgrÃ© ses origines sur Wii U, Xenoblade Chronicles X sur Switch offre une expÃ©rience Ã©tonnamment immersive. Le remaster n'est pas aussi poussÃ© que Xenoblade Chronicles: Definitive Edition , mais il reste trÃ¨s rÃ©ussi.LocalisÃ© en franÃ§ais (les doublages sont en anglais et en japonais cette fois), Xenoblade Chronicles X nous livre un panorama trÃ¨s rÃ©ussi . Les graphismes s'avÃ¨rent magnifiques pour le support, mais plus que la technique, c'est la distance d'affichage et la direction artistique qui forcent le respect. Le character design divisera davantage, avec des visages bien peu conventionnels. A noter que si vous achetez la version disque, il est conseillÃ© de tÃ©lÃ©charger des packs de chargement de textures rapides, ce qui amÃ©liore les chargements et l'affichage des textures. Les personnages sont trÃ¨s expressifs, et les changements d'Ã©quipement sont visibles Ã l'Ã©cran. Offrant des dÃ©cors d'une grande ampleur, Xenoblade gÃ¨re par ailleurs le cycle jour/nuit, de mÃªme que la mÃ©tÃ©o. Une travail prÃ©cis et particuliÃ¨rement impressionnant, compte tenu des limites techniques du support, surtout que le monde ouvert prÃ©sente une superficie d'une longueur incommensurable. Sur Nintendo Switch, le jeu tourne Ã 30 images par seconde avec une rÃ©solution de 720p en mode portable et de 1080p dynamique en mode dock Le titre est vivant, et les personnages secondaires ont tous un rÃ´le Ã y jouer. Bien entendu, de nombreuses quÃªtes secondaires seront de la partie, et leur rÃ©ussite peut affecter la maniÃ¨re dont le peuple vous traitera et ouvrira de nouvelles trames scÃ©naristiques Ã explorer. Vous aurez mÃªme la possibilitÃ© de ramener la vie dans des zones dÃ©sertÃ©es ! Enfin, lorsque vous dÃ©couvrirez une nouvelle zone, il sera ensuite possible d'y revenir simplement par la tÃ©lÃ©portation, ce qui Ã©vitera bien des dÃ©placements. Les animations sont d'une grande qualitÃ© et la prise en main est excellente, il faudra cependant quelques minutes pour apprendre les commandes assez nombreuses du jeu. La musique s'avÃ¨re trÃ¨s rÃ©ussie et est cette fois signÃ©e Hiroyuki Sawano, un compositeur qui a officiÃ© sur beaucoup d'animÃ©s. Une bande son trÃ¨s diffÃ©rente du prÃ©cÃ©dent Ã©pisode, mais qui offre une grande variÃ©tÃ© des genres, et des mÃ©lodies d'une grande qualitÃ©. Le doublage s'en sort Ã©galement avec les honneurs.L'aventure nÃ©cessitera au moins quatre-vingt heures. La campagne principale est extrÃªmement longue, et Ã©tant donnÃ© la foule de missions secondaires, vous n'Ãªtes pas prÃªt d'en voir la fin. Vous pourrez aussi exÃ©cuter des missions en ligne avec une Ã©quipe complÃ¨te. Bref, la version Switch est une conversion fidÃ¨le, on aurait certes apprÃ©ciÃ© quelques changements, comme un systÃ¨me de voyage rapide plus intuitif, une interface moins lourde ou une meilleure gestion des missions secondaires. La compatibilitÃ© avec les commandes tactiles et gyroscopiques , prÃ©sente dans d'autres portages Nintendo, est totalement absente . Cela dit, jouer Ã cette Definitive Edition est un vrai plaisir et il y a quelques amÃ©liorations au gameplay , le rendant plus fluide et intuitif Ã bien des Ã©gards. Certaines tÃ¢ches sont dÃ©sormais plus claires grÃ¢ce au nouveau systÃ¨me GPS ; il est possible de modifier la composition de l'Ã©quipe directement depuis le menu, sans avoir Ã chercher physiquement chaque compagnon dans Neo Los Angeles ; et chaque personnage gagne de l'expÃ©rience mÃªme hors combat, avec un niveau maximum fixÃ© Ã 99. Les niveaux de lame et les points de division ont Ã©tÃ© supprimÃ©s, simplifiant ainsi la progression qui est dÃ©sormais plus linÃ©aire et immÃ©diate, sans avoir Ã naviguer entre les diffÃ©rentes divisions. De plus, il est enfin possible de modifier la durÃ©e du jeu directement depuis le menu , sans avoir Ã se rendre aux stations correspondantes. L'Ã©limination de ces imperfections hÃ©ritÃ©es du passÃ© a permis d'offrir une expÃ©rience de jeu globalement plus fluide et agrÃ©able. Mais cette Ã‰dition DÃ©finitive va encore plus loin, puisqu'elle inclut non seulement tous les contenus tÃ©lÃ©chargeables sortis sur Wii U, mais aussi du contenu inÃ©dit : quatre nouveaux personnages Ã recruter, deux nouveaux Skells et des options de personnalisation supplÃ©mentaires inspirÃ©es des autres jeux Xenoblade . Cependant, l'Ã©lÃ©ment qui incitera sans aucun doute les vÃ©tÃ©rans Ã revenir sur Mira est le nouveau Chapitre 13 , accessible uniquement aprÃ¨s avoir terminÃ© la campagne principale. Ce contenu, divisÃ© en trois actes , poursuit directement l'histoire en introduisant un nouvel antagoniste et en approfondissant plusieurs aspects de l'intrigue originale, dÃ©jÃ riche et captivante.Si proche et Ã la fois si diffÃ©rent, Xenoblade Chronicles X est un trÃ¨s bon jeu de rÃ´les. Dans ce volume, l'histoire et les quÃªtes annexes sont intimement liÃ©es puisque votre objectif est de reconstruire la ville de New Los Angeles, mais une menace extra-terrestre met votre aventure en pÃ©ril. Le jeu de Monolith Software offre tellement Ã faire que l'on peut parfois avoir peur de se lancer. Si vous avez aimÃ© Xenoblade Chronicles alors vous adorerez Xenoblade Chronicles X. Dix ans aprÃ¨s sa sortie, cet Ã©pisode demeure une Å“uvre ambitieuse, fascinante et palpitante.