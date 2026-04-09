Ichi the Witch tome 2

Ichi the Witch est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu six tomes à ce jour aux éditions Shueisha. Dans un monde où seules les femmes peuvent être sorcières, un jeune garçon, sans le savoir, acquiert leurs pouvoirs. La magie est bien vivante, à l'intérieur d'êtres appelés Majiks. En réussissant l'épreuve d'un Majik, une sorcière peut s'emparer de son pouvoir. Cependant, seules les femmes peuvent devenir sorcières ou utiliser des objets magiques. Tout bascule le jour où un jeune homme nommé Ichi bouleverse le monde en vainquant un Majik redoutable et en obtenant ses pouvoirs magiques ! Chasseur solitaire, Ichi ignore tout des sorcières et des Majiks, mais il est obsédé par la chasse à tout ce qui respire la soif de sang. Lorsque cet instinct le pousse à intervenir dans un combat entre la grande sorcière Desscaras et le terrifiant roi Majik Uroro, contre toute attente, il acquiert la magie destructrice d'Uroro, devenant ainsi le seul sorcier masculin au monde ! Et même Desscaras est loin d'imaginer le casse-tête que ce jeune Ichi, véritable sauvageon, est sur le point de lui donner.Après avoir rejoint l'escouade Desscaras, Ichi est envoyé en mission par l'Association des Sorcières pour chasser le requin de glace. À son arrivée, il découvre des villageois figés dans la glace… ! Afin de chasser et d'apprendre la redoutable magie de l'ennemi qui congèle les êtres vivants, il doit affronter une épreuve terrible dans ces terres glacées… ! Pendant que Desscaras et Kumugi luttent contre ces épreuves difficiles, Ichi élabore un plan secret surprenant. L'intrigue se déroule à un rythme effréné dans ce tome deux, donnant envie de lire la suite. Les protagonistes subissent une défaite cuisante face au requin de glaces, qui exige qu'on l'orne " de beauté !". Ichi se souvient des paroles d'un chasseur rencontré auparavant et démembre le Requin de Glace, disposant ses restes sur un plateau en forme de bateau. Impressionné par cette originalité, le Requin reconnaît sa défaite, et Ichi apprend la magie. L'Association des Sorcières est divisée : faut-il ou non annoncer au monde entier qu'Ichi a appris trois sorts en deux semaines ? Il finit par affronter Togeice, une sorcière sérieuse représentant l'opposition. Une chasse magique aux champignons géants a lieu. Toge-ice utilise la glace pour les abattre instantanément, tandis qu'Ichi chasse les champignons à sa manière. Un sort magique ressemblant à une masse de mort passe. Désireux de traquer un ennemi puissant, Ichi libère le Requin de Glace. Son style de combat ingénieux et plein de ressources est typique du Shonen Jump et très plaisant. Qu'il s'agisse de poissons ou de champignons, il est touchant qu'Ichi considère ses adversaires non pas comme de la magie, mais simplement comme des proies à chasser. On apprécie particulièrement qu'il existe des sorts comme Requin de glace qui ne nécessitent pas de vaincre un ennemi pour être maîtrisés ; le jeu ne se résume donc pas qu'à des combats. Le nouveau personnage est probablement puissant, mais il donne l'impression d'être une proie facile. Une caractéristique des mangas du Shonen Jump est que l'ennemi le plus puissant est rencontré dès le début. Généralement, il est vaincu et devient le boss final, mais on se demande comment cela sera géré dans ce manga. Ichi est un véritable fou furieux, animé par un désir de chasser plus fort que d'aider les autres. L'apparence des ennemis est également saisissante, de la taille immense du requin des glaces à la nature inquiétante de la magie des champignons, offrant une série de scènes palpitantes. De nombreux échanges comiques viennent contrebalancer la gravité des scènes plus sombres.Le tome 2 regorge de rebondissements palpitants : l’apprentissage de la magie pour combattre les requins des glaces qui attaquent le village, un combat contre la Sorcière des Neiges d’Argent et l’apparition du plus grand ennemi. L’histoire, dynamique et entraînante, offre une lecture pétillante et rafraîchissante. Les nombreuses illustrations, d’une beauté saisissante, lui confèrent un charme classique indéniable. La sensibilité et la vision du monde uniques d’Ichi, si différentes de celles du commun des mortels, sont une fois de plus remarquables. Mais ce qui est le plus impressionnant, c’est la façon dont il suit ses propres règles et semble même éprouver un certain plaisir à chasser.Date de parution : 12 Fevrier 2026Editions : Ki-oon