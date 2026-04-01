Dortmunder tome 1 : Bank Shot

1972. La bande hilarante et familière menée par Dortmunder et Kelp est de nouveau en liberté. L'idée géniale vient de Victor, le neveu de Kelp, un ancien agent du FBI. Il s'agit d'un braquage de banque, le siège temporaire de la banque par actions des capitalistes et des immigrés : une caravane hissée sur une plateforme en béton. Rien de plus simple que d'amener un camion, d'y attacher la caravane et de braquer toute la banque d'un seul coup… » Les vieilles connaissances se retrouvent dans la réserve du bar-restaurant. Dortmunder, maigre, hagard et fatigué, Kelp, le voleur de voitures toujours enthousiaste, et le chauffeur Murch, qui est constamment à la recherche d'itinéraires. Cette fois-ci, May, la colocataire de Dortmunder, la mère de Murch et Victor, le neveu de Kelp, un ancien agent du FBI, sont également de la partie. L'objectif est de braquer le bâtiment temporaire de la banque, long de 15 mètres et large de 4. Dans cette histoire amusante, une bande tente de coincer l'excellent capitaine de police Deemer et le lieutenant Hepplewhite. Westlake est en bonne compagnie. L'histoire commence par la tentative de tromperie maladroite de Dortmunder et se termine en apothéose. Vraiment en apothéose !Donald E. Westlake (1933-2008), qui a écrit sous de nombreux pseudonymes et dans des styles variés, fut l'un des grands noms du suspense, et son roman « Bank Shot », est l'un des meilleurs de sa collection. Il s'agit davantage d'une histoire de gangsters que d'une enquête policière. John Archibald Dortmunder est un voleur né qui n'éprouve aucun remords pour son métier et n'a aucune intention d'en changer. De plus, son caractère fait de lui un homme très cynique et sceptique, qui apparaît amer, brusque, méfiant et pessimiste. Les choses ne se déroulent généralement pas comme il le souhaiterait, et pourtant, il conserve une impassibilité face à l'adversité. Après plusieurs séjours en prison, il est toujours à la recherche de nouveaux braquages ??à réaliser. En attendant de trouver une affaire qui l'intéresse, il passe son temps à escroquer des gens bien intentionnés dans la banlieue new-yorkaise en leur vendant de faux abonnements à des encyclopédies. Pour se lancer dans une telle aventure, Dortmunder retrouve d'anciens complices et en recrute de nouveaux. Parmi eux, son collègue Kelp, le célèbre voleur de voitures – notamment de médecins – et le neveu de Kelp, Victor, un ancien agent du FBI renvoyé pour ses plans extravagants, mais grand amateur de culture populaire, qu'il s'agisse de bandes dessinées, de livres ou de romans d'aventures de toutes sortes des décennies précédant la Seconde Guerre mondiale. Et bien sûr, comment oublier l'excellent pilote Stan Murch, capable de prendre les commandes de n'importe quel engin, qu'il s'agisse d'un camion géant ou d'un hélicoptère ? Et pour ne pas être seul dans une telle situation, il est accompagné de sa mère âgée, conductrice de taxi. Un nouvel élément du groupe est Herman X, un Afro-Américain élégant et sybarite, un briseur de box-office, un digne représentant de la blaxploitation. Et pour que personne ne manque à l'appel, nous verrons également la participation de May, la partenaire de Dortmunder, bien qu'elle soit la moins gourmande du groupe, ou bien nous nous retrouverons au « OJ Bar and Grill » sur l'avenue Amsterdam, lieu de réunion du groupe et où ils sont surveillés par leur barman , le grand Rollo.Comme nous l'avons mentionné, l'intrigue est centrée sur la tentative de braquage d'une banque par Dortmunder et sa bande. Le récit nous parlera des préparatifs méticuleux qu'exige un tel vol, et nous apprendrons notamment la nécessité d'un financement. Face à nos intrépides voleurs se dressent les forces de l'ordre, qui tenteront de déjouer leur plan. Il s'agit du capitaine Deemer et du lieutenant Heplewhite. Avec cette intrigue unique et ces personnages, l'auteur nous offre un récit foisonnant de situations excessives, de dialogues étincelants, de descriptions corrosives des personnages et des situations, avec une prédilection pour les scènes quasi grotesques. Le tout se déroule à un rythme effréné, offrant des scènes d'action spectaculaires et, comme nous l'avons mentionné, des dialogues et des descriptions saisissants. Et ce, avec des personnages qui tentent désespérément d'éviter la violence physique dans leurs aventures, malgré des actions tout simplement époustouflantes. Les illustrations sont saisissantes. Iglesias relève tous ces défis avec son talent habituel. L'essentiel, aussi évident que cela puisse paraître, est que l'illustrateur donne vie à un polar de premier ordre. Tout est crédible et authentique, tout évoque les grands policiers que la plupart d'entre nous avons regardés durant notre enfance, même si le genre est aujourd'hui sous-exploité. Et tous les personnages possèdent un charisme considérable. Sans cela, les scènes d'ouverture et de clôture n'auraient pas le même impact.La fantaisie comique de Westlake fonctionne avec la même efficacité en bande dessinée, tant au niveau du langage que des situations. Il s'agit davantage d'une tentative pour accomplir une tâche apparemment impossible que d'un crime à proprement parler. Westlake est un maître du suspense non violent, dont le défi, cette fois-ci, était de raconter une histoire captivante du mieux possible. Un album qui se dévore, en espérant que les autres aventures de Dortmunder seront rapidement adaptées en BD.Date de parution : 10 Avril 2026Editions : Dupuis