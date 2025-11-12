Legacy of Kain: Ascendance

Piégée dans une faille temporelle par la ruse de Morbius, Elaleth cherche à se venger de son frère Raziel, contraint de tuer son amant après avoir assisté à sa transformation en vampire. Raziel lui tranche la main pour la protéger de la contamination, mais en vain. Ce récit de vengeance tente d'égaler la complexité narrative des précédents jeux Legacy of Kain, tout en comblant les lacunes entre la fin de Blood Omen et le début de Soul Reaver. Cependant, en tant que personnage principal, Elaleth paraît bien simple et linéaire comparée à Kain et Raziel. Cette fois-ci, vous incarnerez tour à tour Elaleth, Raziel et Kain, comme dans Legacy of Kain : Defiance. Chaque personnage possède des capacités et des mouvements différents, mais ils n'utilisent toujours que trois boutons : sauter, attaquer et accélérer. Il y a aussi des boutons pour bloquer ou parer, mais nous les avons à peine utilisés pendant ce jeu, car les attaques ennemies ne sont pas particulièrement difficiles. Elaleth possède des ailes de chauve-souris lui permettant de voler et de planer dans les airs ; Kain, quant à lui, ne peut ni voler ni planer, mais peut se transformer en chauve-souris pour se déplacer entre les plateformes. Ces deux personnages de type vampire ont des points de vie qui diminuent progressivement ; ils doivent donc se nourrir du sang d'ennemis mourants et de prisonniers apparaissant aléatoirement dans chaque niveau, sans aucune explication quant aux raisons de leur incarcération ou à leurs crimes passés.Dans la peau de Raziel, vous incarnerez aussi bien l'humain que le vampire. L'humain pourra brûler les vampires pour les empêcher de ressusciter. Avec seulement quatre boutons, le jeu rappelle l'époque de la Super Nintendo ou de la Game Boy Advance, où la plupart des jeux se jouaient avec des boutons simples et intuitifs. Cependant, la simplicité du gameplay d'Ascendance, basé sur des commandes simples, engendre un manque de variété dans les combats, ce qui peut rendre le jeu répétitif. Grâce aux nombreux points de contrôle, terminer le jeu au niveau de difficulté le plus élevé n'est pas difficile ; cela requiert simplement de la patience et une approche tactique. Au premier abord, Legacy of Kain : Ascendance ressemble à un Metroidvania avec ses graphismes pixélisés, mais c'est dommage que le gameplay soit différent. Dans chaque niveau, vous incarnez l'un des trois personnages principaux et progressez de gauche à droite en affrontant tous les ennemis qui apparaissent à l'écran, tout en évitant les précipices et autres obstacles. La torche enflammée est particulièrement agaçante : si votre personnage la touche, elle subit des dégâts importants et est projetée sur le côté, ce qui a souvent coûté la vie de notre avatar.Malgré ses graphismes pixelisés 16 bits nostalgiques, Ascendance semble détonner dans le genre. Blood Omen: Legacy of Kain, sorti sur PlayStation et PC, proposait une vue isométrique assez détaillée à l'époque, là c'est le strict minimum et la 2D ne semble pas le choix le plus évident pour la série. Sur Nintendo Switch 2, on ne détecte pas de changements profonds, tout juste le jeu profite d'une meilleure résolution mais il n'y a pas de version native pour la console native de nouvelle génération. Simon Templeman et Michael Bell reprennent leurs rôles de Kain et Raziel dans Ascendance, ce qui confère à chaque opus de Legacy of Kain une grande cohérence. La bande originale est entraînante et contribue à l'immersion, mais les effets sonores du jeu sont plutôt basiques. Pour ceux qui souhaitent compléter leur collection de trophées Platine, ceux de Legacy of Kain : Ascendance ne sont pas trop difficiles à obtenir. Malheureusement, nous n'avons pas eu droit à une version numérique de la bande dessinée Kickstarter pour ce jeu, ce qui nous aurait permis de mieux comprendre l'histoire d'Elaleth et de Raziel. L'intrigue ne manquera pas de surprendre (mais qu'est-ce que c'est que ce jeu télévisé ?) et certains joueurs risquent de la trouver hors sujet voire grotesque tant elle ne cadre pas avec le reste de la saga.Legacy of Kain : Ascendance tente d'ouvrir un nouveau chapitre à la série Legacy of Kain après une longue attente, mais malheureusement, il n'est pas à la hauteur de ses prédécesseurs. Les fans inconditionnels voudront peut-être lui donner une chance, mais n'en attendez pas trop.