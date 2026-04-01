Astro Royale tome 3

Astro Royale (Negai no Astro) est une série en six tomes publiée au Japon aux éditions Shueisha. La famille Yotsurugi, autrefois un syndicat du crime, s'est transformée en une organisation populaire. Leur chef, Kongo Yotsurugi, s'est montré généreux et a adopté plusieurs enfants, dont certains de ses rivaux. Cependant, son seul fils, Hibari, n'a jamais osé se prononcer ouvertement lorsqu'il a fallu nommer un successeur en raison de la santé déclinante de Kongo. Lorsque Kongo décède, il est du devoir d'Hibari d'annoncer le nouveau successeur de la famille ; cependant, lorsqu'il nomme son frère adoptif et ami le plus proche, Terasu, comme nouveau chef, toute la famille provoque un tollé car ils pensaient que leur frère adoptif, Shio, était assuré de devenir le nouveau chef. Cette nuit-là, une pluie de météores s'abat sur la ville. On dit que si l'on tient un objet qui nous est cher et que l'on fait un vœu, il se réalisera. Cependant, ils ne s'attendaient pas à ce qu'une météorite s'abatte sur la ville et provoque une catastrophe. Lors de l'explosion, un immeuble s'effondre sur Terasu. Grâce à son vœu, Hibari acquiert un pouvoir appelé Astro… la manifestation de votre vœu en lien avec l'objet que vous teniez. Hibari tenait une balle que son père lui avait léguée. Comme lui, son bras se transforma en balle et son poing en poudre, ce qui amplifia considérablement la puissance d'un simple coup de poing. Grâce à cela, il pulvérise l'immeuble et sauve Terasu, mais s'effondre. Hibari se réveille deux semaines plus tard, et le monde a changé. Il n'était pas le seul à avoir acquis le pouvoir d'Astro. Contrariée par la succession de Kongo, la famille se divise en plusieurs factions, chacune contrôlant une partie de Tokyo. Leur objectif est de renverser Terasu et Hibari pour devenir le nouveau chef et façonner l'avenir de la famille Yotsurugi à leur image. Le responsable de cette bataille royale n'est autre que Shio lui-même. Hibari sait qu'il ne peut pas vaincre Shio seul, il doit donc constituer une faction… et quoi de mieux que de se tourner vers sa famille !Le combat contre Shio s'achève et, comme prévu, rien n'est résolu. Cependant, ce qui s'est passé à la fin a soulevé de nouvelles questions. Apparemment, les personnages se posaient les mêmes interrogations, se demandant eux aussi ce que Shio voulait dire en affirmant que la catastrophe et la famille Yotsurugi étaient liées. Après l'arrivée de Satsuki Yotsurugi, venue récupérer Shio pour faciliter sa fuite, Hibaru et sa bande retournent au commissariat pour retrouver Nono. Ils y rencontrent un nouveau personnage : Hyoga Himuro. Cet ancien inspecteur de la brigade des crimes organisés a été promu dans une unité d'enquête ultrasecrète, l'Unité 6. Il voue une haine farouche aux yakuzas et arrête Tora sur-le-champ pour l'incident avec Shio, alors que ce dernier en est entièrement responsable. Cela amène notre équipe à faire appel à un autre membre de la famille adoptive, Reri Zenmyoji, l'avocate de la famille. Malgré son attitude froide et abrupte, elle accepte de collaborer à l'enquête après avoir appris les plans de Shio. Leurs recherches les mènent à une plateforme pétrolière abandonnée en mer, propriété de la famille Yotsurugi. Cette plateforme servait autrefois de centre de recherche… un lieu que Kinpa connaît un peu trop bien. Après avoir découvert quelques éléments du passé de Kinpa, Hyoga et deux membres de l'Unité 6 leur rendent une visite inattendue. Hyoga, capable de projeter de la glace avec un pistolet, utilise les techniques d'eau et de vent de son équipe pour créer une attaque combinée impressionnante dont Hibaru et les autres devront absolument se servir pour survivre ! Dans ce tome trois, il y avait peu de nouveaux personnages cette fois-ci, mais nous avons Reri Zenmyoji, fille adoptive de la famille Yotsurugi. Avocate de la famille, son Astro lui permet de conjurer des missiles capables de déchirer l'espace-temps. On pourrait croire que ce pouvoir est ultra-destructeur, mais il n'en est rien. Il peut révéler des visions du passé si elle connaît la date et l'heure exactes, lui permettant ainsi de faire avancer ses enquêtes. Un Astro plutôt pratique pour une avocate ! Son attitude est d'abord très froide… comme si Hibaru ne voulait pas la déranger, mais plus elle en apprend, plus elle s'adoucit et souhaite les aider… surtout, ne la traitez pas d'idiote, car c'est ce qui la met le plus mal à l'aise !Ensuite, nous avons Hyoga Hibaru. On découvre un peu de son passé en se penchant sur celui de Kinpa. Après un incident qu'il a provoqué et qui a marqué la vie de Kinpa à jamais, il a sombré dans la folie et est devenu un extrémiste. Il voue une haine sans bornes aux yakuzas et souhaite les mettre tous derrière les barreaux ; pourtant, avant cela, il n'était qu'un simple exécutant du gouvernement au sein des forces de police. Il a été envoyé sur la plateforme pétrolière par le gouvernement dans le cadre d'un projet secret impliquant les souhaits de la population. Si vous connaissez un tant soit peu les rouages ??des gouvernements et des projets secrets dans le monde de la fiction, il est facile de comprendre que ce projet avait des visées plus… autoritaires… qu'utiles. À présent, Hyoga n'est plus qu'un fou furieux qui se cache derrière un masque de justice pour commettre des meurtres. Enfin, le personnage de Kinpa a évolué au fur et à mesure que l'on explorait son passé. On découvrait qui étaient ses vrais parents et pourquoi leurs recherches sur la plateforme pétrolière étaient si importantes à leurs yeux. Lorsqu'ils apprirent que le gouvernement utilisait leurs recherches à des fins maléfiques, la mère de Kinpa tenta de les préserver autant que possible jusqu'à l'intervention de Hyoga. Les événements qui suivirent expliquèrent le vœu de Kinpa et comment elle avait acquis ses pouvoirs. Bien que son histoire ne soit pas inédite, elle n'en demeurait pas moins touchante, tant elle était bien racontée. Maintenant que les ambitions de Shio sont un peu plus claires, il sera intéressant de voir comment tout cela évoluera. Malgré quelques nouvelles informations, ses véritables objectifs restent encore flous, et c'est tant mieux. On aurait pu penser que ce tome ne le fasse disparaître de son rôle d'antagoniste principal pour se concentrer sur autre chose, mais il n'en fut rien. Le scénario le plus prévisible s'est déroulé : la bataille est restée indécise, le maintenant ainsi au cœur de l'intrigue, avec un plan d'envergure. Ses paroles inquiétantes laissent toutefois présager une certaine prudence quant à l'affrontement final à venir.Si le tome 2 d'Astro Royale s'est terminé sur un suspense insoutenable en plein combat, le tome 3 suit la même voie, Hibaru se préparant à affronter Hyoga en duel. Sachant que nous sommes déjà à mi-chemin de la série, il était prévisible que certains aspects soient expédiés mais l'auteur gère bien le temps restant. Il nous faudra attendre le moment venu pour voir si le scénario nous réserve une belle surprise !Date de parution : 22 Avril 2026Editions : Glenat Manga