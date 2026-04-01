On a volé la coupe du monde 1966

Le vol du trophée Jules Rimet eut lieu le 20 mars 1966, quatre mois seulement avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde en Angleterre. Le trophée était exposé au public lors d'une exposition philatélique à Westminster Central Hall. Malgré la présence d'un service de sécurité, des voleurs parvinrent à s'emparer de la statuette dorée, plongeant le pays dans la stupeur et l'incrédulité. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, faisant la une des journaux et devenant le sujet de toutes les conversations. Quelle audace ! Voler le symbole de la gloire du football sous le nez de tous ! La Fédération anglaise de football et les autorités durent se démener pour récupérer le trophée et restaurer la confiance dans la capacité du pays à organiser ce prestigieux tournoi. C'était un véritable désastre en termes d'image, et le temps pressait. Immédiatement après le vol, une vaste opération de recherche fut lancée. Des détectives de Scotland Yard furent affectés à l'affaire et un appel à témoins national fut diffusé. La police explora diverses pistes, mais l'enquête ne donna initialement que peu de résultats. Le public était captivé par le déroulement des événements, et les journaux offraient des récompenses pour toute information permettant de retrouver le trophée. Les théories abondaient, allant des criminels professionnels aux supporters de football mécontents. La pression montait à mesure que la Coupe du monde approchait, et l'absence du trophée pesait lourdement sur les préparatifs. On avait l'impression d'une crise nationale, les espoirs et les rêves d'une nation passionnée de football étant en jeu. Le désespoir de retrouver le trophée était palpable, et tous retenaient leur souffle, attendant un dénouement heureux.Par un heureux hasard, le trophée Jules Rimet fut retrouvé une semaine plus tard par un chien nommé Pickles. Pickles, un collie noir et blanc, se promenait avec son maître, David Corbett, à Beulah Hill, dans le quartier d'Upper Norwood, au sud de Londres. En reniflant un buisson, Pickles tomba sur un paquet suspect enveloppé dans du papier journal. Curieux, Corbett ouvrit le paquet et découvrit le trophée disparu. Incroyable ! Un chien, de toutes les créatures, devint le héros du jour ! La découverte de Pickles déclencha une liesse générale dans tout le pays, les journaux le saluant comme un héros national. Corbett, lui aussi, fut sous les feux des projecteurs, recevant une récompense et une reconnaissance unanime pour son rôle dans la récupération du trophée. Ce fut un retournement de situation véritablement remarquable, transformant un moment de désespoir national en un moment de célébration et de soulagement. Pickles fut même invité au banquet organisé en son honneur ! Après sa récupération, le trophée Jules Rimet fut précieusement conservé jusqu'au début de la Coupe du Monde. L'Angleterre remporta le tournoi, battant l'Allemagne de l'Ouest lors d'une finale palpitante à Wembley. Le retour du trophée en toute sécurité rendit cette victoire d'autant plus savoureuse, ajoutant une fierté nationale supplémentaire. Cependant, le trophée Jules Rimet original n'était pas destiné à rester en Angleterre indéfiniment. Le Brésil remporta la Coupe du Monde pour la troisième fois en 1970, obtenant ainsi le droit de conserver le trophée définitivement, conformément au règlement en vigueur à l'époque. Malheureusement, en 1983, le trophée Jules Rimet fut de nouveau volé au Brésil et n'a jamais été retrouvé. Ce second vol ajoute une nouvelle dimension de mystère et d'intrigue à l'histoire du trophée. Ainsi, pour répondre à la question « Où est le trophée de la Coupe du monde de 1966 ? » , l'original est toujours introuvable et probablement fondu, tandis qu'une réplique est accessible au public. La mise en scène est particulièrement bien faite avec un trait semi réaliste qui porte la narration. C'est une BD tout public sans violence ou contenu choquant (on nous épargne la tragédie de Pickles).La Coupe du Monde de 1966 est gravée dans l'histoire du football, non seulement pour la victoire triomphale de l'Angleterre à domicile, mais aussi pour le vol retentissant du trophée Jules Rimet quelques mois avant le début du tournoi. L'histoire de sa disparition et de sa récupération est fascinante, pleine de suspense, d'un chien héroïque et, finalement, de la restauration de la fierté nationale.Editions : Editions du TiroirDate de sortie : 29 Avril 2026