La 13e Piste tome 1

La 13e piste (13-kaime no Ashiato) est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu six tomes à ce jour aux éditions Kodakawa. Toya est un enseignant d'école primaire, marié à Haru, et père de Ao, un petit garçon qui séjourne pas mal à l'hôpital pour maladie grave. Bien qu'on pourrait penser que cela mine le moral du couple, le fait que l'état de Ao soit stabilisé fait que cette petite famille vit heureuse. Et c'est justement aujourd'hui que Ao sort de soin, et qu'il va découvrir la nouvelle maison familiale, fraichement construite. Adepte de RPG, passion qu'il a passé à son fils, Toya a fait construire quelques passages secrets dans la maison, ce qui ravit les envies d'exploration du garçon. Et la vie suit son chemin tranquillement, jusqu'à ce que Toya tombe sur une carte postale, qui annonce qu'un jeune enfant de la ville a trouvé une mallette pleine de billets. Cette carte pourrait être anodine, si on omet que la carte date d'avant la trouvaille... Passé ce point, quand il va trouver une autre carte lui indiquant qu'un jeune enfant va tomber à l'eau et se noyer, ou qu'une jeune adolescente va sauter d'un toit pour se suicider, difficile de ne pas aller vérifier, au cas où. Et à chaque fois, les cartes disaient vrai ! Mais qui dépose ces cartes dans sa boite, voire même dans sa maison ? Et surtout, comment sait-il ce qui va se passer avec autant de précision ?Nouveau Kei Sanbe, nouveau thriller. Et encore une fois, ça démarre fort. Beaucoup de choses sont mises en place, on s'inquiète pour les personnages, quelques pistes sont évoquées, liées à un incendie criminel dix ans plus tôt, bref, l'auteur nous plonge dans son récit comme à son habitude. Certains diront qu'il écrit toujours le même manga, mais c'est toujours suffisamment différent pour piquer l'intérêt. D'autant que contrairement aux derniers titres (Erased, Echoes, Reflection), ici, il n'y a pas de fantastique, nous avons plutôt l'impression qu'on veut nous faire comprendre qu'il y a un truc derrière les cartes prophétiques. L'intrigue repose sur une famille, et plus particulièrement sur le mari, qui reçoit des cartes postales prophétisant des accidents futurs et qui, pour sauver des vies, décide d'agir en conséquence. Sa femme traverse une tragédie personnelle et leur fils se remet d'un cancer. L'idée est assez efficace pour capter l'attention du lecteur, d'autant plus qu'il s'agit d'une maison neuve pleine de secrets (on devine aisément qui sont les parents les plus originaux du quartier) et d'un lien étrangement précis avec Dragon Quest V. Deux choses ont frappé dans ce premier tome : d'abord, il est très sérieux. Même les brèves touches d'obscurité vers la fin ne font qu'accentuer l'optimisme contagieux de cette famille. Reflection avait la même approche, c'est peut-être tout simplement le style de Sanbe. L'autre point, c'est que l'histoire semble se sentir obligée de nous expliquer chaque étape. Nous avions l'impression que les dialogues étaient excessivement explicatifs, comme si l'auteur doutait de notre capacité à comprendre un concept pourtant assez simple. Rien de quoi nous éloigner du tome suivant, mais il y a deux ou trois choses flagrantes que l'on espère moins évidentes qu'elles n'y paraissent. Le mélange d'émotion, de mystère et de dynamique familiale rend cette histoire captivante. Il est fascinant de voir comment chaque membre tente de se frayer un chemin dans la vie tout en portant discrètement le fardeau de ses propres tourments. Les illustrations, très mignonnes, offrent un contraste agréable avec les moments plus sombres du récit.Comme dans beaucoup d'œuvres de Sanbe, un mystère temporel complexe se tisse et une menace inquiétante plane en arrière-plan, risquant de détruire le sentiment de sécurité installé dès les premiers chapitres. L'œuvre a du potentiel.Date de parution : 19 Mars 2026Editions : Ki-oon