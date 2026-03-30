Mega Man, l'une des franchises légendaires de Capcom, n'a pas eu de nouveau jeu depuis longtemps. La dernière série qui compte véritablement comme une nouvelle entrée est Mega Man 11 , sortie en 2018. Cependant, Capcom continue de s'efforcer de maintenir cette franchise en vie et de la faire ne pas tomber dans l'oubli auprès de ses fans en rééditant ses anciennes séries sous forme de compilations. Après les séries Mega Man, X, Zero/ZX et Battle Network, Capcom ne disposait plus que d'une seule compilation à rééditer sur les plateformes modernes : Star Force. Un an avant la sortie du nouveau Mega Man en 2027, Capcom a enfin sorti la Mega Man Star Force Legacy Collection. La série Mega Man Star Force se déroule en l'an 220X, environ 200 ans après la série Battle Network. Le protagoniste principal est Geo Stelar , un garçon de 11 ans vivant à Echo Ridge. Geo est dévasté depuis la disparition de son père dans l'espace. À la recherche de son père, Geo rencontre une créature extraterrestre nommée Omega-Xis. Étrangement, cette créature peut fusionner avec Geo, le transformant ainsi en Mega Man. Geo a-t-il réussi à retrouver son père ? La première saison s'ouvre sur la présentation du personnage principal, Geo Stelar. Ce jeune homme souffre de dépression depuis la disparition, pendant des années, de son père, Kevin Stelar. Suite à cela, Geo a abandonné ses études et s'est isolé. Le gameplay de la trilogie reste aussi captivant et plaisant que jamais, avec une progression naturelle d'un opus à l'autre. De plus, la construction de deck, combinée à la personnalisation des archétypes grâce aux Capacités, crée une expérience de jeu qui se renforce mutuellement.Comme dans la plupart des JRPG, vous accomplirez des missions principales pour progresser dans l'histoire. En plus de ces missions principales, vous pourrez également réaliser des missions secondaires. Leurs objectifs sont assez simples à comprendre, mais malheureusement, vous ne pourrez en effectuer qu'une à la fois. Vous pouvez consulter vos missions terminées via le menu « Courriel » sur le deuxième écran. Vous pouvez explorer le monde réel dans la peau de Geo et les donjons dans celle de Mega Man. Chaque donjon propose des énigmes uniques à résoudre pour progresser. Bien que les donjons soient plutôt bien conçus, certains lieux peuvent paraître un peu répétitifs et longs à explorer. En dehors des combats, un mécanisme unique appelé Brother Bands permet aux joueurs de sceller leurs liens grâce à une connexion scientifique via des appareils mobiles. Plus ils tissent de liens, plus leur puissance de lien est forte dans les deuxième et troisième opus. Le gros écueil de cette compilation demeure l'absence de localisation des jeux en français. En effet, Mega Man Star Force 1 et 2 avaient été traduits dans la langue de Molière sur Nintendo DS, ce qui rend cet oubli totalement inexplicable. Mega Man Star Force 3 sort quant à lui pour la première fois en Europe.À l'instar des précédents jeux Battle Network, les combats de Star Force utilisent un système aléatoire se déroulant dans des donjons quadrillés. Côté gameplay, les trois jeux Star Force offrent une expérience similaire, avec seulement quelques nouveautés à chaque opus, comme l'ajout du mode Tribe On dans le deuxième volet et la possibilité de se transformer en Mega Man à tout moment, et non plus seulement dans les donjons. Ce jeu possède un système de combat unique basé sur des cartes. Au départ, il nous a fallu un temps d'adaptation, car nous n'y avions pas joué depuis longtemps, mais après quelques parties supplémentaires, il s'est avéré assez simple. Au début d'une bataille, vous pouvez choisir autant de cartes que vous le souhaitez, disposées dans une grille 2×3. Le principe est simple : vous pouvez choisir des cartes d'une même colonne et des cartes identiques de colonnes différentes. Une fois vos cartes sélectionnées, la bataille commence. Le combat se déroule à la troisième personne sur une grille 3x5. Votre objectif est de contrôler les déplacements de Mega Man à gauche et à droite, en vous adaptant à la position de l'ennemi pour que vos attaques touchent. Si vous utilisez la carte Mega Buster, vos tirs parcourront la grille, mais si vous choisissez une carte d'attaque au corps à corps, vous devrez également ajuster votre position pour toucher votre cible. Ce cycle se poursuit jusqu'à la défaite de l'un des deux camps. Ce pack Mega Man Star Force propose un mode en ligne mis à jour. Il comprend plusieurs modes, dont Match classé, Match amical et Match entre amis , ainsi que des options supplémentaires comme les préférences , une liste de frères et la possibilité d'échanger des cartes.Étant donné que Mega Man Star Force est sorti initialement sur une console à double écran comme la Nintendo DS, il est intéressant de voir comment Capcom l'a adapté à une plateforme moderne à écran unique. Le joueur peut personnaliser la disposition des deux écrans : l'un peut être grand et l'autre légèrement plus petit, ou ils peuvent être côte à côte, comme sur les captures d'écran ci-dessus. Même avec un moniteur pivotant, le jeu permet d'afficher les deux écrans côte à côte, offrant ainsi une expérience similaire à celle de la version NDS originale. Comparé à la version originale, ce pack de ressources présente des améliorations significatives, notamment en termes de netteté des pixels et du texte. L'un des aspects de cette refonte concerne l'audio. La bande originale a été entièrement remasterisée pour une meilleure restitution sonore sur les plateformes modernes. De plus, Capcom a ajouté des voix pour Geo et Mega Man, ce qui rend l'atmosphère plus vivante que dans la version NDS précédente. Mega Man Star Force Legacy Collection est une compilation regroupant sept jeux Mega Man Star Force issus des trois opus originaux sortis sur Nintendo DS. À l'époque, Capcom avait suivi la même stratégie que pour les jeux Pokémon, qui proposaient plusieurs versions (Mega Man Star Force 1 : Pegasus, Leo et Dragon; Mega Man Star Force 2 : Zerker × Ninja et Zerker × Saurian; Mega Man Star Force 3 : Black Ace et Red Joker). En termes de scénario et de gameplay, les deux variantes ne présentent pas de différences significatives. Seules des fonctionnalités exclusives liées à chaque série, comme les transformations, les affinités élémentaires, les tirs chargés et les cartes de classe Giga, les distinguent.Avec la réédition de cette compilation sur diverses plateformes modernes, Mega Man Star Force Legacy Collection est un pack à ne pas manquer, surtout pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y jouer sur la console portable Nintendo DS.