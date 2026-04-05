Développé par Pufferfish Digital, Pogui est un petit jeu de plateforme 2D à défilement horizontal à l'ambiance résolument académique. Destiné principalement aux néophytes, il doit son succès notamment à l'esthétique colorée et cartoon de son protagoniste et à ses cinq environnements, dont certains, comme le monde des bonbons, rappellent vaguement des classiques intemporels tels que Rayman. Pogui est un jeu très court ; les amateurs de jeux de plateforme pourront le terminer en une demi-heure , ce qui explique en partie son prix très abordable (4,99 €). Quant à l’intrigue, Pogui ne la dévoile qu’au dernier monde, le cinquième. Le jeu nous plonge d’emblée dans l’action avec des niveaux à défilement horizontal assez simples, mais à ne pas sous-estimer, comme nous le verrons dans la section consacrée au gameplay. Concernant le scénario, pour éviter tout spoiler, disons simplement que vous incarnez un petit chien amusant dont le but, de niveau en niveau, est de survivre et de rejoindre son panier sain et sauf pour une sieste bien méritée. Les mondes , très surréalistes , suggèrent la « réalité » des événements, qui n'est toutefois révélée qu'à la fin. On y rencontre même un ennemi inattendu et un léger changement, y compris au niveau du gameplay. Bien sûr, le scénario n'est qu'un prétexte, une simple « présence » presque imperceptible, sans originalité particulière et certainement pas la raison qui nous poussera à vivre l'aventure du chien jusqu'au bout.Pogui est un jeu de plateforme 2D à défilement horizontal, et son gameplay est le moteur principal, nous poussant à progresser de niveau en niveau. De plus, contrairement aux apparences, Pogui n'est pas un jeu extrêmement facile. Certes, en mode facile, vous disposez de « vies illimitées » et pouvez recommencer grâce aux points de contrôle qui apparaissent à presque chaque obstacle. Cela élimine presque complètement la difficulté, mais rend le jeu particulièrement recommandé aux néophytes du genre ou aux plus jeunes. Les deux autres difficultés , en revanche, changent complètement la donne. Tout d'abord, votre personnage dispose d'un nombre de vies limité, et une fois épuisées, vous devrez recommencer le niveau depuis le début. Ces vies sont représentées par des os dorés disséminés dans les niveaux. Et non, on se rend vite compte que Pogui exige de la précision et un peu de patience, même lors des phases d'essais et d'erreurs que tout le monde ne sera pas prêt à accepter. En effet, il n'est pas toujours facile d'anticiper la multitude de pièges du jeu, dont la variété, bien que peu originale, est assurément remarquable.Selon les biomes disponibles , outre les changements de lieux, les ennemis et les pièges varient également, tout comme une série de plateformes qui modifient radicalement la conception des niveaux. On passe d'un monde sucré à la Rayman, où l'on rebondit sur des bonbons gélifiés et où l'on se fait transporter par des donuts vivants et roulants, à un monde marin avec des sections sous-marines façon Super Mario. Bien sûr, malgré la variété des éléments, ceux-ci sont réutilisés d'un biome à l'autre, mais jamais de manière excessivement répétitive, grâce à la durée de vie inférieure à la moyenne mentionnée précédemment. Pogui ne compte que vingt niveaux répartis en cinq biomes , et aucun élément de motivation, objet à collectionner ou chronomètre ne vous incite à y rejouer. C'est dommage, car l'aura nostalgique des grands jeux de plateforme d'antan est palpable, mais à peine perceptible. Côté gameplay, il est important de noter que Pogui ne permet pas de vaincre les ennemis, même en leur sautant sur la tête. Il s'agit plutôt d'un jeu de plateforme de précision, avec une jauge d'endurance qui se recharge automatiquement pour une sorte de « dash » utile pour franchir des précipices ou certains types de pièges. Un système de jeu très simple, sans innovation, mais qui reste néanmoins solide et efficace.Graphiquement , Pogui propose un style pixel art qui contribue efficacement à l'atmosphère nostalgique évoquée précédemment. La palette de couleurs vives, les animations simples mais fluides et la variété des biomes rendent l'aventure de Pogui, bien que peu originale, agréable à regarder et à jouer. La conception sonore, sans être particulièrement complexe ni originale, remplit parfaitement son rôle du début à la fin sans jamais devenir agaçante. Le français est cependant absent . Heureusement, le texte est peu abondant et les rares dialogues sont extrêmement faciles à traduire et à comprendre. Au final, c'est un jeu amusant mais qui manque cruellement d'originalité et d'intérêt pour la rejouabilité.Pogui n'innove en rien et, de fait, évoque timidement la nostalgie des jeux de plateforme 2D en pixel art d'antan. Le jeu n'est pas mauvais et, avec un niveau de difficulté adapté, il peut se révéler compétitif tout en convenant aux nouveaux joueurs et en restant accessible à tous.