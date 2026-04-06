Smother Me tome 1

Smother Me est une série en deux tomes publiée au Japon aux éditions Shueisha. Akio, un garçon vendu par sa mère alcoolique, est emmené à Détroit, ville gangrenée par le crime où les enfants sont considérés comme de simples proies à la merci des adultes. Pour survivre, Akio abandonne son identité et devient tueur à gages sous le nom de « Serpent ». Il passe ses journées à tuer des adultes pour récupérer ce qui lui a été volé et pour devenir lui-même un adulte, mais finit par craquer. Il demande à son patron s'il peut démissionner, mais ce dernier refuse. Un jour, Akio rencontre Lynne, une femme aveugle. Malgré son statut d'adulte censée exploiter les enfants, elle lui offre à manger et se montre bienveillante envers lui, ce qui bouleverse Akio. Pour financer l'opération qui lui rendra la vue, Akio accepte un travail dangereux…Voici un récit à suspense se déroulant à Détroit, une ville infestée d'assassins qui incitent Akio à mûrir. Serpent étrangle des adultes sans méfiance avec du fil de fer. Cependant, la situation évolue si rapidement qu'il n'a pas le temps de reprendre son souffle, et sa cible lui échappe sans cesse. Les méchants portent tous des noms d'animaux : Éléphant, Singe, Papillon, et bien d'autres. Singe, en particulier, est une femme influente de la ville, et son personnage ainsi que son histoire sont remarquables. Nous avons été complètement happés par cet univers unique. L'utilisation efficace de l'encre exprime avec justesse la noirceur de Détroit et l'atmosphère angoissante du récit. La réalisation, digne d'un film, est également remarquable. La qualité des dessins, leur expressivité, la mise en page – tout est magnifique. Bien sûr, ce ne sont pas seulement les illustrations qui sont exceptionnelles, mais l'histoire est également excellente. Les difficultés rencontrées par Akio dans un monde désespéré sont déchirantes. Cela nous fait prendre conscience de la difficulté de « grandir ». Pour s'échapper, les exploités doivent détruire le système lui-même… Ce qui pourrait être à l'opposé de notre vie confortable à l'époque moderne. Le titre, « SMOTHER ME », se traduit littéralement par « Étouffe-moi » ou « Étreins-moi », et il sera intéressant de voir comment cette expression influencera le développement de l'histoire. L'auteur, Hiroshi Shimomoto, a publié de nombreux one-shots avant le début de la série, principalement des mangas humoristiques, tous sont décrits comme étant brillamment écrits et divertissants, mais aucun d'entre eux n'a encore vu le jour en France.Avec ses illustrations sombres, dans le style des comics américains, ses assassins au caractère bien trempé et son histoire à la fois cruelle et poignante, c'est une œuvre captivante. Ce récit concis en deux volumes vous tiendra en haleine jusqu'à la fin.Date de parution : 22 Avril 2026Editions : Glenat Manga