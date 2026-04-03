Développé par Terrible Toybox NZ, Death by Scrolling est un roguelite solo à la troisième personne en 2D pixel art avec défilement automatique de bas en haut, dans le style « endless runner ». C'est un titre bien différent de ceux auxquels son fondateur, Ron Gilbert , nous a habitués . Pour ceux qui ne le connaissent pas, Ron est l'un des créateurs de Monkey Island , un jeu d'aventure graphique 2D emblématique, dont le plus récent est Thimbleweed Park. Mais c'est aussi un auteur qui aime expérimenter, comme en témoignent des titres tels que DeathSpank et The Cave. Pourtant, toutes ces œuvres ont un point commun : l'humour . Un humour subtil, parsemé de blagues originales mais presque toujours efficaces. L'écriture de Ron est immédiatement reconnaissable, non seulement à son absurdité, qui n'est presque jamais une fin en soi, mais aussi à son usage créatif de l'humour. Or, tous ces éléments sont présents dans Death by Scrolling, et ce n'est pas un hasard si cela compte parmi ses points forts. Ironiquement, Death by Scrolling semble se moquer de son propre genre, en exploitant une série de personnages absolument bizarres et pourtant dépourvus d'identité. Une identité qui évolue d'une partie à l'autre, d'un dialogue à l'autre, transcendant les différentes « courses » contre la mort elle-même. Graphiquement, Death by Scrolling remplit son rôle, proposant un pixel art plutôt soigné mais aussi assez fade. Sans l'humour caractéristique de son auteur et quelques clins d'œil à ses propres titres, le jeu risquerait de se perdre dans la masse des jeux similaires, dont certains offrent un style graphique bien plus distinctif et original. Les biomes, quant à eux, sont résolument classiques et ne réservent que peu de surprises. La bande-son est agréable, mais sans surprise ni originalité. Elle sert simplement d'accompagnement, parfois interrompue par la voix du Faucheur annonçant son arrivée menaçante. On apprécie également la présence bienvenue de sous-titres français , qui permettent de savourer pleinement les répliques de Rong.Tout d'abord, nous vous recommandons de lire le tutoriel décalé , une sorte de manuel qui s'adresse directement aux joueurs et confirme d'emblée le ton général du jeu, qui, non, ne se prend pas au sérieux. En revanche, il n'y a pas de véritable trame narrative, ce qui, comme souvent dans le genre, relève davantage du paradoxe et de l'ironie que d'une intrigue capable de marquer les esprits, à l'instar de Monkey Island. De plus, comme mentionné précédemment, les personnages ont ici beaucoup moins de temps et d'occasions de s'exprimer et de se faire connaître. Et c'est bien dommage . Dans Death by Scrolling, le but est de survivre en amassant de l'argent et en échappant à la Faucheuse , cruelle et immortelle , qui nous traque sans relâche. L'argent est notre seul espoir de salut (pour une fois), et nous pouvons l'utiliser pour payer le passeur qui, en théorie du moins, devrait nous conduire dans l'au-delà. Le jeu se veut léger, ironique et décalé, mais sa structure pèche par sa répétitivité. En effet, il exige plusieurs essais, ce qui se traduit par des phrases et des dialogues entiers qui se répètent à l'identique après seulement quelques heures de jeu. C'est vraiment dommage.Death by Scrolling est un roguelite en 2D pixel art dont l'écran défile automatiquement vers le haut, vous obligeant à courir sans relâche… sous peine de mort. Le but du jeu est de survivre dans une course effrénée sans pouvoir prédire ce qui vous attend : ennemis, éléments du décor, obstacles, pièges, leviers… Tout est généré de manière procédurale, ce qui rend chaque partie unique. Cela peut aussi engendrer des problèmes imprévus « graves », comme se retrouver bloqué sur un plateau sans possibilité de faire demi-tour et subir l'un des nombreux game over… Dans Death by Scrolling, tout est généré de manière procédurale, y compris les ennemis, les bonus et ces précieuses pièces. Voici le véritable objectif du jeu : amasser cinq mille pièces pour payer le passeur et s’échapper de ce purgatoire surréaliste et ironique. Pour ce faire, outre la collecte de pièces disséminées dans les zones de jeu et sur les ennemis vaincus, il est possible d’ouvrir des coffres au trésor et, surtout, d’accomplir des quêtes annexes facultatives. Celles-ci nous sont confiées par des personnages non-joueurs présents dans les zones de repos – les seules zones sûres du jeu – entre les niveaux. Ces quêtes ne sont rien de plus que des prétextes aléatoires pour trouver un objet et le rapporter. La particularité de ces missions réside dans le fait que l'objet doit être trouvé dans le biome adéquat . En effet, Death by Scrolling propose plusieurs biomes, et après chaque partie, deux portails s'ouvrent, offrant un aperçu du biome en question. Ce choix influence le lieu et les ennemis, mais sa dimension stratégique reste trop vague et manque de précision. Quoi qu'il en soit, cela contribue à diversifier un jeu qui a tendance à devenir répétitif après quelques parties seulement, révélant ses secrets assez rapidement et se montrant plus simple qu'on ne le pense.Vous débloquerez plusieurs personnages , chacun possédant des caractéristiques et des bonus spécifiques à prendre en compte pour varier légèrement vos parties. Par exemple, pour attaquer, il utilise un arsenal d'armes dont les cartes doivent être récupérées lors de la phase d'« évasion ». Ces armes , tout comme les bonus actifs et passifs, sont aléatoires et vous les perdez si vous mourez. De plus, elles ont une « durabilité » : une fois épuisée, l'arme ou la capacité correspondante disparaît. La stratégie est donc primordiale et il faut réfléchir à quel ennemi attaquer, quelle arme ou capacité équiper, et s'il vaut mieux privilégier les cartes similaires pour augmenter leur durabilité ou les remplacer. Comme prévu, une grande partie de la stratégie repose sur le hasard, car il est impossible de prédire ce que l'on trouvera en chemin. Un autre élément important de Death by Scrolling, outre les ennemis assez variés mais simples à affronter, est le Faucheur . Il apparaît aléatoirement et se met à nous poursuivre. Impossible de le vaincre, et s'il nous atteint, c'est la fin de la partie. Alors, comment l'éviter ? En exploitant le terrain, en essayant de le piéger contre le décor et son incessant mouvement ascendant. De plus, une fois le pont franchi à la fin du niveau, il ne pourra plus nous atteindre au hub, ce qui sera un vrai soulagement. Il convient également de mentionner les cartes spéciales que vous pouvez acheter auprès du marchand de gemmes avec des gemmes, une monnaie spéciale du jeu au même titre que les pièces. Ces gemmes , les seules ressources qui ne sont pas réinitialisées à la fin d'une partie, permettent d'acquérir des cartes permanentes qui améliorent votre expérience de jeu de manière passive et durable. Certaines de ces cartes comportent un malus destiné à équilibrer le jeu et à éviter qu'il ne soit trop facile.Death by Scrolling se distingue par quelques idées originales, mais surtout par l'humour iconique de son auteur. C'est un projet mineur, et cela se ressent : il peine à convaincre, notamment au niveau de son scénario. Le gameplay, en revanche, est immédiat et bien pensé, mais devient vite répétitif, tandis que sa génération procédurale peut constituer un obstacle agaçant. Il convient toutefois de noter qu'il offre un bon niveau de difficulté, ainsi que des idées créatives captivantes.