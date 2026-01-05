Règnes modernes tome 1 : Prédation prodigieuse

Le scénariste Yann Brouillette nous plonge dans un univers dystopique où le paradigme de notre monde est brutalement renversé. Ici, les animaux occupent le sommet de la pyramide sociale : ils sont doués de conscience, de parole et d'une technologie avancée. À l'inverse, l'être humain est réduit au rang de « bétail » ou de gibier, dépourvu de langage articulé et chassé pour sa chair ou sa peau (utilisée notamment pour la confection de chapeaux). L'intrigue s'ouvre sur un événement qui va ébranler cette société animale : l'apparition d'une fillette humaine capable de parler. Alors qu'une mystérieuse épidémie de « démence » frappe la population animale, la survie de cette enfant prodige devient un enjeu majeur. Pour échapper à des factions radicales et religieuses qui voient en elle une menace ou une abomination, la fillette est protégée par Bark, un chien garde du corps expérimenté, et un lapin savant. S'ensuit une odyssée urbaine haletante.Le récit emprunte les codes du thriller et du polar noir, tout en explorant des thématiques philosophiques profondes. Les auteurs citent volontiers des influences comme La Planète des Singes pour le renversement social et Les Fils de l'Homme pour l'atmosphère de fin du monde et la quête de sauvegarde d'un espoir unique. Le trait de Paolo Loreto, magnifié par les couleurs de Valentina Grassini, insuffle une identité visuelle forte à l'album : Les animaux conservent une part de sauvagerie tout en portant des vêtements et en adoptant des postures sociales, ce qui crée un sentiment d'étrangeté permanent. Le dessin est solide, avec une gestion remarquable des ombres et des hachures qui renforcent la tension narrative. L'esthétique est volontairement sombre pour coller au propos subversif de l'œuvre. La BD pose une question frontale au lecteur : « Si les animaux pouvaient parler, serions-nous aussi cruels envers eux ? ». En nous mettant à la place de la proie, elle nous interroge sur notre propre rapport à l'exploitation animale. Pour un format classique de 48 pages, l'univers est d'une richesse surprenante. L'action ne faiblit jamais et le mystère autour de la fillette tient en haleine jusqu'à la dernière case. Le tome 1 pose les bases de manière efficace, et le tome 2 (La survie des Âménimaux), disponible en février, vient conclure ce premier cycle intense. A noter que la BD est proposée à seulement 10 euros.Prédation prodigieuse est un premier tome percutant qui utilise le fantastique pour livrer une critique sociale acerbe. C'est une BD qui ne se contente pas de divertir, elle dérange et force à la réflexion. Une excellente surprise pour les amateurs de récits d'anticipation sombres.Date de parution : 21 Janvier 2026Editions : Paquet