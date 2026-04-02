Ichi the Witch tome 3

Ichi the Witch est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu sept tomes à ce jour aux éditions Shueisha. Dans un monde où seules les femmes peuvent être sorcières, un jeune garçon, sans le savoir, acquiert leurs pouvoirs. La magie est bien vivante, à l'intérieur d'êtres appelés Majiks. En réussissant l'épreuve d'un Majik, une sorcière peut s'emparer de son pouvoir. Cependant, seules les femmes peuvent devenir sorcières ou utiliser des objets magiques. Tout bascule le jour où un jeune homme nommé Ichi bouleverse le monde en vainquant un Majik redoutable et en obtenant ses pouvoirs magiques ! Chasseur solitaire, Ichi ignore tout des sorcières et des Majiks, mais il est obsédé par la chasse à tout ce qui respire la soif de sang. Lorsque cet instinct le pousse à intervenir dans un combat entre la grande sorcière Desscaras et le terrifiant roi Majik Uroro, contre toute attente, il acquiert la magie destructrice d'Uroro, devenant ainsi le seul sorcier masculin au monde ! Et même Desscaras est loin d'imaginer le casse-tête que ce jeune Ichi, véritable sauvageon, est sur le point de lui donner.Au beau milieu d'un affrontement contre Toge-ice, l'ennemi le plus redoutable – le majik anti-monde – surgit. Face à cet ennemi que l'Association des Sorcières traque depuis des années, Ichi l'affronte avec la magie qu'elle a elle-même traquée ! Elle lutte contre sa puissance écrasante, mais l'apparition de Deathcrow change le cours de la bataille… !? Alors que l'attaque de l'anti-monde se rapproche des habitants, la plus puissante sorcière des temps modernes lance sa contre-attaque ! Comme souvent dans les mangas du Jump , l'intrigue est trépidante et palpitante. Dans son combat contre le magik anti-monde, Ichi lance une contre-attaque désespérée, mais en vain. Desscaras prend le relais. Fidèle à sa réputation de sorcière la plus puissante des temps modernes, elle livre une bataille féroce. Le magik anti-monde disparaît en déclarant : « Un jour, je détruirai le monde. » Desscaras, ayant reçu une prophétie selon laquelle « Ichi acquerra la magie anti-monde et le monde sera sauvé, mais Ichi mourra », conclut un pacte maître-disciple avec Ichi, devenant ainsi sa famille et partageant sa vie et sa mort. Son courage est admirable. Alors qu'Ichi et Desscaras partent à la recherche de magie, conformément à la prophétie suivante, un étrange homme, dont le corps a été modifié pour pouvoir toucher la magie, apparaît devant eux. La professeure Desscaras est incroyablement attachante, aussi bien comme enseignante que comme héroïne. Pas étonnant qu'elle soit si populaire. Et maintenant, il est clair que nous passons à la phase de recrutement d'alliés afin d'éviter une mort facile pour Ichi. Face à un ennemi aussi dangereux, être « un peu fort » ne suffira pas ; on peut donc imaginer un avenir où un groupe d'individus aussi puissants qu'excentriques se formera. Dans ce cadre, Ichi se rend au pays de Bakugami et rencontre les habitants du « Paradis Cruel ». Ils sont décrits comme des « humains modifiés génétiquement pour permettre aux hommes d'utiliser la magie », mais on se demande si cette tentative est finalement couronnée de succès ? Si Ichi est le premier de l'histoire, alors ce serait un échec. De par sa position, il est comme un « combattant de première ligne capable de frapper les utilisateurs de magie à mains nues ». Un nouveau chapitre commence alors, porteur d'une nouvelle prophétie annoncée par la Sorcière de la Prophétie. Un nouveau personnage suspect et pervers fait également son apparition, rendant la suite encore plus incontournable. Il semblerait que « Magik Anti-Monde » soit bien le boss final. Dans les mangas récents, le boss final est souvent dépourvu de convictions profondes, voire d'idéologie tordue. Ici, il apparaît pour l'instant comme une simple incarnation du désastre. De plus, son combat contre Desscaras ressemble davantage à une joute verbale qu'à un véritable affrontement. C'est peut-être tout simplement sa nature. Il est assez étrange que la motivation d'Ichi pour affronter le boss final soit simplement « parce que j'ai envie de chasser ». Le protagoniste, élevé dans les montagnes, est naïf mais sensible aux intentions meurtrières et utilise ses instincts sauvages et ses talents de chasseur comme des armes, à l'instar de Yuru-kun qui utilise ses partenaires. La représentation des scènes de combat est saisissante, le rythme des cases est excellent et vous ne pourrez plus lâcher l'histoire. Les scènes de lancement de sorts et le rendu détaillé des expressions faciales créent une tension palpable, et l'énergie est palpable à l'écran.Ce tome est tellement riche en événements que l'on peine encore à le décrire. La plus grande menace qui pèse sur ce monde, et un candidat sérieux pour le boss final, est le magik anti-monde. Or, selon la magie prophétique, si Ichi maîtrise cette magie, il mourra lui aussi. Malgré son apparence outrancière, la maturité dont Desscaras et les sorcières sont dépeintes est rassurante.Date de parution : 02 Avril 2026Editions : Ki-oon