My Hero Academia Ultra Age - Final Fanbook est un ouvrage publié au Japon aux éditions Shueisha. C'est le livre final des fans, qui rassemble toutes les informations sur « My Hero Academia » et conclut dix ans de publication, est enfin disponible ! Outre plus de 100 personnages, il offre une description détaillée de l'univers de « My Hero Academia », incluant leurs particularités et leurs techniques spéciales. Vous y trouverez également des interviews croisées d'anciens éditeurs, une section questions-réponses, et le mangaka Horikoshi Kohei partage ses réflexions sur l'histoire. Enfin, à la fin du livre, découvrez une histoire inédite de cinq pages, exclusive à cette édition !Ce fanbook compile toutes les informations jusqu'au tome 42, spoilers inclus. La quantité de texte est incroyable ! C'est comme un dictionnaire, impossible de tout lire en détail. Dans la rubrique « Témoignages de nos anciens élèves », vous pouvez lire les commentaires de six anciens élèves qui sont maintenant adultes. On vous recommande d'aller voir les commentaires sur la relation adorable entre Deku, Todoroki et Bakugo ! Nous n'annonçons pas seulement les classements de popularité des personnages, mais aussi les classements des noms de héros, des particularités, des meilleurs épisodes et des couvertures de bandes dessinées ! Vérifiez si vos personnages ou scènes préférés sont inclus ! Les lecteurs pourront trouver des réponses à diverses questions qu'ils se posaient dans la section Questions-Réponses. Par exemple, la fonction de l'armure de Deku adulte, ou la raison pour laquelle Aizawa-sensei s'est coupé les cheveux courts dans l'épisode final. L'épisode 429 revient sur le destin de l'enfant guidé par la main de sa grand-mère, et bien plus encore. Un épisode incontournable pour les fans ! Des questions se posaient également sur les activités de Deku après le dernier épisode. Il explique qu'en plus d'être enseignant, il passe ses journées à visiter des établissements et des écoles primaires dans tout le pays et à être invité à donner des conférences. Les interviews des anciens éditeurs et de l'auteur offrent également des anecdotes amusantes sur les coulisses. On peut même découvrir des scénarios alternatifs qui n'ont finalement pas été retenus. Ce qui était particulièrement mémorable, c'était la phrase : « Pour l'épisode final, tous les monteurs des séries précédentes se sont réunis sur le lieu de travail du sensei. ». À la fin du fanbook, vous pourrez lire un nouvel épisode sous forme de manga, même s'il ne fait que 5 pages ! Eri, qui poursuit ses rêves musicaux sous l'influence de Jiro, se rend dans la salle des professeurs du lycée U.A. pour discuter de diverses choses. Vous pouvez l'entendre exprimer sa déception que Deku ne soit pas là?. Et enfin, tout le monde regarde le dernier classement de popularité des héros à la télévision, et on y voit Deku, Kacchan et Todoroki passer un bon moment. Ce journaliste dit des choses vraiment intéressantes ! « L’homme légendaire qui a continué à soutenir les gens même après avoir perdu ses pouvoirs, incarnant le héros ultime, est de retour dans les cieux, revêtu d’une armure ! ». Seulement 5 pages. Mais 5 pages regorgeant de contenu incroyable. Et n'oubliez pas de jeter un œil à la dernière page qui présente Deku après son retour en tant que héros. Que Deku devienne le numéro 4 juste après son retour prouve que tout le monde l'attendait. C'est tout pour le fanbook My Hero Academia !Ce livre porte bien son nom de « Final Fanbook », puisqu'il inclut même des épilogues pour chaque personnage. La quantité impressionnante d'informations rend la mise en page assez compacte, ce qui est un problème des plus agréables. Un incontournable pour tout fan de My Hero Academia !Date de parution : 02 Avril 2026Editions : Ki-oon