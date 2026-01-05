La marque Pokémon n'a jamais hésité à proposer des scénarios plus matures ou sombres, tout en conservant l'aspect coloré et ludique indispensable à un titre destiné à tous les âges. On en trouve de bons exemples dans certains jeux de la série principale et dans certains spin-offs. Je ne pense pas être irrespectueux en disant que Pokémon Pokopia était probablement la dernière chose à laquelle on s'attendait, et pourtant, nous voici à discuter des débuts de cette nouvelle aventure, qui étaient loin d'être joyeux. Le joueur incarne un Métamorph qui, par nostalgie pour son ancien dresseur, décide de lui ressembler du mieux qu'il peut. Ce choix est extrêmement judicieux , notamment en termes de gameplay , comme nous le verrons plus loin. Le concept fonctionne à merveille car il soulève immédiatement de nombreuses questions chez le joueur : qu'est-il arrivé au dresseur de Métamorph ? Pourquoi ne sont-ils plus ensemble ? Pourquoi les Pokémon semblent-ils être la seule forme de vie ici ? Où sommes-nous vraiment, et surtout, qu'est-il arrivé à cet endroit ? Commençons par répondre à la dernière question, car nous découvrons rapidement que nous nous trouvons dans un Kanto dévasté. Nous ne vous dévoilerons pas le nombre ni la nature des lieux que vous pourrez visiter au cours du jeu, mais l'essentiel des informations sur les événements passés se trouve dans des entrées de journal disséminées à travers la région. Si vous appréciez les récits subtils, qui s'appuient davantage sur l'histoire que sur les événements actuels, et si l'idée d'explorer le monde pour reconstituer le puzzle vous séduit, alors vous avez déjà trouvé un argument de vente majeur.Explorer Kanto est agréable, avant tout pour cette raison, et le fait que la poursuite de l'exploration nécessite de progresser dans le jeu donne un sens logique immédiat aux phases et actions classiques du gameplay d'un genre qui pourrait amener certains à se demander : « Pourquoi est-ce que je fais tout ça ? » Généralement, la réponse est la joie de voir son village grandir et s'améliorer esthétiquement, quelque chose que l'on retrouve également dans Pokémon Pokopia , mais à laquelle s'ajoute la curiosité susmentionnée d'en apprendre davantage sur ce qui s'est réellement passé. Si vous débuté la série Pokémon avec les titres de Kanto , il peut paraître étrange de voir une région que l'on connait si bien réduite à cet état, et il est compréhensible qu'une pointe de mélancolie se fasse sentir à la lecture de certains passages du journal. Au final, le récit était parfaitement conçu, d'abord et avant tout pour sa fonction, mais aussi pour la volonté de nous raconter l'histoire de la première génération Pokémon d'une manière inédite. Qui sait, peut-être qu'un jour quelqu'un chez TPCI nous éclairera sur la question de savoir s'il s'agit d'une chronologie canonique ou non.Pour comprendre pourquoi Pokémon Pokopia pourrait bien être le jeu réconfortant par excellence , il faut d'abord analyser son gameplay. Ce dernier, bien que simple, est conçu avec brio, aussi bien pour les fans du genre que pour les nouveaux joueurs. Comme mentionné précédemment, on incarne un Métamorph, capable de prendre partiellement ou totalement l'apparence de certains Pokémon pour effectuer des actions spécifiques : couper l'herbe et les arbres, arroser le sol, nager, voler, etc. La plupart de ces actions consomment une barre d'énergie, similaire aux PP des jeux principaux, mais partagée par toutes les capacités. Cette barre d'énergie peut être rechargée en se reposant au Centre Pokémon ou, plus couramment, en mangeant des Baies et autres aliments. Il est conseillé d'en avoir toujours une bonne réserve pour éviter de manquer de PP. Puisque nous l'avons mentionné, le Centre Pokémon représente une étape importante dans la zone où nous nous trouvons. Cependant, pour le reconstruire, nous devons améliorer un paramètre essentiel, pierre angulaire de presque tout dans le jeu : la Viabilité Générale (que l'on appelera VI par commodité ). Plus notre VI et celle des Pokémon rencontrés sont élevées, plus cette valeur augmente jusqu'à ce que nous gagnions un niveau. Pour consulter votre niveau de VI, interagissez avec le PC situé à l'extérieur du Centre Pokémon. Vous pourrez ainsi consulter les missions en cours et terminées , qui vous récompensent avec des Pièces, et accéder à une Boutique Virtuelle où échanger vos Pièces contre des objets et des plans pour construire. Le catalogue de la boutique propose également une petite section dédiée aux objets renouvelés quotidiennement, incitant les joueurs à jouer au moins une fois, même une courte session, afin de ne pas manquer les objets particulièrement rares ou ceux dont ils ne possèdent pas encore le plan de fabrication. Sur PC, il est également possible d'accéder aux modes multijoueurs , de récupérer des objets et des récompenses distribués en ligne (à la manière des Cadeaux Mystères des jeux principaux), et enfin de consulter et d'utiliser les tampons quotidiens, qui permettent de gagner des pièces supplémentaires en fin de semaine. Ces tampons viennent compléter la collection d'objets quotidiens et incitent les joueurs à se connecter chaque jour.Cette série de récompenses, d'éléments de mobilier et de projets de construction de différents types d'objets s'enchaînent dans un seul et même ensemble vers le jeu vidéo susmentionné, grâce à un système de jeu bien défini qui correspond parfaitement au concept d'un jeu cosy . La première étape consiste à trouver de nouveaux Pokémon . Comment ? En recréant les habitats susceptibles de les faire apparaître. Un petit conseil : surtout pour les habitats les plus faciles à recréer, je recommande d'en installer plusieurs. Les habitats peuvent être recréés soit grâce à certaines capacités apprises par Métamorph, comme Pistolet à O, qui fait repousser les arbres, les fleurs et les buissons, soit grâce à des objets ou des éléments de décor spécifiques. Cependant, posséder les objets nécessaires ne suffit pas ; il faut également que tout soit agencé fidèlement selon les images illustrant les habitats en question. Une fois que vous avez obtenu un Pokémon , l'étape suivante consiste à améliorer son bien-être. Tout d'abord, un couchage sera apprécié. Ensuite, en discutant avec le Pokémon lui-même, vous pourrez comprendre ses besoins . Certains souhaitent un meuble, d'autres préfèrent un jouet pour se divertir, etc. En réalité, les garder dehors, même dans un habitat adapté, ne sera pas très bénéfique pour le jeu. L'idéal serait de leur trouver un véritable foyer , de préférence assez grand pour accueillir plusieurs Pokémon simultanément et sans avoir à construire trop de bâtiments. Avant de poursuivre, il est important de préciser qu'il existe deux types de logements dans Pokopia. Le premier type regroupe les maisons qui paraissent petites de l'extérieur, mais qui, une fois à l'intérieur, après un très court temps de chargement, offrent un espace bien plus vaste. Le second type est la bonne vieille méthode « Minecraft » : vous prenez les blocs nécessaires et construisez les maisons que vous souhaitez. Cependant, cette méthode n'inclut pas les espaces isolés, accessibles après un temps de chargement et plus grands que la surface extérieure réelle. Ces derniers sont construits exactement comme nous le faisons, intérieurs compris, et ont la même valeur que les autres. Vous pouvez trouver toutes sortes d'exemples de ce type de construction sur Internet, allant des joueurs qui ont reconstruit des villes historiques du monde Pokémon à ceux qui ont laissé libre cours à leur créativité avec des structures originales .Bien sûr, c'est un aspect très subjectif , mais si vous aimez planifier et construire des bâtiments et des structures automatisés de toutes sortes, vous adorerez Pokémon Pokopia. Les Pokémon que nous rencontrons nous aident également à obtenir certains des blocs nécessaires à nos créations . Les Pokémon de type Feu, par exemple, peuvent transformer l'argile en briques, Insécateur peut couper des bûches en morceaux de bois, et ainsi de suite. Casser et placer des blocs est également beaucoup plus facile grâce au mode souris , qui, dans Pokémon Pokopia, trouve peut-être sa meilleure application à ce jour sur Nintendo Switch 2. Sans ce mode, on ne peut casser des blocs qu'à courte distance et en placer de nouveaux devant notre personnage, avec une précision douteuse. En l'utilisant, on peut placer les blocs avec une précision chirurgicale et détruire ceux qui sont inutiles, ce qui accélère considérablement le jeu . Ce mode est si performant qu'il décourage presque de jouer à Pokopia sur console portable ; c'est une amélioration bien plus radicale que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent dans les jeux de tir sur Switch 2, et cela démontre l'énorme potentiel de cette console. Le dernier aspect du système de jeu réside dans la nécessité de posséder les Pokémon adéquats pour construire certains bâtiments préfabriqués . Certains Pokémon ont des compétences de construction spécifiques, parfois indispensables pour bâtir un bâtiment plutôt qu'un autre. Ainsi, la boucle est bouclée : nous créons des habitats pour trouver des Pokémon , qui nous aident à obtenir une partie des matériaux nécessaires à la construction ; nous combinons ensuite ces matériaux avec ceux collectés lors de nos explorations pour augmenter le niveau du VG et améliorer progressivement leur cadre de vie. En augmentant votre niveau de VG, vous débloquez de nouveaux objets et des plans pour obtenir de nouveaux Pokémon, que vous pouvez ensuite héberger de manière optimale, augmentant ainsi encore votre VG, et ainsi de suite. Pokémon Pokopia propose également diverses quêtes principales qui permettent à la fois de progresser dans le jeu, de débloquer de nouvelles zones et de découvrir les différentes mécaniques et aspects du système de jeu qui peuvent encore être moins clairs jusqu'à présent — des éléments que les joueurs plus expérimentés auront peut-être déjà découverts par eux-mêmes, mais que les nouveaux venus dans ce genre de jeux ne découvriront pas.Alors peut-on parler d'une formule de jeu quasi parfaite ? Pour effectuer la grande majorité des actions, il faut patienter. Envie de reconstruire un Centre Pokémon ? Relancez le jeu demain. Envie de construire une maison en bois pour deux Pokémon ? Attendez quelques heures. Envie de faire cuire de l'argile pour votre Pokémon de type Feu ? Revenez plus tard. Mais si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez lui demander de vous donner ce qu'il a déjà préparé et récupérer le reste plus tard (et dans ce cas précis, il y a une limite au nombre d'objets que vous pouvez donner à un seul Pokémon pour les transformer ; si vous voulez progresser plus vite, il vous faudra peut-être plus de Pokémon capables de réaliser cette transformation). Bien sur, de nombreux joueurs de ce genre de jeux ne seront pas gênés par cet aspect. C'est tout à fait logique, mais la question est : le gameplay aurait-il été affecté si, par exemple, la conversion des matériaux avait pris quelques secondes, ou au moins beaucoup moins de temps ? Était-il indispensable d'attendre le lendemain pour de nombreuses structures alors que 2 à 3 heures auraient suffi ? Cela dit, il ne s'agit pas d'un défaut objectif, le jeu n'est pas cassé ou quoi que ce soit de ce genre ; en fait, le système de jeu fonctionne même très bien. Chapeau également à l'entreprise qui, grâce à un matériau appelé Pokémetal, permet d'utiliser une imprimante 3D au Centre Pokémon pour recréer des objets photographiés, sans avoir accès aux plans ni aux matériaux. Certains utilisateurs ont déjà créé une sorte d'exposition d'objets sur des îles partagées accessibles en ligne via un code : on peut s'y rendre, photographier ce dont on a besoin et le recréer (une excellente idée !).La gestion de l'inventaire du joueur est également une réussite . En un rien de temps, on passe de deux lignes d'inventaire à deux « pages » de trois lignes chacune, avec la possibilité d'accumuler jusqu'à 99 unités de chaque objet dans une seule boîte . À cela s'ajoute un porte-monnaie qui offre une ligne supplémentaire , pouvant être gardé à l'écran en permanence. Si vous êtes un joueur d' Animal Crossing: New Horizons, vous aurez sans doute envie de remercier chaleureusement la personne qui a pris cette décision ! De même, la personne qui a décidé que le saut , ou plutôt le « plouf » comme on l'apprend de Magicarpe , s'effectue avec la touche R en dehors du mode souris . Mais c'est précisément grâce à cette ouverture d'esprit fondamentale , allant même jusqu'à s'affranchir de certaines conventions classiques , que repenser les temps d'attente pour certains aspects de la progression n'aurait certainement pas nui au jeu. De même, il aurait été très pratique de pouvoir déplacer des caisses pleines d'un endroit à un autre sans avoir à les vider et à les remplir à nouveau. On ne suggère pas de les mettre dans l'inventaire ; cela aurait été une véritable arnaque en termes de gestion et de nombre de caisses. Mais pouvoir les déplacer en les tenant à la main, comme on le fait avec des fleurs, oui, pourquoi pas.Pokémon Pokopia est le premier titre de la franchise à sortir exclusivement sur Nintendo Switch 2 , ce qui signifie qu'il n'y avait pas de contraintes liées à une sortie simultanée sur la première Switch. Cette plus grande liberté de mouvement a permis d'obtenir d'excellents résultats techniques. Pokopia est très coloré, très net et surtout fluide, restant stable à 60 images par seconde aussi bien en mode TV (donc en 4K ) qu'en mode portable ( 1080p ). Il est à noter que l'esthétique tendant vers des textures plus réalistes, comme dans Ecarlate et Violet et en partie dans ZA, a été complètement abandonnée au profit d'un style cartoon et d'un cel-shading pur . Un retour en arrière qui, à mon avis, s'avère être un double pas en avant, car Pokémon est à son apogée lorsque les jeux sont réalisés dans ce style . Non pas que le juste milieu trouvé dans ZA ne fonctionne pas, par exemple, et nous le retrouverons probablement dans Pokémon Vent et Vague l'année prochaine, mais il est compréhensible que certains préfèrent la direction prise par Pokopia. La qualité sonore est toujours irréprochable , et même dans les opus les plus critiqués de la série, elle n'a jamais failli (et s'est toujours révélée être l'un des principaux atouts du jeu). Fidèle aux exigences du genre « cozy game », cet épisode propose une musique principalement relaxante qui accompagne le rythme lent du jeu. Rien de révolutionnaire, certes, mais le résultat est parfaitement réussi. Le véritable défaut technique réside dans les temps de chargement du jeu . Ils ne sont pas particulièrement longs, certes, mais après des mois passés sur Switch 2, où l'on est habitué à une jouabilité plus réactive, ces temps de chargement légèrement supérieurs à la moyenne sont parfois un peu dérangeants . Cela est principalement dû aux nombreuses zones disséminées dans le monde du jeu, et le passage de l'une à l'autre implique des temps de chargement qui perturbent quelque peu le rythme du jeu . Dans le cas de Pokopia, le rythme est loin d'être effréné, mais si les chargements avaient duré ne serait-ce qu'une ou deux secondes de moins, l'expérience aurait été globalement plus agréable. On note également quelques bugs mineurs, comme des modèles qui se superposent à l'environnement, mais je pense que c'était nécessaire pour éviter que certains Pokémon ne se retrouvent coincés n'importe où. Le résultat n'est pas particulièrement esthétique, et il est possible que certains joueurs le trouvent peu esthétique, mais comme on dit, c'était un « mal nécessaire ».Il y a tant d'autres choses à dire sur le jeu ! L'agriculture , la possibilité de labourer la terre et de cultiver des plantes et des aliments ; la recherche de Pokémon légendaires , qui ajoute un piquant indéniable à l'expérience de jeu ; les îles oniriques que l'on peut visiter grâce à Drifloon , d'où l'on peut collecter des matériaux difficiles à trouver ailleurs… La liste est longue, et qui sait combien d'autres éléments seront découverts ou ajoutés à l'avenir ? Pokémon Pokopia est un jeu d'une richesse remarquable, c'est le moins qu'on puisse dire, un titre qui sera le protagoniste incontesté de la Nintendo Switch 2 pendant toute l'année 2026 et au-delà, un peu comme Animal Crossing: New Horizons sur la Switch originale, voire davantage encore. Car cette fois-ci, il s'agit de la plus grande marque du paysage du divertissement et, surtout, d'une formule de jeu enrichie de mécaniques directement inspirées d'un titre à la renommée colossale comme Minecraft . Le tout dans un contexte narratif complexe qui vous pousse à creuser toujours plus profondément, à aller de l'avant, même lorsque la simple stimulation créative liée à la construction de vos propres méfaits ne suffit pas. Certains auront une critique concernant le support du jeu : Il s'agit d'une GameKey Card que Nintendo avait annoncé ne pas utiliser pour ses titres first party (certes Pokémon a un statut à part), mais il est regrettable qu'il n'y pas de vraie version physique du jeu surtout que le jeu pèse seulement 6.2 Go.Pokémon Pokopia est un sérieux prétendant au titre de meilleur jeu cosy jamais créé. Ce titre combine avec brio des mécaniques et des aspects uniques empruntés à d'autres jeux, développant ainsi une identité propre qui dépasse le simple assemblage d'éléments fonctionnels. À cela s'ajoute une utilisation magistrale du mode souris de la Nintendo Switch 2, offrant une expérience de jeu véritablement unique. Et surtout, un récit subtil, empreint de mélancolie, raconte l'histoire d'un Kanto dévasté, une mélancolie qui, loin de détonner, enrichit l'ensemble.