Développée par Limited Run Games , Marvel MaXimum Collection est une collection de six titres 8 et 16 bits, tous liés à l'univers Marvel. Un mini-monde débordant de nostalgie, mais aussi avec ses qualités et ses défauts. Il ne s'agit pas d'une remasterisation, à l'instar des Fear Effect et autres Fighting Force déjà publiés par LRG, et les graphismes, hormis la possibilité d'appliquer des filtres visuels ou des arrière-plans, n'ont subi aucune retouche. Cela signifie que, comme pour le gameplay, tous les atouts et les défauts de l'époque sont toujours présents. Inutile de préciser que la nostalgie est omniprésente, tout comme la valeur historique de l'ensemble. Il s'agit en effet de quelques-uns des premiers titres dédiés aux héros MARVEL. On retrouve l'emblématique et très réussi "X-Men: The Arcade Game" de Konami (Arcade, 1992), ainsi que le moins connu et plus minimaliste "Silver Surfer" de Software Creations (NES, 1990). Entre les deux, on découvre d'autres titres tout aussi emblématiques et importants tels que "Captain America and The Avengers" de Data East (Arcade/MegaDrive, 1991), "Spider-Man and Venom: Maximum Carnage" de Software Creations (Super Nintendo/MegaDrive, 1994), sa suite directe "Venom/Spider-Man: Separation Axiety" de Software Creations (Super Nintendo/MegaDrive, 1995), et enfin, "Spider-Man and the X-Men: Arcade's Revenge" de Software Creations (Super Nintendo/MegaDrive/Game Boy/Game Gear, 1992). Un coffret centré principalement sur les X-Men et Spider-Man, mais incluant également Captain America qui, même aujourd'hui, grâce à une belle variété de personnages comme Vision et Iron Man, parvient à captiver et à intriguer du début à la fin avec un succès considérable. L'ensemble, soutenu par l'indémodable moteur Carbon Engine de Limited Run Games, est purement archivistique et dédié aux fans de ces titres qui peuvent revivre les sensations de l'époque grâce à des trophées rappelant les moments les plus emblématiques, comme la première rencontre avec Magneto dans X-Men: The Arcade Game.Mais c'est aussi une opération qui séduit les néophytes, les curieux, ceux qui veulent découvrir le passé avec une touche de modernité. Et, comme c'est souvent le cas pour ce genre d'opérations, de plus en plus courantes dans notre secteur, voici un tout nouveau menu additionnel . Seul élément traduit en français, il propose une série d'options supplémentaires très intuitives qui rendent presque tous les titres bien plus accessibles, y compris le redoutable Silver Surfer. Ce menu vous permet de sauvegarder manuellement votre progression, la méthode variant selon le jeu. Vous pouvez également revenir en arrière de quelques secondes en cas d'erreur, ce qui vous permet de revivre rapidement une partie du jeu sans avoir à recommencer des niveaux entiers. Ces deux fonctionnalités contribuent à atténuer la difficulté, généralement très élevée pour la quasi-totalité des titres de la collection. De plus, vous trouverez un lecteur de musique, une galerie de documents historiques relatifs à chaque jeu et, pour X-Men : The Arcade Game uniquement, un mode multijoueur en ligne jusqu'à six joueurs. Globalement, la Marvel MaXimum Collection propose une série de bandes dessinées interactives, dont certaines, comme les chapitres Spider-Man et Venom, sont de véritables histoires distillées au compte-gouttes, entrecoupées d'action et de courtes cinématiques typiques des comics. On ne parle pas ici de récits exceptionnels, ni de moments véritablement mémorables, mais l'affinité avec les comics dont elles s'inspirent est indéniable. Les personnages sont extrêmement fidèles à leurs versions papier, la variété est au rendez-vous, et X-Men : The Arcade Game atteint même un certain niveau d'épopée grâce à ses mini-rebondissements. En bref, ce sont des histoires MARVEL classiques , foisonnant de personnages, de héros et de super-vilains en tous genres, dont beaucoup sont secondaires et aujourd'hui oubliés, dans des décors dignes des comics et fidèles à l'esprit des années 90 dont elles sont issues. Un véritable retour aux sources qui, cependant, n'est pas sans défauts, particulièrement visibles dans le gameplay.Marvel MaXimum Collection est une compilation de jeux d'action 2D à défilement horizontal . Certains, comme Silver Surfer, privilégient le gameplay de shoot'em up horizontal, tandis que d'autres misent sur des combos 2D à l'infini. On trouve également des titres comme Spider-Man et Venom qui explorent un gameplay de type plateforme, permettant de se balancer de rebord en rebord ou même d'escalader des niveaux entiers. Ce sont pourtant précisément ces phases qui mettent en lumière les limitations techniques des titres . Entre commandes imprécises, niveaux mal conçus et un niveau de difficulté assez élevé, l'expérience globale des jeux de la Marvel MaXimum Collection est plutôt ardu. X-Men: The Arcade Game reste, une fois de plus, le plus abouti et le plus satisfaisant. Un beat'em up scolaire, original et fidèle à son époque, mais qui fonctionne encore aujourd'hui dans presque tous ses aspects. Un atout majeur, entre autres, : une belle variété de personnages. L'épisode Captain America and The Avengers, en revanche, est un peu en retrait, se révélant moins précis et captivant, même s'il reste agréable pendant une grande partie de sa durée de vie. Les épisodes Spider-Man et Venom, malgré plusieurs versions disponibles, souffrent quant à eux d'une précision de contrôle inconstante et d'une conception des niveaux peu inspirée. Mais c'est l'affrontement entre Spider-Man et les X-Men qui révèle l'un des points faibles du titre. Ici, la conception des niveaux devient un véritable obstacle à surmonter. Un titre très rudimentaire qui a mal vieilli. Pourtant, la diversité de ses personnages et une réalisation impensable aujourd'hui en font une sorte de découverte archéologique fascinante, exigeant une grande patience. Il en faut encore plus pour Silver Surfer, un jeu déjà largement critiqué à sa sortie, avec des hitboxes catastrophiques et une difficulté assez élevée. Heureusement, les options supplémentaires rendent l'expérience plus agréable, même si l'on imagine que la fonction de retour en arrière sera utilisée à outrance.Graphiquement , Marvel MaXimum Collection n'apporte aucune nouveauté, mais reprend fidèlement les points forts des éditions originales. Force est de constater que la nostalgie opère à merveille, évoquant avec justesse les adaptations en bande dessinée de nombreux héros de notre enfance. De plus, la présence d'autant de titres aux distributions variées et l'inclusion de personnages aujourd'hui tombés dans l'oubli ne peuvent qu'enrichir l'ensemble. À noter également, le petit musée numérique, véritable pépite pour les amateurs du genre. La bande originale , fidèle à l'originale, est ici préservée dans une sélection variée et respectueuse, toujours aussi efficace et emblématique. Enfin, la présence de sous-titres français est à signaler , mais ils se limitent exclusivement aux nouveaux menus. Les titres sont tous en anglais, certains même sans sous-titres. Heureusement, il y a très peu à lire ou à écouter, et ce qui est présent est parfaitement compréhensible grâce à un accompagnement visuel de qualité. Comme mentionné précédemment, Marvel MaXimum Collection n'est pas un titre facile à recommander. C'est une sorte de musée vidéoludique à redécouvrir patiemment, mais il comporte d'innombrables défauts techniques et de conception de niveaux qui peuvent être difficiles à accepter aujourd'hui, surtout pour les nouveaux joueurs. Pour les autres, ce sera une occasion délicieuse et intéressante de revivre l'histoire vidéoludique de certains super-héros, et croyez-moi, il y en a beaucoup. Et puis quand on sait que la majorité des studios (et éditeurs) ayant accompli les jeux d'origine ont aujourd'hui disparu, cette compilation permet de rendre de nouveau accessible ces productions au plus grand nombre, même si on peut supposer que l'édition digital ne restera pas des années accessibles à en juger par la compilation Jurassic Park publié par le même Limited Run. Qu'à cela ne tienne, une édition physique est bien prévue en Europe via Clear River Games mais il faudra attendre octobre 2026 pour en profiter. Elle comprendra une jaquette métallisée, un livret et une planche d'autocollants.Marvel MaXimum Collection est une restauration de cinq titres 16 bits empreints de nostalgie. Une nostalgie qui touche aussi bien l'univers du jeu vidéo que celui de la bande dessinée, évoquant le style graphique et certains personnages. Les jeux testés conservent leurs défauts d'antan : certains sont excessivement difficiles et souffrent de problèmes techniques importants. Les menus modernisés rendent l'ensemble du jeu plus accessible, mais cela pourrait ne pas suffire aux nouveaux joueurs.