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Histoires Étranges - La Ville funéraire
Publié le 30/04/2026 Dans Bandes Dessinées
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Histoires Étranges - La Ville funéraire (Nanika ga Kimyô na Monogatari - Bohyô no Machi) est un light novel publié au Japon aux éditions Gakken en 2020. Il comprend douze nouvelles de Junji Ito, novélisé par Kaoru Sawada. Un format original où plusieurs pages de manga sont intercalées dans des nouvelles. [Un rêve sans fin] Passer des décennies dans un rêve d'une seule nuit. [Les Damnés] Un récit infectieux. [Le Cercueil] Tiré de la série « Soîchi ». [La Ville Funéraire] Des pierres tombales apparaissent là où des gens sont morts. [La Créature Echouée] Un naufragé est avalé. [Sonnette Finale] Veulent-ils s'excuser ou maudire ? [La Forêt de Sang] Une affaire de vampirisme. [Frissons] Une sculpture de jade détonne. [La Femme-Limace] Une mutation énigmatique. [Le Tunnel] L'esprit est fait de rayons cosmiques. [La Chuchoteuse] Une fille incapable de choisir ses actions. [Les Funérailles de l'Enfer] Une maladie qui transforme 30 % des enfants en poupées. Certaines de ces histoires ont peut-être déjà été lues en manga.

Junji Ito est, bien sûr, une figure majeure du manga d'horreur. Ses œuvres sont extrêmement populaires et reconnues, tant au Japon qu'à l'étranger. Parmi ses œuvres les plus emblématiques figurent les séries « Tomie » et « Uzumaki ». Son style graphique, à la fois détaillé et grotesque, possède une étrange absurdité et une beauté inquiétante, qui marquent profondément le lecteur. Cependant, l'horreur que Junji Ito crée ne repose pas uniquement sur ses illustrations, mais s'appuie profondément sur sa vision du monde et son style narratif uniques. Elle se distingue des simples histoires de fantômes ou des peurs de créatures monstrueuses, et son principal attrait réside dans le fait que chaque œuvre procure un frisson différent, qu'il s'agisse de phénomènes étranges qui bouleversent le bon sens ou d'événements bizarres nés des ténèbres de l'âme humaine. La peur est la preuve d'une imagination fertile, et plus elle est intense, plus elle stimule l'imagination des enfants. « Histoires Étranges - La Ville funéraire » transpose l'univers de Junji Ito en roman, créant un récit captivant et mettant en lumière l'horreur. Au fil de votre lecture, imprégné d'une atmosphère angoissante, des scènes saisissantes tirées du manga original surgissent soudainement. Préparez-vous mentalement avant de tourner la page ; nous vous promettons une lecture cauchemardesque et une expérience d'horreur inimaginable. Les illustrations sont vraiment effrayantes… Elles donnent plus de frissons que le texte lui-même.

VERDICT
Cette deuxième novélisation était également très agréable. Les extraits de manga disséminés tout au long du récit étaient excellents. Cela donne envie de lire les mangas de Junji Ito, mais les novélisations sont aussi très plaisantes.

Date de parution : 15 Avril 2026
Editions : Mangetsu
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