Smother Me tome 2

Smother Me est une série en deux tomes publiée au Japon aux éditions Shueisha. Akio, un garçon vendu par sa mère alcoolique, est emmené à Détroit, ville gangrenée par le crime où les enfants sont considérés comme de simples proies à la merci des adultes. Pour survivre, Akio abandonne son identité et devient tueur à gages sous le nom de « Serpent ». Il passe ses journées à tuer des adultes pour récupérer ce qui lui a été volé et pour devenir lui-même un adulte, mais finit par craquer. Il demande à son patron s'il peut démissionner, mais ce dernier refuse. Un jour, Akio rencontre Lynne, une femme aveugle. Malgré son statut d'adulte censée exploiter les enfants, elle lui offre à manger et se montre bienveillante envers lui, ce qui bouleverse Akio. Pour financer l'opération qui lui rendra la vue, Akio accepte un travail dangereux…Après la mort de son père, Moreh et Singe se séparent. Tandis que Singe se venge et règne en maîtresse sur Détroit, Moreh s'oppose à elle pour venger la disparition de son paternel. Pris au cœur de leur conflit, Akio est contraint de faire un choix au château de Singe. Au même moment, Moreh pénètre dans le château avec Lynne. Voici la fin de ce récit à suspense qui dépeint le destin tragique des tueurs à gages à Détroit. Le point de départ est assez macabre, mais ça reste un manga shonen. Akio, un jeune tueur à gages surnommé « Serpent », utilise ses gains pour financer l'opération des yeux d'une femme aveugle nommée Lynne. Mais Lynne est témoin d'une série de meurtres brutaux entre assassins. Finalement, Akio, qui ne veut pas que Lynne le voie comme un meurtrier, et Lynne finissent par se retrouver. Le style graphique contrasté, typique des comics américains, est séduisant, et l'histoire, bien que sombre, dépeint la bonté humaine, nous procurant la satisfaction d'avoir vu un grand film. La fin, qui révèle le véritable sens du titre, est très touchante. Ce que l'auteur a voulu exprimer trouvera un écho profond chez les lecteurs. La postface a tout éclairci. Nous suivrons les futures publications de cet auteur de manga avec intérêt. À lire absolument.Une série en deux volumes absolument époustouflante. Vengeance, enfants, adultes… C'était pourtant la seule issue possible. Ce manga est tout simplement incroyable !Date de parution : 22 Avril 2026Editions : Glenat Manga